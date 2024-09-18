«Отката не будет». Что происходит с ценами на авиаперелеты в России
Инвестор Петрова объяснила, почему цены на билеты на самолет не снизятся
Росстат посчитал стоимость перелетов отечественными авиакомпаниями: в августе 2024-го билет в экономклассе рекордно подорожал на 29,79% по сравнению с августом прошлого года. В июне авиаперелеты по отношению к июню 2023-го выросли в цене на 24,3%, в июле — на 28,3%. Глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что сдержать рост поможет «мокрый лизинг», который предполагает передачу в аренду воздушного судна вместе с экипажем. В причинах подорожания услуг и прогнозах разбирался 360.ru.
Далее — прямая речь собеседников 360.ru.
Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования
В цену билета входит рост стоимости топлива, обслуживания старого авиапарка. Многие запчасти приходят в Россию из-за рубежа через различные схемы параллельного импорта. Это увеличивает стоимость обслуживания лайнеров и, соответственно, цену авиаперелетов.
Сейчас в России заметна нехватка самолетов. Собственное производство авиатехники не успевает за увеличивающимся спросом со стороны пассажиров, которые все больше и больше путешествуют по стране. Это тоже влияет на стоимость.
На мой взгляд, вероятность того, что цены снизятся, может появиться только по окончании отпускного сезона. Осенью, скорее всего, они остановятся или немного упадут. Но это не значит, что тенденция полностью изменится.
Светлана Петрова, предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор
Рост цен на авиабилеты в первую очередь связан с повышением зарплат для работников авиакомпаний. Думаю, это основная причина. В начале лета гендиректор «Аэрофлота» объявил о повышении зарплат своим сотрудникам на 30%. По моему мнению, аналогичную политику проводят и другие авиаперевозчики.
Кроме того, заработную плату поднимают аэропорты. Сейчас на рынке труда большая конкуренция, работодатели борются за специалистов. Существенно повысились и аэронавигационные сборы: на внутренних направлениях — на 40%, для международных — на 50%. Дорожает топливо.
В этом году, я думаю, подорожание отыграли по максимуму, поэтому, скорее всего, резкого роста цен на авиабилеты в 2024-м уже не будет.
Но и отката стоимости перелетов назад не будет. Он невозможен при такой инфляции.
Если человек собирается в поездку и ему предстоит покупать билеты на самолет, я бы порекомендовала планировать путешествие сильно заранее: например, приобретать посадочные в момент начала продажи.
Необходимо следить за скидками: буквально недавно у разных авиакомпаний были распродажи на разные направления. Следует всегда держать руку на пульсе.
Олег Смирнов, глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора
Сложно сказать, принесет ли активное использование лизинга желаемые результаты в области снижения или сдерживания роста цен на авиабилеты. Лизинг самолетов — это распространенное явление во всех авиакомпаниях мира. Мы пока не очень активно используем внутренний лизинг, хотя существуют все предпосылки.
Предположим, у какой-то авиакомпании есть самолет, который не используется в полной мере. Но лайнер приносит больше прибыли, если он загружен. Поэтому другой авиаперевозчик берет его в аренду, то есть в лизинг.
Бывает «мокрый» и «сухой» лизинг. «Мокрый» лизинг — это аренда самолета с его техническим обслуживанием, а «сухой» — просто самолет без экипажа и поддержания летной годности. Этим занимается компания, которая взяла его в лизинг.
Что касается использования лизинга для увеличения объема полетов, то это правильный шаг.
Сейчас самолетов не хватает, хотя спрос на авиаперелеты высокий. Из-за санкций у нас из 1000 бортов осталось приблизительно 600 лайнеров. А отечественной авиатехники практически нет.