Сегодня 05:54 «Обрабатывают терпеливо». Ветеран «Альфы» — о том, как избежать новых взрывов в жилых домах Подполковник Попов: предотвратить взрыв в Алых парусах могли качественные камеры 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Законы

ДНР

Терроризм

Ветераны

Взрывы

Бокс

Женщины

Работа

Экономика

Президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна поджидали, чтобы удаленно привести в действие СВУ. Установили его тоже дистанционно — завербовав женщину, которая проделала всю работу. О том, как простым людям не стать исполнителями теракта, как устроена безопасность в жилых комплексах и можно ли что-то изменить, ведущая 360.ru Елена Кононова побеседовала с подполковником запаса и членом Ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андреем Поповым.

Техника прежде всего По словам эксперта, неудивительно, что даже в таком комплексе, как «Алые паруса» устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые не позволяют получить четкое и детальное изображение. В связи с отсутствием требований к таким устройствам со стороны закона, собственник не утруждается изучением характеристик оборудования и его подбором в попытке сэкономить. «Знаете, есть экономика и есть хозяйственник. <…> Есть закон по антитеррористической защищенности каких-то объектов. Там написано, что объекты определенной категории должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. Но я там не видел, что это должна быть цифровая камера с таким-то разрешением, с подсветкой, что она должна работать от -40 до +40 градусов. Такого там нет. Наверное, есть определенная причина», — пояснил Попов. Работа с людьми При этом он отметил важность работы с населением, донесения информации о возможных способах вербовки, о том, как распознать злоумышленника и не стать их соучастником-жертвой.

Действительно, надо работать с населением. Говорить не 10 раз, а тысячу, 20 тысяч раз. Постоянно это говорить. Потому что с другой стороны делают точно так же. Обрабатывают терпеливо, выискивают людей. Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа»

По его словам, эта работа уже ведется и ее надо продолжать вести. «И определенный эффект уже есть. Я общаюсь с пожилыми людьми, и они уже смехом рассказывают, как они заблокировали какого-то мошенника. До этого были слезы», — поделился подполковник. Как можно защитить дома и другие здания Также Попов дал несколько конкретных советов, как повысить безопасность зданий. Входная группа По его мнению, необходимо убрать из помещений все предметы, в которые можно спрятать взрывное устройство. «Входная группа не должна быть оборудована кадками с цветами, фикусами и так далее, куда легко положить что-то, что может взорваться. Убирайте все, что снижает обзор <…> и создает дополнительные риски», — пояснил эксперт. Видеонаблюдение Также он подчеркнул, что необходимо постепенно совершенствовать средства видеонаблюдения.

Может, во всем комплексе не менять видеокамеры, но входная группа должна оборудоваться хотя бы одной камерой, <…> которая дает потом [возможность] четко распознавать. Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа»

Утечка информации Кроме того, он отметил, что очень важно не допустить утечки информации о применяемых средствах безопасности, так как злоумышленники могут отталкиваться от этой информации при организации терактов. Охрана Попов добавил, что также нужно правильно организовать работу охранников помещений: чтобы не снижалась бдительность как самих охранников, так и их руководства. «Действия охранника ограничены такой минимальной инициативой, которую ведет инженер по объекту или управляющий. Вот он говорит, кого останавливать, кого не останавливать. <…> А человек расслабляется. <…> Надо постоянно учения [проводить] и бодрить, бодрить и бодрить. И подбирать энергичных руководителей службы безопасности, которые не ленятся. Проезжают мимо объекта, приехали и проверили, не спят ли там», — подвел итог Попов.