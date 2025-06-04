04 июня 2025 20:26 В Омске мужчина устроил погром в подъезде: орудовал топором и испугал людей стрельбой Житель Омска открыл стрельбу в подъезде жилого дома и напал на соседку 0 0 0 Эксклюзив

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В Омске житель дома на улице Энтузиастов напал на соседку, а узнав, что она обратилась в полицию, начал угрожать: рубил входные двери, топором разбил новую электрическую коробку, повредил пол. На этом неадекват не остановился и устроил стрельбу в подъезде на глазах у ребенка и беременной женщины. Подробности 360.ru рассказала пострадавшая Елена.

По словам женщины, сосед заселился в дом в сентябре и сразу же начал интересоваться, одна ли она живет. «Заходит один раз и говорит: „А ты с кем тут живешь?“ Я его не знаю, говорю, мол, какая разница? Одна. „А не боишься, что с тобой что-то случится?“ Я обалдела», — призналась Елена. Женщина купила видеокамеру и повесила над дверью. Сосед начал жаловаться, что технику установили неправильно, а потом сорвал камеру и срезал все провода. Елена написала заявление в полицию, после этого мужчина принялся устраивать ей мелкие неприятности. По словам собеседницы 360.ru, с головой у соседа было не все в порядке.

Поэтому я с ним не стала вообще разговаривать и что-то объяснять. Это бесполезно. Елена

Местная жительница долго старалась не обращать внимания на соседа. Но однажды после домового собрания он дождался ее и ударил кулаком в лицо. Подобное с Еленой произошло впервые за 50 лет. Женщина была в шоке, снова обратилась в полицию. А мужчина стал писать жалобы: якобы она должник. И спустя какое-то время напал снова.

Его накрыло, напился. Я выхожу, мусор выношу. Он летит ко мне: «Ах ты, ***» — за волосы хватает. И я немного пячусь назад, он меня ударяет по голове, я кричу: «Помогите!» Соседка выскакивает, видит, как он меня пинает ногой. Елена

Тогда от буйного соседа женщине удалось отбиться. И она опять пошла в участок. «Захожу домой, дверь закрываю, кормлю собачку, и в этот момент стук в двери: „Убью, выходи, мразь!“ Это все слышат соседи <…> У меня паника, я в группу дома пишу: „Помогите, вызовите полицию“. Было очень страшно», — вспомнила Елена. Вдруг погас свет, и женщина услышала удары топора. Она позвонила детям и попросила о помощи. В это время кто-то все же вызвал Росгвардию. «Я вышла из квартиры, там все разгромлено, ручка двери вырвана топором», — добавила омичка.

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Пока вместе с родственниками и соседями, в числе которых были ребенок и беременная девушка, женщина пыталась починить дверь, мужчина вышел к ним с оружием. Сначала все решили, что у него нож, но потом заметили пистолет. Люди бросились врассыпную. «Я так никогда не бегала. Полетела на третьем этаже, упала, разбила ногу и услышала выстрел. В ушах такой звон стоял. До первого этажа в этом звоне бежала. Мы быстро сели в машину, отъехали, успокоились и ждали Росгвардию», — рассказала она. По ее мнению, мужчина опасен для общества. Сосед спрятал пистолет, его так и не изъяли. Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.