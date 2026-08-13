В Приморье женщина пыталась отобрать собак у приюта с помощью перцовки

В Дальнегорске женщина попыталась отобрать бездомных собак у отловщиков с помощью перцового баллончика. Из-за ее рвения пострадали кинолог, водитель машины и даже сами животные. Стороны конфликта обвиняют во всем друг друга, а 360.ru постарался разобраться, что произошло.

Семья местной жительницы Марины живет в двухэтажном доме с большим двором, ее соседи занимаются чипированием собак и по мере сил иногда лечат животных.

«К нам приходят дети, играют с собаками. Никакого вреда они не несут», — подчеркнула собеседница 360.ru.

За домом есть пристройки: некоторые питомцы живут там, у соседки Светланы. Отловщики, обратила внимание женщина, зашли на частную территорию и поймали трех животных. Еще двух псов удалось спасти.

Марина заверила, что сначала просто пыталась договориться с представителями приюта, у которого, по ее словам, слава весьма дурная.