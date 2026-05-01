Анапа готовится к турсезону: три пляжа получили санитарные заключения для безопасного отдыха

Турэксперт Толчин: летний сезон — 2026 в Анапе будет лучше, чем в прошлом году

К началу туристического сезона три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям. Речь идет о зонах отдыха детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». Как курорт готовится встречать гостей — в материале 360.ru.

Восстановление пляжей проводилось с применением технологии отсыпки дополнительного слоя чистого песка. В администрации Краснодарского края ранее сообщали о масштабной схеме восстановления прибрежных зон, которая включает четыре последовательные очереди.

На протяжении всего туристического сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей

Ценовая политика остается привлекательной для туристов. При этом эксперты отмечают, что после официального открытия пляжей цены могут сравняться с конкурентами.

Подготовка инфраструктуры ведется в штатном режиме. Все гостиницы с пляжами проходят необходимые проверки, чтобы обеспечить максимально быстрое открытие при получении разрешения.

Прогноз турпотока на сезон

В этом сезоне в Анапе ожидается прием 3-3,5 миллиона туристов. Цены на отдых остаются на 15-20% ниже, чем в Сочи и Крыму. Рост бронирований составляет 40-50% к прошлому году.

«Сейчас уже бронирований в Анапу больше, чем за весь прошлый год», — рассказал 360.ru глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин.

Что касается ситуации с пляжами — отдыхающим важна официальная позиция, добавил он.

Для туристов важно знать: опасность устранена, можно в нормальном режиме пользоваться пляжами. Потому что так или иначе едут на южные наши курорты не просто чтобы съездить — море является ключевым фактором.

Сергей Толчин

Если море доступно, это сразу же положительно отражается на продажах.

«Был разговор с губернатором Краснодарского края и президентом о том, что все пляжи региона, включая Анапу, должны быть открыты к сезону. Это внушает оптимизм потребителям, которые активнее бронируют Анапу», — напомнил Толчин.

Туристы внимательно следят за ситуацией на курорте.

Основная активность отдыхающих, скорее всего, начнется уже после 20-х чисел мая, когда поедут первые туристы и появится обратная связь, что там все хорошо. А другие начнут смелее бронировать.

Сергей Толчин

В основном в числе гостей жители ближайших регионов, которым проще добраться.

«Понятно, что, условно, Урал, Поволжье, которым добираться довольно долго, будут планировать свои путешествия заранее, а значит, скорее всего, выбирать зачастую другие направления. Но будет в любом случае лучше, поэтому сейчас чем больше позитивных новостей с точки зрения открытия пляжей, готовности к сезону, к приему туристов, тем будет больше интерес, тем активнее будут бронирование, успешнее будет сезон», — заключил эксперт.

Причины закрытия пляжей Анапы

ЧП в Черном море произошло в декабре 2024 года в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Контроль качества осуществляется Роспотребнадзором, который проводит регулярные проверки для определения возможности дальнейшего открытия пляжей.

Безопасные пляжи Краснодарского края

После разлива нефти в Керченском проливе в декабре 2024 года некоторые пляжи Краснодарского края остались чистыми благодаря особенностям течений и географическому положению. К ним относятся, например, пляжи Геленджика, Кабардинки, Дивноморского, Джанхота и Прасковеевки.

Геленджик

Бухта Геленджика защищена мысами Толстый и Тонкий, что препятствовало проникновению мазута. По данным на апрель 2026 года, пляжи города оставались чистыми, а вода — безопасной для купания. Роспотребнадзор подтверждал отсутствие загрязнений в бухте.

Кабардинка

Курорт административно входит в Большой Геленджик. Уникальные подводные течения уносят загрязнения в сторону Крыма, не допуская их к Кабардинке. В декабре 2024 года мазут сюда не дошел, повторные выбросы не фиксировались.

Дивноморское

Поселок расположен к юго-востоку от Геленджика. Из-за особенностей рельефа дна и течений, направленных на северо-запад, загрязнение не достигло пляжей Дивноморска. По данным на апрель 2026 года, море оставалось чистым, а инфраструктура центральных пляжей — готовой к приему гостей с 1 июня.

Джанхот и Прасковеевка

Эти населенные пункты также не пострадали от разлива нефти. Джанхот известен тишиной, сосновыми лесами и чистой водой. Пляж здесь галечный, с обрывистым берегом и ступенями к морю.

Другие безопасные локации

К ним относят пляжи Сочи — Адлер, Хоста, Дагомыс, Лазаревское, Лоо, и некоторые участки Туапсинского района — Джубга, Агой.

