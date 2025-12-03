Тяжело больной шпиц скончался в московской ветеринарной клинике под хохот и глумление местных специалистов, отправивших животное в барокамеру. Владелица умершей собаки Елена узнала об этом из видео, которое получила по решению суда. Туда женщина обратилась, так как посчитала, что питомцу не оказали положенной помощи.

Тело собаки отдали в коробке

В беседе с 360.ru Елена пояснила, что шпиц заболел еще в январе. Самый страшный приступ произошел ночью, поэтому она срочно повезла пса в ветеринарную клинику на Фрязевской улице.

«Мне озвучили стоимость в 75 тысяч рублей за сутки. Я внесла предоплату в размере пяти тысяч: это все наличные, которые были у меня с собой в середине ночи», — рассказала она.

Живой собаку женщина больше не видела. Через два часа ей сообщили о смерти шпица, а тело выдали в картонной коробке, не проявив никакого сочувствия.