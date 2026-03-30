Врачи в Дагестане достали червя из глаза девушки. И таких случаев все больше
РИА «Новости»: дирофиляриоз, переносимый комарами, фиксируют все севернее
Врачи в Дагестане спасли девушку, у которой в глазу после укуса комара вырос червь. Подробности рассказала 360.ru сама пострадавшая.
Все началось с укуса комара
«Со мной все хорошо. Все хорошо и было, ничего страшного. Очень много людей испугались, но, мне кажется, в этом ничего страшного нет», — заявила она.
Происходит такое из-за укуса комара. Насекомые переносят личинки червей, которые при укусе попадают в организм. Чаще всего уже выросшие черви селятся в области века.
Устранить его консервативным методом невозможно — пострадавшим требуется операция.
Дирофиляриоз мигрирует на север
Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее офтальмологи центра Микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова в Чебоксарах спасли жителя Ульяновской области, столкнувшегося с такой же проблемой.
Мужчину беспокоила шишка под верхним веком. Специалистов насторожило, что она не вызывала боли.
«Как только врач нарушил целостность капсулы, из раны неожиданно показался жгутик. Сомнений не оставалось, что в глазу пациента находился паразит», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.
Червя аккуратно извлекли пинцетом. Пострадавшему поставили диагноз дирофиляриоз. Выяснилось, что еще летом мужчину укусил комар, но он не придал этому значения.
Опасность дирофиляриоза в том, что паразит может попадать в другие органы человека, вызывая осложнения вплоть до сепсиса и поражения головного мозга. Поэтому обращаться за помощью надо сразу же после того, как заметили уплотнение в месте комариного укуса.
Раньше болезнь была типичной для южных регионов, но сейчас комары оттуда все чаще мигрируют на север. Поэтому риски заражения растут.
Другие заболевания
И это не единственная опасность, которой подвергают людей комары.
New York Post сообщил, что опасная лихорадка денге распространяется в 16 странах, в том числе таких популярных у туристов, как Куба, Мальдивы и острова Кука. В основном инфекцию переносят именно комары.
В 2025 году заболевание дважды регистрировали в Центральной России. В обоих случаях туристы вернулись из Шри-Ланки.