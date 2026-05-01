Анапа готовится к турсезону: три пляжа получили санитарные заключения для безопасного отдыха
Турэксперт Толчин: летний сезон — 2026 в Анапе будет лучше, чем в прошлом году
К началу туристического сезона три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям. Речь идет о зонах отдыха детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». Как курорт готовится встречать гостей — в материале 360.ru.
Восстановление пляжей проводилось с применением технологии отсыпки дополнительного слоя чистого песка. В администрации Краснодарского края ранее сообщали о масштабной схеме восстановления прибрежных зон, которая включает четыре последовательные очереди.
На протяжении всего туристического сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей
Готовность пляжей Анапы к сезону 2026
Санитарное состояние
Три пляжа курорта получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям:
- детский оздоровительный комплекс «Жемчужина»;
- детский оздоровительный комплекс «Аврора»;
- пансионат «Высокий берег».
Восстановление прибрежной зоны
Проводится масштабная работа по обновлению пляжей. Планируется четыре этапа работ:
- первый этап завершен: обновлено 3,5 километра пляжа у санатория «Бимлюк»;
- второй этап охватит 3,5 километра между «Бимлюком» и «Рябинушкой»;
- третий этап затронет три километра до пляжа «Охта»;
- четвертый этап продлится 1,6 километра от «Бригантины» до территории ООО «МореЛето».
Туристический спрос
Динамика бронирований показывает рост:
- общий рост по курорту составляет около 24% к прошлому году;
- в сегменте 2-3 звезды и гостевых домов наблюдается особенно активный рост;
- спа-курорт Miracleon фиксирует увеличение бронирований на 8%.
Особенности сезона 2026
Ценовая политика остается привлекательной для туристов. При этом эксперты отмечают, что после официального открытия пляжей цены могут сравняться с конкурентами.
Подготовка инфраструктуры ведется в штатном режиме. Все гостиницы с пляжами проходят необходимые проверки, чтобы обеспечить максимально быстрое открытие при получении разрешения.
Прогноз турпотока на сезон
В этом сезоне в Анапе ожидается прием 3-3,5 миллиона туристов. Цены на отдых остаются на 15-20% ниже, чем в Сочи и Крыму. Рост бронирований составляет 40-50% к прошлому году.
«Сейчас уже бронирований в Анапу больше, чем за весь прошлый год», — рассказал 360.ru глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин.
Что касается ситуации с пляжами — отдыхающим важна официальная позиция, добавил он.
Для туристов важно знать: опасность устранена, можно в нормальном режиме пользоваться пляжами. Потому что так или иначе едут на южные наши курорты не просто чтобы съездить — море является ключевым фактором.
Сергей Толчин
Если море доступно, это сразу же положительно отражается на продажах.
«Был разговор с губернатором Краснодарского края и президентом о том, что все пляжи региона, включая Анапу, должны быть открыты к сезону. Это внушает оптимизм потребителям, которые активнее бронируют Анапу», — напомнил Толчин.
Туристы внимательно следят за ситуацией на курорте.
Основная активность отдыхающих, скорее всего, начнется уже после 20-х чисел мая, когда поедут первые туристы и появится обратная связь, что там все хорошо. А другие начнут смелее бронировать.
Сергей Толчин
В основном в числе гостей жители ближайших регионов, которым проще добраться.
«Понятно, что, условно, Урал, Поволжье, которым добираться довольно долго, будут планировать свои путешествия заранее, а значит, скорее всего, выбирать зачастую другие направления. Но будет в любом случае лучше, поэтому сейчас чем больше позитивных новостей с точки зрения открытия пляжей, готовности к сезону, к приему туристов, тем будет больше интерес, тем активнее будут бронирование, успешнее будет сезон», — заключил эксперт.
Причины закрытия пляжей Анапы
ЧП в Черном море произошло в декабре 2024 года в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».
Масштабы загрязнения
Объем разлива составил около 3,7 тысячи тонн мазута, который вынесло на берег. В результате:
- загрязнено 54 километра береговой линии;
- 141 пляж Анапы закрыли для посещения;
- дополнительно закрыли девять пляжей в Темрюкском районе.
Последствия для пляжей
Негативное влияние на прибрежную зону выразилось в следующем:
- мазут проник в верхние слои песка;
- нарушение экологических условий прибрежной зоны.
Меры по восстановлению
Работы по очистке включают:
- сбор загрязненного грунта;
- завоз нового слоя чистого песка;
- мониторинг состояния воды и пляжей;
- восстановление прибрежной инфраструктуры.
Текущая ситуация
Частичное открытие уже разрешили для:
- восьми галечных пляжей от Большого Утриша до Высокого берега;
- тестового участка, получившего все разрешения.
Контроль качества осуществляется Роспотребнадзором, который проводит регулярные проверки для определения возможности дальнейшего открытия пляжей.
Технология восстановления пострадавших пляжей
Метод рекультивации включает:
- отсыпку нового слоя чистого песка;
- тщательный мониторинг состояния воды и пляжей;
- регулярные проверки Роспотребнадзора.
Галечные пляжи
Восемь галечных пляжей от Большого Утриша до Высокого берега:
- уже исключены из зоны ЧС;
- готовятся к открытию;
- соответствуют санитарным нормам.
Туристическая инфраструктура
Транспортное сообщение:
- назначено 42 пары поездов;
- включены сезонные маршруты;
- доступны различные варианты размещения.
Безопасные пляжи Краснодарского края
После разлива нефти в Керченском проливе в декабре 2024 года некоторые пляжи Краснодарского края остались чистыми благодаря особенностям течений и географическому положению. К ним относятся, например, пляжи Геленджика, Кабардинки, Дивноморского, Джанхота и Прасковеевки.
Геленджик
Бухта Геленджика защищена мысами Толстый и Тонкий, что препятствовало проникновению мазута. По данным на апрель 2026 года, пляжи города оставались чистыми, а вода — безопасной для купания. Роспотребнадзор подтверждал отсутствие загрязнений в бухте.
Кабардинка
Курорт административно входит в Большой Геленджик. Уникальные подводные течения уносят загрязнения в сторону Крыма, не допуская их к Кабардинке. В декабре 2024 года мазут сюда не дошел, повторные выбросы не фиксировались.
Дивноморское
Поселок расположен к юго-востоку от Геленджика. Из-за особенностей рельефа дна и течений, направленных на северо-запад, загрязнение не достигло пляжей Дивноморска. По данным на апрель 2026 года, море оставалось чистым, а инфраструктура центральных пляжей — готовой к приему гостей с 1 июня.
Джанхот и Прасковеевка
Эти населенные пункты также не пострадали от разлива нефти. Джанхот известен тишиной, сосновыми лесами и чистой водой. Пляж здесь галечный, с обрывистым берегом и ступенями к морю.
Другие безопасные локации
К ним относят пляжи Сочи — Адлер, Хоста, Дагомыс, Лазаревское, Лоо, и некоторые участки Туапсинского района — Джубга, Агой.