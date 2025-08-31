Сегодня 04:39 Заплыв в проливе Босфор обернулся трагедией. Что могло случиться с россиянином Николаем Свечниковым Инструктор Коркин: Турция не отменила заплыв в Босфоре из-за плохой погоды 0 0 0 Фото: соцсети Николая Свечникова Эксклюзив

Российский спортсмен и инструктор по плаванию 29-летний Николай Свечников пропал во время заплыва через турецкий пролив Босфор 24 августа. Власти обратили на это внимание только после появления информации в СМИ. С тех пор его ищут власти, жена и волонтеры. О том, что могло пойти не так во время соревнования, и есть ли у мужчины шанс выжить — в материале 360.ru.

Пловец Свечников пропал во время заплыва в Босфоре: что могло случиться Николай был очень опытным и даже основал школу плавания. Принять участие в таком масштабном событии уже давно было его мечтой, к которой он готовился несколько лет. На межконтинентальный заплыв «Босфор-2025» съехались свыше 2800 пловцов из 81 страны. Издание Sözcu опубликовало скриншот видео, на котором Николай изображен на пароме, откуда стартовали участники, и в самом начале дистанции. На кадрах он энергичен и полон сил, однако стал единственным, кто не финишировал. Пропажу обнаружили не сразу — тревогу забили примерно через 10-12 часов с момента старта. По Босфору даже успели запустить суда. Однако, как отметили родственники и знакомые, правоохранители не выразили особого желания в поисках и начали расследование только на следующий день. «На мероприятиях такого уровня, когда одновременно стартует огромное количество людей, в воде создается давка, толкотня. Очень просто получить локтем и захлебнуться, особенно если над человеком кто-то проплывает. У каждого спортсмена должен был быть страховочный буй, чтобы такого не произошло», — рассказал член национальной сборной России с 1999 года, трехкратный рекордсмен мира, четырехкратный рекордсмен Европы, рекордсмен мира по плаванию в категории Мастерс, российский пловец Николай Скворцов.

Фото: соцсети Николая Свечникова

Это такой оранжевый мешок, который прикрепляют к ноге, чтобы в экстренной ситуации спортсмен смог за него зацепиться и поднять руку, если ему потребуется помощь. Николай пропал не очень далеко от старта. Эксперт предположил, что мужчине стало плохо, но он не смог никому об этом сказать. Например, от резкого контакта с холодной водой могло свести ногу или диафрагму и Николаю стало тяжело дышать. По мнению Скворцова, нет шансов найти пловца живым, равно как и шансов в принципе его обнаружить.

У Босфора очень сильное течение, которое всего за пару-тройку дней способно унести человека на расстояние до 15 километров Николай Скворцов

К тому же известно, что заплыв проходил при плохой погоде: перед соревнованиями пошел сильный дождь, а уже во время образовался туман. Это привело к резкому падению видимости и появлению волн. Организаторы даже переносили старт. Пролив — огромная дистанция. Спортивный инструктор Игорь Коркин рассказал, что за свою карьеру видел, как люди на соревнованиях теряли сознание из-за работы на пределах своих возможностей. Они полностью исчерпывают ресурс, и организм переходит в режим гибернации, то есть энергосбережения, и человек падает в обморок. «Могло остановиться сердце, схватить судорога, ноги, руки, мышцы, потеря сознания, нехватка кислорода или зажим мышцы и пловец потерялся. А вода — очень сильная стихия, которая ведет себя непредсказуемо. Важна техника безопасности, и при столь неблагоприятных условиях я бы перенес заплыв», — подчеркнул инструктор. Заплывы в Босфоре: история соревнований и несчастные случаи Босфорский межконтинентальный заплыв впервые состоялся 23 июля 1989 года. Он проходит на трассе 6,5 километра от азиатского берега в Канлыджа до европейского в Кючюксу. Сюда прилетают спортсмены со всего мира. В первом заплыве участвовали всего 68 человек, а к 2024 году число пловцов превысило 2800 из 80 стран. С 2010 года финишеры получают сертификат «Межконтинентального пловца».

Фото: Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

Несчастные случаи редки, но трагедии происходили. В 2018 году пловец умер из-за проблем со здоровьем. Это был 52-летний Мехмет Байкал, который почувствовал себя плохо за 500 метров до конца маршрута. Его вытащили из воды и доставили в карету скорой помощи, но спасти не удалось. Причина смерти, вероятно, связана с сердечным приступом, хотя точные детали не раскрыли. Чем опасны заплывы на открытой воде Коркин отметил, что опытных пловцов нередко подводит сверхуверенность в себе и собственных силах. Недооценка соперников и условий приводит к фатальным ошибкам. Такое могло быть и у Свечникова. Важный фактор — погода. Даже на Олимпийских играх заплывы переносят или отменяют из-за плохих условий, так как ветер дует и поднимает волны, и у пловцов велик шанс просто задохнуться. В случае с «Босфор-2025» этого делать не стали, а просто перенесли старт.

Фото: Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

Неблагоприятные условия вкупе со сверхуверенностью могли сыграть с Николаем злую шутку. Он мог решить, что все преодолеет и в любом случае проплывет. Не все соблюдают технику безопасности. Важно помнить о хорошей разминке и трезво оценивать дистанцию.

Если мы вложимся в начале заплыва, то не хватит сил финишировать. Погода может привести к ознобу, судорогам нижних конечностей и отказу сердечно-сосудистой системы. И, конечно же, есть риск захлебнуться. Потому надо адекватно оценивать силы и возможности Игорь Коркин

Еще есть морские животные, которые настроены к людям недружелюбно, потому что воспринимают тех, как добычу. Как подготовиться к заплыву на открытой воде Первое, что важно сделать, — проверить здоровье. Сделать ЭКГ сердца, эхокардиографию, общий анализ мочи. При наличии хотя бы холестериновых бляшек от профессионального плавания стоит отказаться. Если по медицинским показаниям все хорошо, то следует регулярно много и мягко плавать в режиме, когда хватает кислорода. Не перегружаться.

Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«К любому виду спорта надо подходить очень осознанно. Четко осознавать, что я делаю, как и зачем», — добавил инструктор. Для успешного участия в заплыве на открытой воде необходимо развивать технику ориентирования в условиях отсутствия четких ориентиров, таких как дорожки в бассейне. Это поможет научиться определять направление по буям или природным объектам, а еще адаптироваться к течению и волнам.

Важно практиковать плавание в группе, чтобы привыкнуть к толкотне и возможным контактам с другими участниками, и тренироваться с тренером.

Экипировка играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта во время заплыва. Нужно подбирать гидрокостюм, который защитит от переохлаждения и мелких травм. Очки с широкими линзами и защитой от солнца помогут лучше ориентироваться в условиях яркого света или бликов. Также стоит заранее протестировать страховочный буй, чтобы в экстренной ситуации быстро воспользоваться им для отдыха или сигнала о помощи. Психологическая подготовка не менее важна, чем физическая. Регулярные тренировки в условиях, приближенных к реальным, помогают снизить страх перед неизвестностью открытой воды. Стоит всегда визуализировать маршрут и проиграть сценарии заплыва. Это придаст уверенности.

Фото: allesfoto/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Пловец Николай Свечников: что известно о 29-летнем спортсмене Николай Свечников — российский пловец, кандидат в мастера спорта, специализирующийся на плавании в бассейне и на открытой воде. Он установил пять рекордов Курской области в подростковом возрасте в дисциплинах вольный стиль, комплексное плавание, кроль и баттерфляй, а также завоевал призовые места на чемпионатах России и золотую медаль на турнире Центрального федерального округа. Позже перешел к тренерской деятельности, основал школу плавания в Москве и работал с юными спортсменами в фитнес-клубах. Спортсмен пропал 24 августа. Среди почти трех тысяч участников он стал единственным, кто не завершил дистанцию. Николай женат на Антонине Свечниковой, которая активно участвует в поисках. У пары есть восьмимесячный ребенок, оставшийся в Москве. Супруга вылетела в Стамбул, чтобы координировать поиски, и публично обращалась за помощью к жителям побережья Босфора. Шансы найти спортсмена живым оцениваются как крайне низкие. Эксперты «ЛизаАлерт» и другие источники отметили, что сильные течения и сложные условия Босфора значительно усложняют спасательные операции.

Фото: РИА «Новости»

Турецкие власти начали поиски 25 августа, задействовав катера, корабли и вертолеты береговой охраны. Прокуратура Стамбула запросила записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей, но результаты пока отсутствуют. Турецкий пловец Хаяти Шамильоглу, также участвовавший в заплыве через Босфор, заметил, что Николай Свечников отклонился от курса. В середине пролива он увидел, что тот плыл на юго-восток, вместо правильного направления, и поправил. Узнав о пропаже пловца, Шамильоглу сразу связался с экстренными службами.