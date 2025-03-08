Загадочное исчезновение. Сибирячка 14 лет назад вошла в лифт и пропала

Жительница Новосибирска Ирина Сафонова пропала 8 сентября 2009 года. Ее до сих пор разыскивает полиция, к делу подключили даже экстрасенсов. Однако судьба загадочно исчезнувшей сибирячки остается тайной.

Судьба решилась за 28 минут Сафонова работала детским психологом и снимала квартиру в престижном академгородке вместе со своим сыном Андреем и братом Ильей. Женщина официально состояла в браке с Владимиром Сафоновым, но их союз давно распался — мужчина жил в Москве и занимался личной жизнью. В Новосибирске Ирина встречалась с другом по школе Александром Скурихиным. Последний раз Сафонову видели 14 лет назад — 8 сентября 2009 года, когда она отправилась в кино со своим молодым человеком. После сеанса Александр привез Ирину к подъезду — в 23:55. Девушка вошла в здание в 00:02. Позже мужчина отправил возлюбленной смс, но ответа не получил. На утро с Ириной тоже не удалось связаться. В правоохранительные органы обратился отец пропавшей. На месте происшествия обнаружили лишь ключи и газету, соседка нашла вещи в 00:30. Ирина пропала в промежутке времени с 00:02 до 00:20, ее судьба решилась за 28 минут.

Фото: Медиасток.рф

Главные подозреваемые Согласно одной из версий, на сибирячку напали в лифте и затащили в одну из квартир. Многие считали, что в деле замешан Скурихин. Его относили к местной элите: множество друзей, роскошный автомобиль, катер и дача. Именно он стал главным подозреваемым, но его причастность к исчезновению девушки позже опровергли. Еще одним подозреваемым стал муж Владимир Сафонов. Во время следствия он приезжал в Новосибирск и участвовал в поисках. Его допрашивали на полиграфе, но это не дало результатов.

Фото: Медиасток.рф

Портрет преступника Следователи составили психологический портрет предполагаемого преступника. По данным правоохранителей, злоумышленник не был спонтанным, он учитывал действия милиции при поисках и понимал, что без трупа не будет и улик. Возможный убийца имел высокий интеллект и склонность к планированию, представлял реакцию общественности, вел социализированный образ жизни и не вызывал подозрений.

Фото: Медиасток.рф

Что известно сейчас К расследованию этой истории подключили экстрасенсов. Показания гадалок и колдунов разнились. Одни говорили, что с девушку по неосторожности убил молодой человек и вывез тело из города. «Задушена. Мужчина одинокий, сам себе на уме, социофоб-отшельник. Он страдал больной зависимостью от нее, возможно, даже преследовал, сталкер. Она раньше либо отказала этому мужчине, либо это ее бывший муж, любовник. Тело в земле», — заявил один из экстрасенсов. Место захоронения никто не показал. Правоохранители не теряют надежды поставить точку в этом деле. Не так давно делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он вновь запросил доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.