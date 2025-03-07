В Таиланде парализовало работавшего в России «стриптизера». Его друг раскрыл подробности
Друг парализованного в Таиланде «стриптизера» рассказал о его состоянии
В Сети появились сообщения о работавшем в России стриптизере, которого парализовало по пути в спортзал в Таиланде. Лучший друг попавшего в больницу спортсмена Максим рассказал 360.ru, что произошло на самом деле.
Не танцевал стриптиз в Таиланде
Приятель прокомментировал публикацию Telegram-канала Shot и заявил, что в тексте есть ошибки. В посте говорилось, что работавший в России спортсмен прилетел в Паттайю ради заработков и хотел устроиться стриптизером и фитнес-тренером. Также авторы поста написали, что мужчину депортировали из Казахстана на 90 дней, а причиной его инсульта мог стать стресс после развода.
Максим рассказал, что пострадавший — не россиянин, он гражданин Узбекистана, который проживает в Казахстане. Чтобы соблюсти все миграционные требования, мужчина на несколько месяцев поехал в Паттайю.
«Немножко неправильно все это осветили. Он не собирался ехать танцевать стриптиз в Таиланд, это просто вынужденная ситуация, что он поехал в Таиланд», — объяснил собеседник 360.ru.
По его словам, спортсмен планировал подработать с помощью хобби — выступлений эротического жанра.
Я не назову нас стриптизерами, мы больше артисты эротического жанра и не работаем в клубах, у нас шоу. <…> Мы не какие-то развратники.
Максим
Друг попавшего в больницу спортсмена
Друг спортсмена отметил, что тот является квалифицированным судьей федерации НАП по пауэрлифтингу и работает тренером: помогает заниматься спортом людям с травмами, протрузиями, грыжами.
Спортсмена парализовало из-за инсульта
По словам Максима, его друг живет и работает в Алма-Ате уже более 10 лет. Спортсмен мог отправиться в Узбекистан или Таиланд, и в итоге выбрал второй вариант — в Паттайе у него были друзья и подработка.
В экзотической стране ему стало плохо, но недомогание списали на слишком жаркую погоду и стресс.
На третий день ему стало плохо. Думали, что отравился, или акклиматизация. Скорее всего, просто стресс и жаркая погода. Даже местные говорят, что аномальная жара в эти дни была. <…> Утром пошел позавтракал, поспал пару часов. Вроде бы все хорошо было, но по дороге на тренировку его состояние внезапно ухудшилось.
Максим
Друг попавшего в больницу спортсмена
На глазах у окружающих мужчина упал, у него отнялась левая сторона тела. По словам Максима, скорая ехала долго, и друзья сами на машине доставили спортсмена в больницу, где врачи подтвердили ишемический инсульт.
Оттуда пациента доставили уже в другое медицинское учреждение. Врачи предупредили близких спортсмена, что лечение обойдется в крупную сумму: около 800 тысяч — миллиона бат (примерно 1,8 — 2,6 миллиона рублей).
Сейчас переживший инсульт мужчина находится не в сознании. Ему провели сложную операцию и вырезали опухоль.
«Делали операцию, убирали опухоль. Он сейчас в отключке. Информация от врачей будет только сегодня вечером. За операцию отдали больше полумиллиона бат», — добавил друг спортсмена.
Максим отметил, что его друг — замечательный человек и талантливый артист. Его гражданская жена вылетела в Таиланд из Казахстана, как только узнала о случившемся, а друзья собирают деньги на лечение.