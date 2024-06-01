Сегодня 14:16 Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу Директор туркомпании Арутюнов: не стоит брать в путешествие слишком много вещей 0 0 0 Фото: Freepik Путешествия

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Лето — время отпусков, и многие отправляются в них на машине всей семьей или компанией друзей. О том, что стоит захватить в дорогу, чтобы поездка прошла гладко, — в материале 360.ru.

Что взять с собой в дорогу на машине: обязательный список Автозапчасти и инструмент К поездке стоит подготовиться заранее: не только спланировать маршрут, остановки и установить на смартфон приложение-навигатор, но и отдать машину на техобслуживание. Но даже если вы сделали все грамотно, невозможно полностью исключать проблемы и поломки в дороге. Поэтому в автопутешествие необходимо захватить: Запасное колесо, набор гаечных ключей, домкрат

Компрессор для подкачки шин

Буксировочный трос

Провода вспомогательного запуска

Знак аварийной остановки

Огнетушитель объемом не менее двух литров Пригодится и жидкость для омывания стекол и пара тряпок из микрофибры — ехать с грязными стеклами, тем более на дальние расстояния, опасно. На случай, если автомобиль сломается на трассе, и починить его самостоятельно не удастся, стоит записать себе телефон аварийной службы эвакуации и помощи на дороге. Путешествуя с детьми до семи лет, нельзя забывать про детское кресло.

Фото: Freepik

Документы и деньги Самое необходимое — паспорта и страховые полисы всех участников поездки, свидетельства о рождении детей, водительские права, документы на машину. Можно сделать и копии этих документов, чтобы постоянно не доставать оригинал. Помимо денег на карточки, с собой нужно иметь наличку — банковские карты могут принимать не везде. Аптечка Турагент Эльмира Ахвердиева в беседе с 360.ru отметила, что аптечка, собираемая в дорогу на машине, «сродни страховке: надеешься, что не пригодится, но все равно берешь — так надежнее». Она предложила минимальный набор для тех, кто не готов таскать с собой целую сумку препаратов, но не хочет и бегать по аптекам в экстренном случае.

Антисептик для рук, влажные антибактериальные и спиртовые салфетки

Антигистаминные препараты (Супрастин, Тавегил или Кларитин) - от аллергии

При отравлениях: Смекта, Мезим, Энтеросгель, активированный уголь

Обезболивающее: Ношпа, Найз, анальгин

При простуде: Колдрекс, Терафлю

При порезах, ссадинах, ранах: перекись водорода, хлоргексидин, пластырь, бинт

При воспалении глаз: сульфацил натрия (альбуцид)

Если поездка предстоит к водоему, можно сразу запастись борным спиртом — он потребуется, если вода попадет в уши.

Интересный факт: кола в крайних случаях может выступить в роли абсорбента, если отсутствуют лекарственные средства. Эльмира Ахвердиева турагент, директор турагентства «Ассорти путешествий»

Важные мелочи В дороге могут потребоваться неочевидные на первый взгляд, но полезные предметы. Например, фонарик, нож, антибликовые очки для водителя, маникюрный набор, блокнот и ручка (вдруг потребуется что-то срочно записать), средства гигиены. Для маленьких детей нужны большой запас памперсов, сменные одежда и нижнее белье. Возможно, ребенок лучше уснет под уютным пледом и с подушкой. На всякий случай с собой можно захватить второй мобильный телефон с сим-картой другого оператора. Полезно будет скачать онлайн-карту местности, которой можно будет пользоваться без интернета. И, конечно, следует позаботиться о зарядных устройствах для гаджетов и наушников, чтобы дремать под музыку. Что взять с собой в дорогу на машине из еды Нужно как следует запастись водой — лучше взять не только маленькие бутылочки, но и одну или несколько пятилитровых, чтобы использовать эту воду как техническую. Согреться и поднять себе настроение поможет термос с чаем или кофе. Не лишним будет запастись и закусками, чтобы не пришлось часто останавливаться у придорожных кафе и магазинов. Позаботьтесь о том, чтобы продукты не были скоропортящимися — например, фрукты, бутерброды с сырокопченой колбасой, сухарики, печенья и злаковые батончики подойдут лучше, чем яйца, творожные лакомства или пирожные с кремом.

Фото: Freepik

Удобно перевозить баночки с детским питанием и пакетированное фруктовое пюре, злаковые батончики. А вот шоколадные конфеты могут растаять на солнце, испачкать руки и салон. Чтобы поддерживать оптимальную температуру еды и напитков, можно захватить термосумку. Что взять в дорогу детям, чтобы не скучали В пути ребенка развлекут детские книжки, в идеале — заранее скачанные аудиосказки. Кроме того, дети будут чувствовать себя увереннее в «компании» любимой куклы или мягкой игрушки. Раскраски и альбомы для рисования лучше приберечь до конца пути — рисовать в дороге неудобно, а отчасти и небезопасно, ведь если рука дернется, ребенок может нанести себе травму. Мелкие игрушки, вполне вероятно, рассыплются по салону, так что и их доставать не стоит. Поездка на машине к морю: что взять с собой Как и в любой другой автомобильной поездке, здесь не обойтись без автозапчастей и инструментов, документов, закусок и самых необходимых лекарств. Если поездка дальняя, с ночевкой, не забудьте зубные щетки и пасту. На месте обязательно понадобятся купальники, солнцезащитные крем и очки, шлепанцы, пляжное полотенце и подстилка. На курортах все это часто продается прямо на побережье, но надежнее, а часто и дешевле, будет купить самое необходимое заранее. На случай солнечных ожогов важно положить в аптечку мазь Пантенол.

Фото: РИА «Новости»

Список вещей для длительных автопутешествий Помимо всего перечисленного, в долгих поездках может потребоваться сменная одежда на случай перемены погоды. Можно захватить электронную книгу, скачать на гаджет игры, желательно не требующие выхода в интернет. Не стоит далеко прятать лекарства от укачивания в дороге. Если под рукой их нет, помочь может и обычная мятная конфета. Что может потребоваться в дороге: советы эксперта Член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru предостерег путешественников от того, чтобы брать с собой слишком много багажа.

Надо стараться все-таки по минимуму вещей брать, я считаю. Когда в поездках и походах вы превращаетесь в носильщика собственных вещей, это неудобно. Хорошее настроение, замечательная компания: друзья и близкие, с которыми не хватает времени в будние дни, — вот что действительно важно. Дмитрий Арутюнов генеральный директор туристической компании «Арт-Тур», член Российского союза туриндустрии

По его мнению, в необходимый минимум должна входить правильная одежда. Он посоветовал путешественникам в дороге одеться «как капуста»: многослойно, так, чтобы в случае холода/дождя/жары можно было быстрее и легче сориентироваться и не перерывать багаж в поисках другой одежды. Дмитрий Арутюнов отметил, что практически в любой поездке понадобятся: вода;

удобная обувь;

фотоаппарат или телефон с хорошей камерой и зарядные устройства;

наличные деньги. Если ночевать придется в лесу, не обойтись без средства против комаров и клещей. «Я восходил на гору Арарат восемь лет назад, и у меня с той поры есть замечательная вещь — зарядка от солнечных батарей. Мы ночевали в палатках. Выставляешь прибор за палатку, ходишь где-нибудь, он заряжается, а потом вечером пришел, воткнул телефон — и без всякой розетки все быстро заряжается. Очень полезная вещь», — добавил эксперт. При поездке в другую страну он порекомендовал брать с собой страховку или фото полиса — «чтобы, если случится что-то серьезное, можно было показать их специалистам». Быть во всеоружии полезно, но настраиваться в любом случае стоит не на неприятности, а на отличный отдых.