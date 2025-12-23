Взрослая собака, но выглядит как щенок. Неизвестный в Москве похитил и перепродал больного шпица
Москвич украл у девушки померанского шпица и продал неизвестной
В Москве разыскивают померанского шпица, пропавшего в торговом центре. Хозяева подозревают, что собаку похитили для продажи. Питомец болен и нуждается в медицинской помощи.
Владелица пса Кристина рассказала 360.ru, что была за границей. За псом присматривала ее дочь.
«Моя дочь поехала с собачкой гулять в торговый центр „Калужский“, там ей стало плохо, она потеряла сознание», — объяснила женщина.
Пока ее дочери оказывали первую медицинскую помощь, неизвестный мужчина, вызвавшийся присмотреть за шпицем, забрал его и увел в неизвестном направлении.
«Вел он себя крайне нестабильно. Такое поведение неадекватного человека. <…> То есть он бросал его на эскалаторе, тащил за шлейку, хотя пес сопротивлялся. <… > Он с настойчивостью маньяка выбежал с ним из торгового центра», — добавила Кристина.
Собаку искали, думали, что мужчина мог где-то ее оставить. Но потом, рассказала Кристина, всплыла информация, что похитителя видели со шпицем в другом торговом центре.
«Криминальная схема»
Когда просмотрели камеры, выяснилось, что мужчина зашел с собакой в туалет. Вскоре за ним последовала девушка, которая встала напротив кабинки и ждала, пока он выйдет. Не заходя внутрь, она опустилась на пол, забрала собаку и ушла.
Было потеряно много времени, потому что мы не могли предположить, что здесь такая схема криминальная.
Кристина
хозяйка шпица
Собака возрастная, ей около 13, отметила Кристина. Она очень уникальна для своей породы тем, что выглядит как щенок.
«Девушка могла подумать, когда ее покупала, например, что это щенок. А потом окажется, что это взрослая собака, тем более еще с несколькими перенесенными операциями, которой нужен определенный медицинский уход, препараты, питание, и она ее выкинет», — переживает Кристина.
Кристина переживает, что шпиц окажется на улице и замерзнет насмерть.
Владелица пса добавила, что запросила записи с городских камер. Она продолжает ходить в ТЦ «Коньково-Пассаж», где видели девушку со шпицем, расспрашивает очевидцев, пытаясь проследить ее маршрут.
Также Кристина распространяет листовки и взаимодействует с волонтерами и неравнодушными жителями, которые помогают в поиске собаки. Полиция, по словам собеседницы 360.ru, пока ничего не сделала.