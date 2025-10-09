Украла ребенка или спасла? Версии о странном «похищении» девочки в Приморье
В Приморье женщина забрала дочь из интерната и пустилась в бега
Волонтеры и полиция Приморского края уже несколько дней разыскивают семилетнюю ученицу школы Артема, которую увела якобы неизвестная женщина. Похитительницей ребенка оказалась мать девочки, которая заявила, что на протяжении девяти месяцев дочь незаконно удерживали в интернате и не давали с ней видеться. Все, что известно об этой неоднозначной истории, — в материале 360.ru.
Активистка из Тереховки
Забравшая девочку из школы в Артеме мать жила в селе Тереховка Надеждинского района Приморского края, получив землю по программе «Дальневосточный гектар».
Вместе с ней прибыли еще около 10 человек, которые объединились для создания общего фермерского хозяйства и планировали открыть на своей территории школу и детский сад. Об этом 360.ru рассказала знакомая женщины Элина.
Она пояснила, что мать девочки часто выступала с критикой местных властей, требовала привести в порядок дороги. Кроме того, она добилась отмены строительства мусоросортировочного полигона в районе, доказав, что там обитают краснокнижные птицы и животные.
Элина добавила, что у ее знакомой три дочери, но две живут с бывшим мужем в городе, а младшая осталась с матерью. По ее словам, девочку у женщины изъяли еще зимой из-за уголовного дела против охранника будущей фермы.
«Я не знаю, в каких они были отношениях. Они живут в соседних вагончиках, но у него есть квартира, куда люди ходили мыться», — заявила собеседница 360.ru.
По ее словам, донос о том, что якобы охранник отвел девочку к себе в квартиру помыться, написала одна из местных жительниц, которая услышала рассказ школьницы, игравшей с другими детьми.
Элина отметила, что за этой женщиной тянется дурная слава. Она подговаривала еще одну девочку пожаловаться на приставания со стороны отчима.
«Охранника арестовали. Следователи начали допрашивать девочку, мать не препятствовала и всегда находилась рядом. А потом она начала указывать криминалистам на ошибки, и у нее забрали ребенка. Сначала говорили, что только на время следствия, которое давно закончилось, а теперь — до решения суда, который также откладывается», — подчеркнула местная жительница.
Она отметила, что мать постоянно жаловалась в Следственный комитет и прокуратуру, но видеться с ребенком ей не давали. Внезапно, по словам женщины, начальник муниципального управления СК заявил, что никакого решения об изъятии не было, она забрала дочку, а все начали говорить об украденном ребенке.
«Я воспользовалась правом защищать свою семью»
Забравшая дочку из школы в Артеме женщина через знакомых распространила обращение ко всем жителям Приморского края, в котором заявила, что опека и следователи провели изъятие ребенка незаконно. Ролик есть в распоряжении 360.ru.
«Все началось с того, что начальник СК по Надеждинскому району решил возбудить уголовное дело. Когда я воспользовалась правом защищать семью, он решил, чтобы я не лезла, изъять у меня ребенка», — подчеркнула мать девочки.
Она добавила, что жалобы в прокуратуру ни к чему не привели. На все аргументы глава ведомства просто закрыл глаза. Письма на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и президента России Владимира Путина остались без ответа.
«Высшим пилотажем было то, что этот же следователь мне прислал бумагу, что не изымал ребенка. <…> К сожалению, у нас получается так, что отстоять свои права невозможно, потому что в органах власти круговая порука. Мой ребенок находится со мной, пока органы власти не разберутся», — добавила мама школьницы.
Свое местоположение она не раскрыла.
Как ситуацию с девочкой объяснили в СК
Воспитанницу реабилитационного центра города Артема мать забрала 6 октября. Об этом заявили в пресс-службе приморского СК. В ведомстве подчеркнули, что сейчас на рассмотрении суда находится уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера со стороны отчима в отношении школьницы.
Мать девочки, по версии пресс-службы, мешала расследованию, а пострадавший ребенок жил в угрожающих жизни и здоровью условиях. Кроме того, женщина сама написала заявление о помещении ребенка в реабилитационный центр, из которого самовольно забрала дочь без уведомления администрации.
По данному факту криминалисты начали доследственную проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.
Внимание на историю обратил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя приморского управления СК Эдуарда Трубчика доложить о ходе уголовного дела, а также о результатах доследственной проверки.