Украла ребенка или спасла? Версии о странном «похищении» девочки в Приморье

В Приморье женщина забрала дочь из интерната и пустилась в бега

Волонтеры и полиция Приморского края уже несколько дней разыскивают семилетнюю ученицу школы Артема, которую увела якобы неизвестная женщина. Похитительницей ребенка оказалась мать девочки, которая заявила, что на протяжении девяти месяцев дочь незаконно удерживали в интернате и не давали с ней видеться. Все, что известно об этой неоднозначной истории, — в материале 360.ru.

Активистка из Тереховки

Забравшая девочку из школы в Артеме мать жила в селе Тереховка Надеждинского района Приморского края, получив землю по программе «Дальневосточный гектар».

Вместе с ней прибыли еще около 10 человек, которые объединились для создания общего фермерского хозяйства и планировали открыть на своей территории школу и детский сад. Об этом 360.ru рассказала знакомая женщины Элина.

Она пояснила, что мать девочки часто выступала с критикой местных властей, требовала привести в порядок дороги. Кроме того, она добилась отмены строительства мусоросортировочного полигона в районе, доказав, что там обитают краснокнижные птицы и животные.

Элина добавила, что у ее знакомой три дочери, но две живут с бывшим мужем в городе, а младшая осталась с матерью. По ее словам, девочку у женщины изъяли еще зимой из-за уголовного дела против охранника будущей фермы.

«Я не знаю, в каких они были отношениях. Они живут в соседних вагончиках, но у него есть квартира, куда люди ходили мыться», — заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, донос о том, что якобы охранник отвел девочку к себе в квартиру помыться, написала одна из местных жительниц, которая услышала рассказ школьницы, игравшей с другими детьми.

Элина отметила, что за этой женщиной тянется дурная слава. Она подговаривала еще одну девочку пожаловаться на приставания со стороны отчима.