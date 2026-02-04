Сегодня 15:59 Школьница подожгла и избила молотком одноклассников в Красноярске. Почему дети хотят крови? Миронов: в России надо искоренить замалчивание проблем с безопасностью в школах 0 0 0 Фото: Прокуратура Красноярского края / Telegram Происшествия

Уже второе за два дня ЧП произошло в школе в Красноярском крае. Если во вторник в Кодинске семиклассница пыталась порезать канцелярским ножом учительницу, но ранила сверстницу, то в среду в красноярской школе № 153 восьмиклассница устроила поджог и избила молотком несколько подростков. В результате пострадали пятеро. 360.ru собрал все, что известно о происшествии к этому часу.

Жгла и била молотком Первые сообщения о нападении в школе № 153 появились в телеграм-каналах около полудня. Источники Mash заявили, что атаку устроила ученица восьмого класса: девочка облила бензином и подожгла одноклассника. «Ученица восьмого класса пронесла в учебное заведение бутылку с бензином — сначала подожгла туалет, после — сверстника, уже в классе. При обыске у нее в рюкзаке нашли молоток», — заявил один из собеседников канала.

Мальчику смогли быстро оказать помощь сотрудники школы. У пострадавшего сильно пострадали спина, лицо, руки и ноги. Ожоги, предположительно, второй-третьей степени. Одежда школьника сгорела полностью. Сейчас его жизни ничего не угрожает — с ним работают медики. Девочку задержали на месте.

Фото: Прокуратура Красноярского края / Telegram

Позже очевидцы заявили, что пострадавших — трое, в том числе сама нападавшая. По их словам, восьмиклассница сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом забежала в класс и принялась обливать одноклассников бензином. При этом она размахивала молотком и успела ранить им нескольких школьников. Состояние мальчика, которому досталось больше всего, сейчас вызывает большое беспокойство, поделился источник 360.ru. Особенно, по его словам, пострадала спина подростка. Плюс есть травмы головы. «Обстановка была жесткая. Восьмиклассница кинула коктейль Молотова в класс и подожгла жалюзи. Одному однокласснику подожгла спину, сгорела вся верхняя одежда. Еще двоих одноклассников она побила молотком. Все сейчас уехали на скорой», — добавил он.

Фото: Прокуратура Красноярского края / Telegram

В региональном Минздраве в ответ на запрос 360.ru заявили, что пострадавших пятеро. Троих из них доставили в ожоговый центр, там им проведут необходимую диагностику. Двоих в среднетяжелом состоянии отвезли в 20-ю больницу с черепно-мозговыми травмами.

В пресс-службе полиции подтвердили, что у девочки был с собой молоток, которым она ударила несколько учеников. Также в МВД уточнили, как именно восьмиклассница устроила поджог. Оказалось, что речь шла не о коктейле Молотова.

Девочка бросила в класс, где были дети, горящую тряпку, пояснили в ведомстве. Других подробностей там пока не привели. В МЧС, в свою очередь, рассказали, что получили сообщение о пожаре в школе, но возгорание успели ликвидировать до приезда спасателей.

Фото: Прокуратура Красноярского края / Telegram

СК сообщил о возбуждении уголовных дел после атаки с молотком в учебном заведении, но конкретные статьи не уточнял. Также в пресс-службе подчеркнули, что с девочкой сейчас проводят необходимые следственные действия. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к произошедшему.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности. Красноярский СКР

Вход в школу охраняли пенсионерки А к обеспечению безопасности школы вопросы действительно возникли. В первую очередь о рамках металлодетектора. Источники Shot утверждают, что на входе в учебное заведение они играли чисто символическую роль и стояли отключенные.

Однако, по нашим данным, рамки все-таки работали. Также исправно работала и система оповещения. Перед эвакуацией дети услышали звуки сирены, подчеркнули собеседники 360.ru. Что касается слухов о том, что на входе сидят «бабули», которые не проверяют школьные пропуска, то это, по их словам, тоже не совсем соответствует действительности.

Фото: Прокуратура Красноярского края / Telegram

Женщины, которые работают на этих должностях, действительно пожилые, но пропуска проверяют, пояснил один из наших источников. Также в числе охранников есть мужчина. Впрочем, как при включенных рамках металлодетектора девочка смогла пронести в школу молоток — вопрос по-прежнему открытый.

Охранные услуги школе № 153 оказывала частная охранная компания. Договор с ней 24 декабря 2025 года заключил «Комплекс Покровский». В него, помимо этого учебного заведения, входят еще несколько других. Согласно договору, сумма всех оказываемых этим ЧОП услуг составляла 14 миллионов 715 тысяч рублей.

Причиной снова стал буллинг? Лене (имя изменено — прим. ред.), которая спланировала поджог и атаку на детей с молотком, 14 лет. Она растет в полной и благополучной семье. Работа ее родителей связана с химической промышленностью, и мать, и отец неплохо зарабатывают. Также у Лены есть старшая сестра — девушка старше ее на пять лет, сейчас учится в вузе. По информации Shot, дома у Лены всегда была теплая и доверительная атмосфера. У нее не было секретов от матери, она многим делилась с ней. Конфликтов и скандалов тоже не было. Близким нравилось проводить время вместе, по возможности семья старалась путешествовать.

Фото: 360.ru

Одноклассники при этом считали Лену необщительной. И, как утверждает один из источников канала, сделали это предметом для смеха: девочку дразнили «хиккой» и считали странной из-за ее асоциальности.

Под «хиккой» одноклассники Лены, вероятно, подразумевали явление «хикикомори». Оно зародилось в Японии в конце 90-х годов прошлого века. Так называют добровольных затворников, которые сутками напролет сидят за компьютерами в своих комнатах, а живут за счет родителей или на пособия по безработице. В 2024 году такой образ жизни стал настолько популярным в Японии, что власти официально признали, что с этим феноменом нужно бороться. На тот момент в стране насчитывалось 700 тысяч хикикомори.

Источник 360.ru при этом отмечает, что Лена действительно не рвалась ни с кем общаться. И была такой всегда. Но при этом девочка не была отстающей двоечницей — она занималась рисованием и участвовала во всероссийских творческих конкурсах. Правда, в какой-то момент у других учеников, по его словам, стали возникать мысли о том, что Лена — неуравновешенная, потому что иначе объяснить ее обещания устроить поджоги в школе довольно сложно. Угрозу на эту тему восьмиклассница постила в школьном чате, но никто из его участников не воспринял это всерьез. Отдельно он признался, что сейчас ему очень жаль мать девочки. Родители школьницы пока не давали СМИ никаких комментариев по поводу случившегося. Истинные мотивы Лены еще предстоит выяснить следователям.

Фото: РИА «Новости»

Подход к охране школ давно пора менять На фоне роста происшествий в школах встает вопрос о необходимости пересмотра организации системы безопасности в стенах учебных заведений. С одной стороны, все, конечно, понимают, что проводить чуть ли не предполетный досмотр всех учеников невозможно. Но, с другой стороны, есть вещи, на которые повлиять более чем реально. Например, исключить ситуации, когда крайними делают сидящих на входе пенсионеров, хотя за уровень охраны отвечает та организация, с которой заключает соответствующий договор школа.

«Ответственность за такие ЧП должны, безусловно, нести администрация школ и руководство ЧОП, если с ней заключен договор на оказание услуг в области безопасности. Но уж никак не бабушки-вахтерши, которых сажают на входе для вида! Делать из них крайних — последнее дело!» — подчеркнул в беседе с 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Рассчитываю, что следствие обязательно выяснит, в чьи карманы утекают огромные бюджетные деньги. И за это нужно наказывать не просто как за рядовое хищение, а как за преступление с отягчающими обстоятельствами! Ведь это напрямую касается жизни и здоровья детей! Сергей Миронов

Отдельную ответственность, по его мнению, должны нести и чиновники местных отделов образования, которые обязаны выделять средства на охрану школ. Однако, как подчеркнул политик, на деле они либо выделяют копейки, либо выделяют средства только на бумаге. «Фракция будет готовить соответствующие изменения в Административный и Уголовный кодекс. Мы обязаны создать такую ситуацию, при которой молчать о нарушениях в сфере безопасности школ будет себе дороже. Будь то министр или вахтер — обязаны сообщать и устранять», — добавил Миронов.

Фото: РИА «Новости»

Отдельный важный момент касается четких требований, которые нужно предъявлять к охранникам в учебным заведениях. Ранее к обеспечению безопасности в школах предлагали привлекать Росгвардию, но идею тогда отклонили. «Хорошо, давайте создадим систему, которая установит жесткие требования к возрасту и образованию охранников, введет специальную подготовку по психологии, первой помощи и действиям в ЧС, а также обеспечит регулярную аттестацию и психологическое тестирование», — убежден лидер «СР». По его мнению, к разработке такой программы нужно привлечь Минпросвещения, МВД, Росгвардию и компетентных экспертов.