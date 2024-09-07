«Восьмые сутки уколов». Лагерь на Урале проверят после вспышки пневмонии

Прокуратура начала проверку после вспышки пневмонии в детском лагере на Урале

Прокуратура Каменского района Свердловской области инициировала проверку после появления в СМИ сообщений об ухудшении состоянии здоровья детей, вернувшихся со смены из лагеря «Красная горка». Об этом 360.ru сообщил представитель надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура выяснит, обращался ли кто-либо из детей, находящихся на смене в лагере, за медицинской помощью. И если будут иметься основания, то примут меры прокурорского реагирования.

В СМИ сообщили, что дети заболели вирусной инфекцией на смене в детском лагере. Прокуратура Каменского района выяснит, насколько достоверна эта информация.

Как рассказала 360.ru мать заболевшей в лагере девочки Дарья Тетерина, после лагеря они с восьмилетней дочерью отправились на море, но посетили педиатра перед поездкой из-за кашля. Школьнице прописали антибиотики.

В пути у нее поднялась температура, поэтому они обратились в Сызранскую больницу, где девочке поставили диагноз на основании снимка.

«По приезду в Геленджик ребенка госпитализировали на неделю с диагнозом пневмония. Течение сложное. Восьмые сутки уколов „Цефтриаксона“, до этого пили „Панцеф“ в таблетках, а кровь все еще по анализам не пришла в норму, кашель до рвоты по ночам», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, так сильно ее дочь никогда не болела. Она добавила, что многие отдыхающие в лагере дети вернулись больными. Только в Каменской больнице сейчас находятся около 12 детей.

Ранее мать заболевших в лагере детей рассказала, что их госпитализировали с пневмонией и бронхитом. Мальчик семь часов пролежал под капельницей.