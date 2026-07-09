Снесло много гнезд. Волонтеры спасли аистов после шторма в Калининградской области

Во время шторма в Калининградской области пострадало много аистов

На Калининградскую область в ночь на 8 июля обрушился мощный шторм. В результате пострадали не только деревья и городская инфраструктура, но и птицы — из-за непогоды снесло много гнезд аистов.

Последствия шторма

Больше всего стихия затронула населенные пункты на побережье Балтийского моря и Калининградского залива. Штормовой ветер повалил свыше 100 деревьев, повредил 14 автомобилей и кровлю частного жилого дома.

В Калининграде на фоне непогоды произошло несколько подтоплений, возникали перебои со светом в домах на улицах Дзержинского и Карташева, а также во многих населенных пунктах региона.

Представитель АНО института «Биосфера Балтики» Татьяна в беседе с 360.ru рассказала, что непогода погубила значительное число аистов.

«Гнезда завалило с их мест. Очень много птенцов погибло. Нам удалось спасти пять, плюс шестой ждет доставки с Озерска», — уточнила она.

Птицы чаще всего получали травмы головы и лап. Волонтеры призывали укрывать пострадавших пернатых в сухом и безопасном месте и звонить в центр. Если птенцов оставить у гнезда, они быстро погибают.

«Люди откликаются, конечно. В Багратионовском районе сразу сообщают. Восток области, к сожалению, в большей части молчит», — добавила Татьяна.