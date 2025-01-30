«Ужасно в момент потерять родителей». Фигуристы из России разбились в США, их сын летел другим рейсом

Авиакатастрофа 30 января близ аэропорта Рейгана в Вашингтоне может стать крупнейшей в США за последние 15 лет. В заходящий на посадку пассажирский самолет American Airlines по неизвестной причине врезался военный вертолет Black Hawk. На борту лайнера были 64 человека, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. 360.ru собрал все, что известно о крушении Bombardier CRJ700 и жертвах трагедии к этому часу.

Есть ли выжившие в катастрофе? Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines летел из штата Канзас в Вашингтон и уже заходил на посадку, когда в него врезался военный вертолет Black Hawk («Черный ястреб»).

На борту Bombardier CRJ700 находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете были трое военных. После столкновения лайнер раскололся на две части и рухнул в реку Потомак.

Фото: U.S. Department of Defense

В поисково-спасательной операции на месте крушения сейчас продолжают работать почти 300 человек. Такие данные привел начальник пожарной охраны города, уточнив, что процесс осложняют тяжелые погодные условия (части самолета находятся на глубине около двух метров, а температура воды в реке составляет около нуля).

С учетом этого операция может продлиться «много часов». Пока в реке удалось обнаружить тела 19 погибших, о выживших на данный момент ничего не известноо.

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Сенатор от Канзаса Роджер Маршалл допустил, что жертвами авиакатастрофы, вероятно, стали 60 жителей штата. «Очень сложно, когда, возможно, 60 жителей Канзаса погибают одномоментно», — заявил он журналистам в аэропорту Рейгана. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер при этом отказалась называть возможное число выживших и погибших. Трамп вышел из себя после катастрофы в Вашингтоне

Президента США Дональда Трампа случившееся близ аэропорта Рейгана привело в ярость. В своей соцсети Truth Social он со свойственной ему эмоциональностью заявил, что этого можно было избежать.

Фото: CNP_AdMedia / Global Look Press

«Самолет шел по идеальной рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели — почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул?» — поразился республиканец. Помимо этого, вопросы у президента вызвала и работа диспетчеров, которые почему-то не дали четкие указания вертолету, а вместо этого спрашивали, видит ли экипаж снижающийся самолет. «Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить. Нехорошо!!!» — возмутился Трамп.

Интересно Сегодняшнее крушение самолета и вертолета может стать самым крупным авиапроисшествием в США по количеству жертв за 15 лет. Последняя масштабная авиакатастрофа произошла в Штатах в феврале 2009 года. Тогда самолет Colgan Air при заходе на посадку в аэропорт Буффало врезался в дом. Погибли 45 пассажиров, четыре члена экипажа и один человек на земле. Сегодняшнее крушение самолета и вертолета может стать самым крупным авиапроисшествием в США по количеству жертв за 15 лет. Последняя масштабная авиакатастрофа произошла в Штатах в феврале 2009 года. Тогда самолет Colgan Air при заходе на посадку в аэропорт Буффало врезался в дом. Погибли 45 пассажиров, четыре члена экипажа и один человек на земле.

По информации Associated Press (выводы агентство сделало, проанализировав аудиозапись переговоров с экипажем Black Hawk), диспетчеры менее чем за 30 секунд до столкновения спросили, видят ли пилоты вертолета заходящий на посадку самолет, и приказали обойти его сзади. Член экипажа подтвердил им, что «воздушное судно в поле зрения», и запросил визуальное эшелонирование, вышка его одобрила. Но уже через 20 секунд после этого на записи можно слышать только шум и вздохи диспетчеров после столкновения. После они начали оповещать о случившемся пилотов других самолетов, которые должны были прибыть в аэропорт. Воздушную гавань пока закрыли минимум до утра пятницы, 31 января.

Фото: IMAGO: mpi34 / Global Look Press

Шишкова и Наумов летели в самолете Bombardier Информацию о том, что на борту разбившегося лайнера American Airlines находились представители российской школы фигурного катания, распространил «Матч ТВ», сославшись на спортивного агента Ари Закаряна.

Никаких подробностей специалист при этом не предоставил. «Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», — подчеркнул Закарян.

Фото: соцсети Максима Наумова

Вскоре появились данные, что в самолете летели бывшие российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В Уичито они были из-за чемпионата США по фигурному катанию, рассказал источник ТАСС.

На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов. источник ТАСС

Следом Telegram-канал Shot сообщил, что вместе с Шишковой и Наумовым в самолете был их 23-летний сын Максим.

Молодой человек, как и родители, посвятил себя фигурному катанию и выступает за американскую сборную. На чемпионате США в Канзасе он занял четвертое место из-за падения на прокате, уточнил собеседник канала.

Вскоре оказалось, что эта информация не соответствует действительности и Максим прилетел из Уичито домой еще 27 января.

Фото: соцсети Максима Наумова

Американский фигурист Джон Маравилла в беседе с РИА «Новости» назвал случившееся в Вашингтоне безумием и признался, что сейчас чувствует полное оцепенение из-за этой трагедии. Имен спортсменов, которые были в самолете, он, как и Закарян, называть не стал. «К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете… Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», — с горечью сказал Маравилла.

Фото: Джон Маравилла/соцсети

Позже с официальным заявлением о крушении Bombardier CRJ700 выступила Ассоциация фигурного катания США (U. S. Figure Skating). В организации подтвердили, что в среди 60 пассажиров были фигуристы и тренеры, но их личные данные не раскрыли. Обращение ко всем, кого затронула катастрофа в Вашингтоне, выпустил также Международный союз конькобежцев. Представители ISU признались, что случившееся с самолетом глубоко потрясло их.

«Мы были убиты горем, узнав, что среди тех, кто был на борту, оказались фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры», — отметили в ISU, заявив, что поддерживают тесную связь с американской федерацией.

В Кремле также подтвердили данные о том, что на борту самолета были фигуристы, в том числе с российским гражданством. «Мы видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости из Вашингтона. Сожалеем, соболезнуем родным и близким, которые потеряли, потеряли наших сограждан», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла. Также он уточнил, что планов по контактам Владимира Путина и Дональда Трампа после крушения лайнера нет.

Фото: РИА «Новости»

Авиакомпания American Airlines все еще не опубликовала список тех, кто был на борту лайнера. Поэтому 100% достоверных данных о том, что среди жертв авиакатастрофы есть Шишкова и Наумов, нет.

Вместе с тем в соцсетях спортсменов уже начали выражать соболезнования их близким и друзьям. Сын фигуристов, который, по предварительной информации, вернулся домой другим рейсом, еще не делал никаких заявлений по поводу публикаций в СМИ.

Фото: соцсети Максима Наумова

Kp.ru тем временем обратила внимание на комментарий Вадима и Евгении в соцсетях сына, где они признались, что испытывают гордость за его успехи. «Мы гордимся тобой, Максим. Он поднялся на подиум на национальных соревнованиях после седьмого места в короткой программе. Это красивое и эмоциональное выступление — результат командной работы. Максим заслужил свое место в команде чемпионов четырех континентов», — радовались они. Эту запись пара опубликовала за сутки до рокового рейса.

Что известно о чемпионах мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадиме Наумове Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России. Оба родились, жили, работали и завоевывали свои титуты в Ленинграде — Санкт-Петербурге, а в Штаты уехали уже после завершения карьеры. Наумову было 55 лет, Шишковой — 52 года. Известно, что Евгения начала заниматься «фигуркой» в одной спортивной школе вместе с будущим мужем. Сначала — одиночным катанием, а через три года — парным. Вадим был ее вторым партнером. Тренировала пару Людмила Великова.

Фото: РИА «Новости»

Вместе они завоевали первое место на чемпионате СССР в Минске (1991 год), взяли золото на чемпионате мира в Макухари (1994 год) и серебро на чемпионате мира в Бирмингеме (1995 год). Кроме того, в период с 1991-го по 1995-й они каждый год занимали призовые места на чемпионатах Европы, а в 1996 году стали победителями домашнего чемпионата в Самаре. Поженились Вадим и Евгения в 1995 году в Санкт-Петербурге. Через три года (после неудачной попытки отобраться на Олимпийские игры) эмигрировали в США, где стали работать тренерами по фигурному катанию. Их первый и единственный сын Максим родился 1 августа 2001 года. В последние годы семья жила в Симсбери (штат Коннектикут).

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO / Global Look Press

Их близкий друг олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов в беседе с «Матч ТВ» рассказал, что весь свой спортивный путь он прошел вместе с ними. Случившееся для него — ужасная трагедия. «Ужасная трагедия, пару часов назад узнал, что мои друзья были в этом самолете. Просто ужасно. <…> Мы были очень хорошими друзьями, всю свою сознательную карьеру прожил с Вадимом в одном номере. Для меня это просто катастрофично. Убит наповал этой шокирующей новостью», — поделился он.

От своего имени приношу глубокие соболезнования. И конечно, держаться Максиму. Ужасно в один момент потерять родителей, самых любимых людей. Знаю, как они его обожали. Алексей Урманов олимпийский чемпион по фигурному катанию

Кто еще был среди пассажиров самолета, упавшего в Потомак Среди 60 пассажиров разбившегося самолета была также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании 58-летняя Инна Волянская. Официального подтверждения этой информации тоже пока нет, но источник ТАСС утверждает, что это так.

«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка тренер по фигурному катанию Инна Волянская», — сказал собеседник агентства.

Фото: РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Николай Великов в беседе с «Матч ТВ» также заявил о том, что Волянская летела этим рейсом. Что с ней сейчас — никто не знает. «Мы надеемся и ждем официальной информации. Инна Волянская точно была там», — добавил он. Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. В 1980-м они стали бронзовыми призерами чемпионата СССР, в том же году выиграли Кубок СССР, а в 1982-м победили на Спартакиаде народов СССР.