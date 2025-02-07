Война соседей продолжается. СК взялся за травлю птиц в реабилитационном центре Волгограда

Руководитель центра реабилитации диких животных «Птичий Остров» в Волгограде Алина Ерина обратилась в Следственный комитет из-за травли птиц. Она предполагает, что на пернатых ополчились соседи. Об этом Ерина рассказала в комментарии 360.ru.

Война соседей

Многолетняя травля со стороны соседей продолжается уже около 10 лет. Все началось еще до создания центра реабилитации животных. Родители Ериной хотели приобрести дом, но на жилье претендовали соседи: женщина-адвокат, ее муж и сын.

«Родители вступили в права наследования. И вот после того у нас началась травля», — рассказала Ерина.

После образования центра реабилитации соседи переключились на содержащихся в нем животных. Владелица организации считает, что те отравили пернатых и избили собаку.

«У нас с весны 2024 года начинается массированная атака на наш центр реабилитации. <… > Аист умер, отек мозга на фоне резкого отравления напроксеном. Это подтвердило исследование. <… > Наши птицы просто стали каким-то камнем преткновения», — поделилась Ерина.