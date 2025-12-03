«Для них животные — вещи». В Москве ветеринары глумились над смертью пса в барокамере

В Москве врачи ветклиники смеялись над умирающим в барокамере шпицем

Фото: РИА «Новости»

Тяжело больной шпиц скончался в московской ветеринарной клинике под хохот и глумление местных специалистов, отправивших животное в барокамеру. Владелица умершей собаки Елена узнала об этом из видео, которое получила по решению суда. Туда женщина обратилась, так как посчитала, что питомцу не оказали положенной помощи.

Тело собаки отдали в коробке

В беседе с 360.ru Елена пояснила, что шпиц заболел еще в январе. Самый страшный приступ произошел ночью, поэтому она срочно повезла пса в ветеринарную клинику на Фрязевской улице.

«Мне озвучили стоимость в 75 тысяч рублей за сутки. Я внесла предоплату в размере пяти тысяч: это все наличные, которые были у меня с собой в середине ночи», — рассказала она.

Живой собаку женщина больше не видела. Через два часа ей сообщили о смерти шпица, а тело выдали в картонной коробке, не проявив никакого сочувствия.

Насмешки ветеринаров попали на видео

Спустя несколько месяцев по решению суда хозяйке удалось получить видео из клиники. На записи врачи и администраторы веселились, когда состояние животного было критическим. Они обсуждали, как выгонят Елену, оставив ее деньги себе, и насмехались над тем, как владельцы плачут, теряя питомцев.

Женщина полагает, что необходимой помощи ее собаке так и не оказали. По словам адвоката Константина Ерохина, представляющего интересы Елены в суде, даже после появления видео руководство клиники не принесло хозяйке шпица извинений. Фамилии врачей лечебница скрывает.

«Таким людям нет места в профессии, основа которой — любовь к животным», — подчеркнул Ерохин в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Главврач выгораживал сотрудников

Недавняя попытка Елены выйти на диалог с руководством клиники только усугубила конфликт. Женщина наведалась в стены учреждения вместе со съемочной группой одного из телеканалов.

«Вышел главврач и стал просто издеваться. Говорил, что животные — вещи, меня называл теткой, выгораживал сотрудников», — призналась собеседница 360.ru.

Суд первой инстанции вынес решение, что прямой вины клиники в смерти собаки нет. Елена подала апелляцию. Также от ее имени поступили официальные обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор и депутатам с просьбой проверить деятельность ветклиники.

На просьбу дать комментарий о произошедшем в клинике посоветовали 360.ru направить официальный запрос, отказавшись говорить по телефону и не переключив на руководство.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте