«Вероятность вернуть собаку — 1%». Приют из Приморья обвинили в равнодушии к животным
В Приморье женщина пыталась отобрать собак у приюта с помощью перцовки
В Дальнегорске женщина попыталась отобрать бездомных собак у отловщиков с помощью перцового баллончика. Из-за ее рвения пострадали кинолог, водитель машины и даже сами животные. Стороны конфликта обвиняют во всем друг друга, а 360.ru постарался разобраться, что произошло.
Семья местной жительницы Марины живет в двухэтажном доме с большим двором, ее соседи занимаются чипированием собак и по мере сил иногда лечат животных.
«К нам приходят дети, играют с собаками. Никакого вреда они не несут», — подчеркнула собеседница 360.ru.
За домом есть пристройки: некоторые питомцы живут там, у соседки Светланы. Отловщики, обратила внимание женщина, зашли на частную территорию и поймали трех животных. Еще двух псов удалось спасти.
Марина заверила, что сначала просто пыталась договориться с представителями приюта, у которого, по ее словам, слава весьма дурная.
Я придумала легенду, чтобы забрать собак: мол, муж нечаянно выпустил. Мы бы забрали их на дачу, но мне не дали сказать ни слова. «Ты еще не знаешь, я приеду и всех собак переловлю», — начал кричать на меня отловщик. Слово за слово, я достала перцовый баллончик и пшикнула. Конечно, именно это они сняли, а не то, как я пыталась договориться.
В приюте, сказала она, работают бывшие заключенные. За каждую отловленную собаку им неплохо платят. По данным волонтера Алены, сейчас стоимость одного животного составляет 21 тысячу рублей. Собак ловят грубо — на леску.
Чтобы забрать хотя бы одного питомца, местным жителям приходится скидываться: возвращают собак за 10 тысяч, и то не сразу. Сказывается, пожаловалась Алена, и отсутствие документов, особенно на дворняг.
Волонтер тоже указала на отвратительное отношение к собакам в приюте: их могут не кормить и не поить, если одно животное заболело, остальных не отселяют на карантин, а иногда вместо возвращения питомца владельцы получают сообщение о его смерти.
Если у вас случайно выбежала собака — 1% вероятности, что вы сможете ее вернуть.
Алена
волонтер
Руководитель приюта Галина Плутахина объяснила 360.ru, что любая находящаяся в общественном месте без владельца собака подлежит отлову, поскольку признается безнадзорной.
«Определить, является ли животное домашним, имеет ли оно хозяина и где именно проживает, визуально невозможно. Поэтому основанием для отлова служит сам факт нахождения собаки в общественном месте без владельца. Именно самовыгул является причиной того, что домашние животные оказываются в отлове», — подчеркнула она.
Плутахина опровергла обвинения в том, что кто-то из ее сотрудников зашел на частную территорию, однако заметила, что на стоянках, территории гаражей, предприятий или других открытых площадок собак без присмотра действительно могут отловить.
После конфликта с Мариной представители приюта подали заявление в полицию и надеются, что действиям женщины дадут правовую оценку.
«Как по факту умышленного причинения вреда жизни и здоровью наших сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей, так и по признакам хулиганских действий, направленных против общественного порядка и безопасности, а также по факту угрозы убийством», — пояснила Плутахина.
В полиции Приморья подтвердили, что проводят проверку, по результатам которой установят все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта.