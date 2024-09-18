«Отката не будет». Что происходит с ценами на авиаперелеты в России

В цену билета входит рост стоимости топлива, обслуживания старого авиапарка. Многие запчасти приходят в Россию из-за рубежа через различные схемы параллельного импорта. Это увеличивает стоимость обслуживания лайнеров и, соответственно, цену авиаперелетов.

Сейчас в России заметна нехватка самолетов. Собственное производство авиатехники не успевает за увеличивающимся спросом со стороны пассажиров, которые все больше и больше путешествуют по стране. Это тоже влияет на стоимость.

На мой взгляд, вероятность того, что цены снизятся, может появиться только по окончании отпускного сезона. Осенью, скорее всего, они остановятся или немного упадут. Но это не значит, что тенденция полностью изменится.