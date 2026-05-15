Число погибших выросло. Все, что известно об атаке БПЛА Рязанской области

Прошлой ночью Рязанскую область атаковали БПЛА — на регион направили почти сотню дронов. Есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок. Повреждения получили несколько жилых домов и нефтеперерабатывающий завод, а в некоторых школах и детсадах отменили занятия. Все, что известно об атаке на данный момент, — в материале 360.ru.

В результате ночной атаки БПЛА в Рязанской области погибли четыре человека, рассказал губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.

По его словам, ночью 15 мая Рязанскую область атаковала почти сотня дронов. Несколько жилых домов получили серьезные повреждения, в других были выбиты окна. В ближайшее время службы приступят к восстановлению этих объектов.

Малков пообещал семьям погибших и пострадавших выплаты — заявление можно подать на портале госуслуг. Также возместят материальный ущерб за поврежденное имущество.

После массированной атаки БПЛА на Рязань возбуждено уголовное дело о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), сообщили в СК РФ.

«По предварительным данным, погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего, пострадали не менее 12 мирных жителей. Повреждены две жилые многоэтажки и промобъекты. Следователи осматривают места происшествий, изымают видео с камер, опрашивают свидетелей», — уточнили в ведомстве.