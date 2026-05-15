Число погибших выросло. Все, что известно об атаке БПЛА Рязанской области
Губернатор Рязанской области Малков: после атаки БПЛА погиб ребенок
Прошлой ночью Рязанскую область атаковали БПЛА — на регион направили почти сотню дронов. Есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок. Повреждения получили несколько жилых домов и нефтеперерабатывающий завод, а в некоторых школах и детсадах отменили занятия. Все, что известно об атаке на данный момент, — в материале 360.ru.
Выплаты пострадавшим и погибшим
В результате ночной атаки БПЛА в Рязанской области погибли четыре человека, рассказал губернатор Павел Малков в своих соцсетях.
Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.
Павел Малков
губернатор Рязанской области
По его словам, ночью 15 мая Рязанскую область атаковала почти сотня дронов. Несколько жилых домов получили серьезные повреждения, в других были выбиты окна. В ближайшее время службы приступят к восстановлению этих объектов.
Малков пообещал семьям погибших и пострадавших выплаты — заявление можно подать на портале госуслуг. Также возместят материальный ущерб за поврежденное имущество.
После массированной атаки БПЛА на Рязань возбуждено уголовное дело о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), сообщили в СК РФ.
«По предварительным данным, погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего, пострадали не менее 12 мирных жителей. Повреждены две жилые многоэтажки и промобъекты. Следователи осматривают места происшествий, изымают видео с камер, опрашивают свидетелей», — уточнили в ведомстве.
Пожар на предприятии после удара БПЛА локализовали. Сейчас спасатели ликвидируют очаги горения, а Роспотребнадзор проверяет качество воздуха, сообщили в оперштабе региона.
Что произошло ночью 15 мая 2026 года в Рязанской области
В 03:55 Малков объявил, что на регион идет атака БПЛА. Позднее он сообщил, что в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, а обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.
Также в целях безопасности в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили занятия.
Прокуратура Рязанской области взяла ситуацию под свой контроль. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи ведомство организовало горячую линию по номеру: +7 (910) 631-08-17.
В 06:04 на территории региона объявили отбой беспилотной опасности, о чем местных жителей оповестили с помощью СМС от РСЧС. Угроза действовала с 23:05 14 мая.
Из-за атаки БПЛА в Рязани отменили некоторые массовые мероприятия. Например, не состоится профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре». Он должен был пройти на рязанской ВДНХ 15 мая, сообщило региональное Минобразования. Также отменили концерт в Спасске ко Дню семьи и все мероприятия в Лесопарке. А вот Ночь музеев пройдет по плану.