Багреева: туроператор Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Правительство Москвы подписало на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с туристическим оператором Fun&Sun. Он будет участвовать в национальном проекте «Производительность труда», рассказала заммэра столицы и руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

На подписании документов она поприветствовала первого туроператора, который присоединился к нацпроекту. Багреева подчеркнула, что «Производительность труда» уже доказала свою эффективность для многих городских компаний.

«Мы рады приветствовать первого туристического оператора, присоединившегося к национальному проекту „Производительность труда“ в Москве, доказавшему свою эффективность для многих компаний города. Fun&Sun — это один из лидеров рынка, который применяет некоторые инструменты бережливого подхода самостоятельно. Тем не менее компания увидела потенциал участия в проекте за счет привлечения профессиональных внешних экспертов из Регионального центра компетенций Москвы, обладающих не только отраслевым опытом по усовершенствованию бизнес-процессов, но и опытом из смежных сегментов, который может быть полезен для повышения эффективности в сфере туризма», — отметила она.

Для туристической компании, сказала Багреева, разработают индивидуальные решения по оптимальной организации рабочих процессов. Для этого эксперты РЦК помогут выявить уязвимости и устранить их причины, отыщут скрытые резервы и дальнейшие точки роста бизнеса.

Одна из основных задач совместной работы с экспертами — обучение сотрудников компании методикам бережливого производства. Сформированная команда специалистов в будущем займется самостоятельным распространением полученного опыта на все бизнес-процессы.

Туристическую компанию Fun&Sun, которую считают одной из ведущих в России, основали в 2009 году. Она организовывает отдых на массовых туристических направлениях по всему миру и развивает внутренний и въездной туризм в России.

Гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов пояснил, что в своей стратегии компания делает ставку на технологичность, скорость и адаптивность. По его словам, именно благодаря этому туроператор успешно развивается даже в нестабильных условиях и обеспечивает каждому клиенту индивидуальный подход.

«Мы постоянно проводим аналитическую работу, совершенствуем клиентский сервис и реализуем мероприятия корпоративно-социальной ответственности. Для получения независимой экспертной оценки своей деятельности мы вступили в нацпроект „Производительность труда“», — подчеркнул Рубцов.

Он выразил уверенность, что поддержка специалистов Регионального центра компетенций Москвы в управлении, реализации и внедрении принципов бережливого производства будет значимой и позволит компании работать еще эффективнее.

Нацпроект «Производительность труда» — мера господдержки бизнеса. В столице ее реализуют за счет средств городского бюджета. Участие в проекте позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуют с начала 2022 года, а до конца 2024-го в нем смогут принять участие 419 предприятий.

В Москве реализацией проекта с 2022 года занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), который находится в ведомстве департамента экономической политики и развития города. Заявки на участие в нем принимают на сайте оператора нацпроекта в России с обязательным указанием региона.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в столице проводят конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Подать заявку на участие в нем можно до 28 июня 2024 года.