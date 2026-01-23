23 января 2026 16:53 Уложила спать и ушла. Двое детей сгорели в Серпухове, пока мать ходила в магазин Двое детей погибли при пожаре в Серпухове, пока мать была в магазине 0 0 0 Эксклюзив

Жуткое ЧП произошло в Серпухове: в частном доме при пожаре погибли двое детей, которых мать оставила без присмотра. Одного несовершеннолетнего удалось откачать. Подробности — в материале 360.ru.

Пожар разгорелся на улице Железнодорожная. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил дом. Бригада пожарных локализовала его на площади 60 квадратных метров, но только спустя час с лишним после поступления сигнала о пожаре ликвидировала открытое горение.

Причина смертельного пожара в Серпухове Следователи возбудили уголовное дело. В СК уточнили, что в результате пожара погибли двое детей четырех и шести лет.

По предварительным данным, мать детей, уложив их спать, отлучилась в магазин, и в момент ее отсутствия произошло возгорание. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. ГСУ СК России по Московской области

Семья уже привлекала внимание органов профилактики и состояла на учете, отметили в Следственном комитете. В связи с этим следователи проанализируют работу органов опеки и попечительства. Серпуховская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела

Фото: ГСУ СК России по Московской области 1/3 Фото: Прокуратура Московской области 2/3 Фото: Прокуратура Московской области 3/3

Дети были на попечении старшего брата Соседка семьи Ольга Голданова рассказала 360.ru, что мать воспитывала детей одна. Всего их было четверо: трое сыновей и дочка. По словам женщины, из горящего дома спасли и вынесли троих. «Мы, соседи по улице, заметили, что дети надышались угарным газом. Они были в экстренном порядке эвакуированы из здания, и реанимация их началась прямо на улице, на снегу. Позже подъехали наряды скорой помощи. Дежурило три машины. Трое детей были без сознания < …> Двоих сыновей и девочку, по-моему, как раз реанимировали», — отметила она. Ольга добавила, что не знает, где мать была во время пожара. Возможно, детей она оставила на старшего.

Ничего плохого про маму я сказать не хочу и не могу. Но то, что детки в самостоятельном порядке воспитываются под призором старших, это в их семье заведено было. <…> Надеемся, что в скором времени причину пожара выяснят, этой семье поможет муниципалитет и они вернутся в свой дом и восстановятся от произошедшей трагедии. Ольга Голданова соседка

Ольга предположила, что причиной пожара могло стать короткое замыкание, потому что дом «не совсем новый».