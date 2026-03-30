От Алтая до Анапы. Более 70% россиян проведут летний отпуск внутри страны

Ozon Travel: в топе популярности билеты из Москвы в Сочи и Калининград

Семь из 10 россиян планируют провести летний отпуск в России и с семьей. Куда они поедут?

Места для отдыха в России

Больше всего респондентов ждут от отдыха спокойствия и возможности расслабиться. Поэтому самым желанным направлением закономерно стали пляжные курорты Черноморского побережья. К таким выводам пришли аналитики Ozon Travel, проведя исследование.

На втором месте по популярности заповедные зоны Байкала, Карелии, Камчатки, Алтая и гор Кавказа. Более молодые опрошенные заявили, что хотят попробовать активности на природе, а респонденты от 46 до 55 лет предпочли бы знакомство с историей, культурой и кухней разных народов России.

Молодежь же голосует кошельком за столицу и другие крупные города России. По данным «Аэрофлота», на второе место по популярности вышел авиамаршрут Владивосток — Москва. В свою очередь, столичные жители — те, которые не отправляются за границу — покупают билеты на самолеты в Калининград, Сочи и Петропавловск-Камчатский.

До 80% туристов планируют ехать сами, без пакетных туров. Это позволяет им чувствовать себя свободнее и менять локации, когда захочется. На путешествие они планируют потратить до 80 тысяч рублей.