В Таиланде парализовало работавшего в России «стриптизера». Его друг раскрыл подробности

В Сети появились сообщения о работавшем в России стриптизере, которого парализовало по пути в спортзал в Таиланде. Лучший друг попавшего в больницу спортсмена Максим рассказал 360.ru, что произошло на самом деле.

Не танцевал стриптиз в Таиланде

Приятель прокомментировал публикацию Telegram-канала Shot и заявил, что в тексте есть ошибки. В посте говорилось, что работавший в России спортсмен прилетел в Паттайю ради заработков и хотел устроиться стриптизером и фитнес-тренером. Также авторы поста написали, что мужчину депортировали из Казахстана на 90 дней, а причиной его инсульта мог стать стресс после развода.

Максим рассказал, что пострадавший — не россиянин, он гражданин Узбекистана, который проживает в Казахстане. Чтобы соблюсти все миграционные требования, мужчина на несколько месяцев поехал в Паттайю.

«Немножко неправильно все это осветили. Он не собирался ехать танцевать стриптиз в Таиланд, это просто вынужденная ситуация, что он поехал в Таиланд», — объяснил собеседник 360.ru.

По его словам, спортсмен планировал подработать с помощью хобби — выступлений эротического жанра.