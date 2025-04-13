Утечка сибирской язвы на Урале. Как халатность привела к эпидемии

В атмосферу ничего не подозревающего города на Урале ворвались бактерии сибирской язвы — опасного инфекционного заболевания, вызываемого бактерией Bacillus anthracis, потенциального биологического оружия. Из-за чего произошла эпидемия, как удалось ее остановить и наказали ли виновников — в материале 360.ru.

«Свердловск-19» После войны, в 1949 году, на основе нескольких лабораторий Кировского института в Свердловске (ныне Екатеринбург) основали НИИ гигиены Министерства обороны. В 1973-м он, как и 13 аналогичных учреждений, вошел в засекреченное научно-производственное объединение «Биопрепарат». НИИ получило кодовое имя «Свердловск-19». Помимо производства обычных медицинских лекарств и вакцин, там занимались исследованием биологического оружия. Если без экивоков, там разрабатывали и создавали сибирскую язву, сыпной тиф, чуму, лихорадку Эбола, оспу и прочее — в целом около полусотни разных страшных хворей. Полевые испытания проводили на острове Возрождения в Аральском море. Подопытными служили морские свинки, мыши и крысы, собаки, обезьяны.

Фото: К. Куличенко / РИА «Новости»

Жалеющих поговорить о жестокости советского времени сразу предупредим: во времена холодной войны аналогичные изыскания проводили и на Западе. «Свердловск-19» поначалу располагался на городской окраине. Рядом был лес, а для пущей изоляции вокруг разместили промышленные предприятия и военные части. Но из-за расширяющейся застройки секретная лаборатория невольно «съезжала» все ближе к центру.

Фото: Андрей Соломонов / РИА «Новости»

Как произошла эпидемия в 1979 году Исследовательский институт беспорочно проработал три десятка лет. Но 30 марта 1979-го в лаборатории произошла утечка. Как именно это случилось — неизвестно, единственное, что можно сказать наверняка: это была человеческая халатность. В числе прочего исследователи выделяли бактерии сибирской язвы из жидкости и превращали в сухой мелкодисперсный порошок. Чтобы он не попал наружу, вытяжку лаборатории оснастили специальными фильтрами. Когда они засорялись, сотрудники их меняли — это происходило регулярно, ничего необычного тут не было. По одной из версий, перед уходом с работы лаборант снял загрязненный фильтр и оставил записку, что нужна замена. Однако начальник смены предупреждения не заметил и в рабочий журнал ничего не записал. Новая смена по приходе, как ни в чем не бывало, включила оборудование и продолжила работу.

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По другим данным, утром в лаборатории НИИ кто-то начал работу, не включив защитные механизмы. Это повысило давление, фильтр лопнул и выпустил споры опасной инфекционной болезни. В любом случае спохватились далеко не сразу. Ветер успел разнести споры сибирской язвы примерно на четыре километра на юг и юго-восток Свердловска. Но сообщи ученые о происшествии, можно было бы избежать многих жертв. Однако они промолчали.

Фото: Жилые кварталы Юго-Западного района в городе Свердловске. В. Каушанов / РИА «Новости»

Странная пневмония Первыми жертвами стали военные и рабочие керамического завода. Люди теряли сознание, тряслись от сильного кашля и рвоты, температура поднималась до 40 градусов. Это было похоже на какую-то молниеносно развивающуюся пневмонию. Вот только антибиотики не помогали. Военные медики первыми заподозрили недоброе — уж они-то знали, пусть и в общих чертах, что за объект был с ними по соседству. Обратились в КГБ, те приперли исследователей к стенке, и правда наконец-то открылась. Всех сотрудников военного городка срочно отправили на диспансеризацию и вакцинацию.

Интересно Без лечения легочная и кишечная формы сибирской язвы часто приводят к смерти. Bacillus anthracis образует споры, которые могут сохраняться в почве десятилетиями, что делает болезнь особенно устойчивой. Без лечения легочная и кишечная формы сибирской язвы часто приводят к смерти. Bacillus anthracis образует споры, которые могут сохраняться в почве десятилетиями, что делает болезнь особенно устойчивой.

Объявлять эпидемию или хотя бы предупреждать местных медиков никто не спешил. Ведь так о ЧП узнали бы и за рубежом. Появился бы вопрос: как произошло заражение? А Советский Союз в то время уже семь лет как присоединился к Международной конвенции о запрете биологического оружия. Пока гражданские врачи, теряясь в догадках, пытались спасти пациентов, в Свердловск из Москвы прилетели замминистра здравоохранения, главный санитарный врач СССР генерал Петр Бургасов и главный инфекционист Минздрава Владимир Никифоров. Их командировали для борьбы с эпидемией.

Фото: Julian Stratenschulte / www.globallookpress.com

Диагноз — «сибирская язва» Свердловские медики тем временем никак не могли разобраться, что происходит. Лишь 10 апреля, после того как патологоанатомы исследовали очередную умершую жертву «пневмонии», кто-то рискнул поставить диагноз — «сибирская язва». Все остальные варианты к тому времени уже перебрали, подходил только этот. Врачи срочно запросили вакцину, антибиотики и средства дезинфекции. Всех пациентов с симптомами страшной болезни перевезли в инфекционный корпус одной городской больницы. Город закрыли на карантин. Однако вакцинация свердловчан началась лишь спустя 17 дней после старта эпидемии. Районы из опасной зоны, где проживали заболевшие, поливали специальным средством из пожарных брандспойтов. В некоторых случаях даже снимали асфальт.

Фото: Кожная форма болезни: язвы с черным струпом, отек, воспаление лимфоузлов. / www.globallookpress.com

Местные газеты написали, что в Свердловске и области участились случаи заболевания скота: 27 заразившихся сибирской язвой животных в 26 населенных пунктах. А из-за употребления в пищу их мяса произошла вспышка заболевания среди людей. По официальной версии, погибли 64 человека, но неофициальные источники сообщали о 100 и даже 500 жертвах. Некоторые любители сенсаций предполагали, будто заражение носило диверсионно-террористический характер: якобы враги хотели скомпрометировать СССР перед Олимпиадой-1980. Но эта версия была откровенной глупостью.

Интересно В Европе болезнь называют «антракс» (от греческого слова ἄνθραξ — «уголь») из-за черного цвета язв. В России же прижился термин «сибирская язва», подчеркивающий ее распространенность в сибирских регионах. В XVIII–XIX веках там часто фиксировали крупные вспышки эпидемии среди скота и людей. В Европе болезнь называют «антракс» (от греческого слова ἄνθραξ — «уголь») из-за черного цвета язв. В России же прижился термин «сибирская язва», подчеркивающий ее распространенность в сибирских регионах. В XVIII–XIX веках там часто фиксировали крупные вспышки эпидемии среди скота и людей.

А что же ученые, которые чуть не устроили массовый мор, да еще промолчали о своей халатности? Перед судом никто не ответил. Лишь лабораторию перебазировали в другую область. Пострадавшие, дожившие до XXI века, попытались потребовать через суд компенсацию за вред здоровью, но им отказали. Пожалуй, единственными, для кого эта история стала козырной картой, были перебежчики. На Западе они бойко продавали истории об «ужасах советского режима». Тот факт, что они и сами были причастны к неблаговидным делам, не говоря уже о продаже за границей секретов родины, предатели деликатно пропускали.