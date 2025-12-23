Взрослая собака, но выглядит как щенок. Неизвестный в Москве похитил и перепродал больного шпица

В Москве разыскивают померанского шпица, пропавшего в торговом центре. Хозяева подозревают, что собаку похитили для продажи. Питомец болен и нуждается в медицинской помощи.

Владелица пса Кристина рассказала 360.ru, что была за границей. За псом присматривала ее дочь.

«Моя дочь поехала с собачкой гулять в торговый центр „Калужский“, там ей стало плохо, она потеряла сознание», — объяснила женщина.

Пока ее дочери оказывали первую медицинскую помощь, неизвестный мужчина, вызвавшийся присмотреть за шпицем, забрал его и увел в неизвестном направлении.

«Вел он себя крайне нестабильно. Такое поведение неадекватного человека. <…> То есть он бросал его на эскалаторе, тащил за шлейку, хотя пес сопротивлялся. <… > Он с настойчивостью маньяка выбежал с ним из торгового центра», — добавила Кристина.

Собаку искали, думали, что мужчина мог где-то ее оставить. Но потом, рассказала Кристина, всплыла информация, что похитителя видели со шпицем в другом торговом центре.