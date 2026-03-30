От Алтая до Анапы. Более 70% россиян проведут летний отпуск внутри страны
Ozon Travel: в топе популярности билеты из Москвы в Сочи и Калининград
Семь из 10 россиян планируют провести летний отпуск в России и с семьей. Куда они поедут?
Места для отдыха в России
Больше всего респондентов ждут от отдыха спокойствия и возможности расслабиться. Поэтому самым желанным направлением закономерно стали пляжные курорты Черноморского побережья. К таким выводам пришли аналитики Ozon Travel, проведя исследование.
На втором месте по популярности заповедные зоны Байкала, Карелии, Камчатки, Алтая и гор Кавказа. Более молодые опрошенные заявили, что хотят попробовать активности на природе, а респонденты от 46 до 55 лет предпочли бы знакомство с историей, культурой и кухней разных народов России.
Молодежь же голосует кошельком за столицу и другие крупные города России. По данным «Аэрофлота», на второе место по популярности вышел авиамаршрут Владивосток — Москва. В свою очередь, столичные жители — те, которые не отправляются за границу — покупают билеты на самолеты в Калининград, Сочи и Петропавловск-Камчатский.
До 80% туристов планируют ехать сами, без пакетных туров. Это позволяет им чувствовать себя свободнее и менять локации, когда захочется. На путешествие они планируют потратить до 80 тысяч рублей.
С заграничными поездками все иначе
Что касается заграничных туров, то здесь 60% опрошенных рассчитывают на пляж, море и спа. Поэтому неудивительно, что самым большим спросом пользуется традиционная Анталия. А вот дальше предпочтения расходятся в зависимости от пола: большинство женщин хотят на курорты Египта или той же Турции, а мужчин — в трендовые страны Азии.
Здесь, в отличие от путешествий по России, 70% не хотят ехать самостоятельно и покупают пакеты, в которые входят перелет, отель и трансфер. За такое путешествие большинство опрошенных готовы выложить от 100 до 200 тысяч.
С кем отдыхать
Летнее путешествие большинство россиян планируют провести с супругом или супругой. Со второй половинкой хотят поехать в отпуск более 70% предпочитающих заграницу и две трети внутренних туристов.
Около 40% опрошенных возьмут на отдых детей, и только каждый пятый респондент хочет поехать с друзьями.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вода в районе пляжей Анапы пришла к гигиеническим нормам, поэтому вероятность, что город откроют для курортного отдыха, достаточно высока.