Снесло много гнезд. Волонтеры спасли аистов после шторма в Калининградской области
Во время шторма в Калининградской области пострадало много аистов
На Калининградскую область в ночь на 8 июля обрушился мощный шторм. В результате пострадали не только деревья и городская инфраструктура, но и птицы — из-за непогоды снесло много гнезд аистов.
Последствия шторма
Больше всего стихия затронула населенные пункты на побережье Балтийского моря и Калининградского залива. Штормовой ветер повалил свыше 100 деревьев, повредил 14 автомобилей и кровлю частного жилого дома.
В Калининграде на фоне непогоды произошло несколько подтоплений, возникали перебои со светом в домах на улицах Дзержинского и Карташева, а также во многих населенных пунктах региона.
Представитель АНО института «Биосфера Балтики» Татьяна в беседе с 360.ru рассказала, что непогода погубила значительное число аистов.
«Гнезда завалило с их мест. Очень много птенцов погибло. Нам удалось спасти пять, плюс шестой ждет доставки с Озерска», — уточнила она.
Птицы чаще всего получали травмы головы и лап. Волонтеры призывали укрывать пострадавших пернатых в сухом и безопасном месте и звонить в центр. Если птенцов оставить у гнезда, они быстро погибают.
«Люди откликаются, конечно. В Багратионовском районе сразу сообщают. Восток области, к сожалению, в большей части молчит», — добавила Татьяна.
Какие птицы в опасности
Собеседница 360.ru добавила, что страдают от шторма не только аисты, но и вяхири — дикие голуби.
«У них не сильно крепкие гнезда, посносило птенцов много. Кого-то успели спасти, кого-то — нет», — отметила она.
Волонтеры и ветеринары заботятся об аистах и других пернатых, отправляют их в реабилитационный центр. Когда птицы восстанавливаются, проходят процесс одичания и общения с сородичами, их отпускают на волю. По словам представителя «Биосферы Балтики», это происходит примерно к концу сезона.
Волонтер добавила, что птицы часто страдают во время непогоды. Например, осенью могут получить травмы лебеди, которые только начинают в этот период вставать на крыло.
«Очень много лебедят попадает к нам с переломами и отбитыми лапками», — объяснила Татьяна.
Из-за ветра птицы разных видов могут врезаться в здания, в деревья и другие конструкции. К сожалению, пернатые не всегда могут выжить после травм без внешней помощи, особенно если речь идет о птенцах и молодых особях.