Больная любовь и измена в брачную ночь. В Волгограде жених облил невесту спиртом и сжег

Свадьба в Волгограде обернулась трагедией: жених облил невесту спиртом и сжег. Таким образом мужчина решил отомстить за измену в брачную ночь. Подробности — в материале 360.ru.

Больная любовь и измены

Вероника Филиппова выходила замуж второй раз, ее избранником стал Иван Кузьмин. Пара познакомилась летом 2013 года, на тот момент у Вероники был девятилетний сын.

Когда возлюбленные стали жить вместе в комнате в общежитии, страсть стала утихать — начались бытовые проблемы и конфликты. За развитием непростых отношений наблюдали соседи.

«Про покойников, конечно, или хорошо или никак, но она не очень-то и верная была. Ходили слухи разные. То с одним ее видели, то с другим. Он ее ловил на изменах. И бил, бывало, за это дело», — рассказала соседка Диана, чьи слова привел сайт kp.ru.

Родственники не одобряли этого союза, но повлиять на ситуацию не могли.

«Больная любовь какая-то. Мы просили разойтись, но сестра никого не слушала. А потом заявила — выхожу за него замуж, скоро», — вспоминала сестра Вероники Виктория.

В итоге пара решила сыграть свадьбу.