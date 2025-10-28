Больная любовь и измена в брачную ночь. В Волгограде жених облил невесту спиртом и сжег
Свадьба в Волгограде обернулась трагедией: жених облил невесту спиртом и сжег. Таким образом мужчина решил отомстить за измену в брачную ночь. Подробности — в материале 360.ru.
Больная любовь и измены
Вероника Филиппова выходила замуж второй раз, ее избранником стал Иван Кузьмин. Пара познакомилась летом 2013 года, на тот момент у Вероники был девятилетний сын.
Когда возлюбленные стали жить вместе в комнате в общежитии, страсть стала утихать — начались бытовые проблемы и конфликты. За развитием непростых отношений наблюдали соседи.
«Про покойников, конечно, или хорошо или никак, но она не очень-то и верная была. Ходили слухи разные. То с одним ее видели, то с другим. Он ее ловил на изменах. И бил, бывало, за это дело», — рассказала соседка Диана, чьи слова привел сайт kp.ru.
Родственники не одобряли этого союза, но повлиять на ситуацию не могли.
«Больная любовь какая-то. Мы просили разойтись, но сестра никого не слушала. А потом заявила — выхожу за него замуж, скоро», — вспоминала сестра Вероники Виктория.
В итоге пара решила сыграть свадьбу.
Набросился с кулаками и облил спиртом
Утро после первой брачной ночи началось со скандала. Новоиспеченный муж стал бросаться на невесту с кулаками.
«Она еще не успела свадебное платье снять. Забилась от него на диван, который стоял около комнаты. Мы его оттаскивали», — рассказала соседка Марина.
Чтобы угомонить разбушевавшуюся пару, свидетели происходящего вызвали мать и сестру невесты — трагедия развернулась у них на глазах. С криком «сожгу!» жених облил невесту спиртом и подпалил. Свадебное платье вспыхнуло мгновенно. Потушить огонь быстро не удалось.
Веронику госпитализировали — в дороге она находилась в сознании и пыталась выгородить жениха, якобы она сама облилась спиртом и случайно себя подожгла. Оказалось, Иван набросился на супругу, так как та призналась в измене — во время брачной ночи она была с другим, пока жених спал.
Следствие и приговор
Изначально следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, но после гибели Вероники дело переквалифицировали по статье «убийство». Подозреваемого арестовали.
Суд состоялся в марте 2015 года, Ивана приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Поджигатель отказался от первоначальных показаний и заявил, что не хотел смерти жены и думал лишь напугать ее. Но суд не нашел доводы убедительными.