Убивала и расчленяла под носом полиции. Как в Питере не могли поймать Тамару-потрошительницу?

Обычная с виду петербуржская пенсионерка в одночасье стала известна на всю страну. Оказалось, что бойкая пожилая женщина мастерски владела иностранными языками и навыками расчленения трупов. До сих пор точно неизвестно, сколько жертв на совести у Тамары-потрошительницы.

Биография Тамары Самсоновой Тамара Самсонова не была коренной ленинградкой, или, если хотите, петербурженкой. Она родилась в красноярском Ужуре весной 1947 года. Отец работал в милиции, мать — в торговле. После школы девушка отправилась в столицу и там окончила Московский государственный лингвистический университет. Затем переехала в город на Неве. Там и вышла замуж. Детей не было, да и сам брак немногочисленные знакомые считали неравным: супруга была бойкой интеллектуалкой, своенравной и капризной, а ее спутник — классической серой мышью, работал на авторемонтном заводе. Одна радость, что получил квартиру на первом этаже панельной новостройки на улице Димитрова в районе Купчино. Служила Самсонова в советской туристической компании «Интурист» — трудилась в отелях, где принимали заграничных гостей, и знание иностранных языков было необходимо даже дежурной по этажу. Правда, гостиницы меняла раз в два-три года. Из-за того и стаж к выходу на пенсию составил 16 лет.

Фото: Гостиница «Европейская» в Ленинграде, где работала Самсонова, 1985 год. М. Дмитриев / РИА «Новости»

Квартирант-любовник Однажды в 2000 году муж Самсоновой пропал: вышел в сберкассу и больше не вернулся. Паспорт и сберегательную книжку мужчина оставил дома. Соломенная вдова писала заявление в милицию, но это ничего не дало: то ли не нашли, то ли искать не стали. Позднее еще несколько раз обращалась за помощью, в последний — в отдел городского Следственного комитета. Но супруг как в воду канул. Между тем нужно было как-то жить, но пенсия была маленькая. Самсонова начала сдавать комнату в квартире. Первый жилец появился летом 2001 года и скоро стал любовником хозяйки, даром что был почти на четверть века моложе. Были ли чувства мужчины искренними, или он просто решил сэкономить на оплате за жилье, неизвестно. Зато известно, что через пару месяцев пенсионерка надоела постояльцу и тот отлучил ее от постели. И скоро загремел в больницу с симптомами отравления неизвестно чем — врачи так и не смогли ничего точно выяснить. После выписки жилец бросился в квартиру Самсоновой, собрал свои вещи и был таков. Он и сейчас жив-здоров, но вспоминать любезную хозяйку не жаждет.

Фото: Тамара Самсонова во время суда. Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Убийство снотворным Похоже, больше в интимную связь Самсонова с квартирантами не вступала. Да они у нее подолгу и не жили: крашенная в рыжину пенсионерка умело доставала претензиями всех, кто у нее селился. Не нравилось все: слишком подолгу сидят дома, слишком часто пользуются уборной и ванной, слишком неопрятны, слишком шумно живут. В начале сентября 2003 года не повезло 32-летнему уроженцу Норильска. После очередной ссоры Самсонова щедро сыпанула в холодный борщ постояльца снотворное радедорм. Убедившись, что мужчина больше не проснется, дама расчленила его труп ножовкой, расфасовала по пакетам, проложив выдранными листами из первой попавшейся книги, и подбросила во дворе детского сада. Останки — кроме головы и конечностей, их судьба осталась неизвестной — нашли школьники. Дело так и не удалось раскрыть, милиция не смогла даже выяснить, кем был погибший, даром что на плече красовалась татуировка с черепом, змеей и кинжалами. Так что неудачливого жильца схоронили в номерной могиле.

Фото: Владимир Первенцев / РИА «Новости»

Таинственные ухажеры Тамары Самсоновой Дальше была и вовсе какая-то темная история. Знакомая Самсоновой рассказывала, что в том же году случайно встретила ее во время прогулки по Садовой улице. Обе были при моложавых приятелях. Пары разговорились и приятно пообщались. Спустя некоторое время пенсионерка-лингвист позвонила приятельнице и между делом обронила, что ее ухажер умер. Самсонова продолжала периодически названивать знакомой. Причем общалась не только с женщиной, но и — все чаще и чаще — с ее партнером. И примерно через год после знакомства на Садовой мужчина объявил сожительнице, с которой провел без малого семь лет, что уходит. И переехал к разлучнице в Купчино. Затем он пару раз звонил бывшей пассии, однако последний разговор как-то резко прервался. С тех пор мужчину никто не видел ни живым, ни мертвым. Позднее его племянник ездил к Самсоновой, но ничего толком не узнал. Впрочем, личность и судьба того ухажера, с которым женщину видели ранее, тоже осталась тайной.

Фото: Фонтаны на Манежной площади, Санкт-Петербург. Алексей Даничев / РИА «Новости»

Смерть за квартиру Спустя более 10 лет после последнего эпизода Самсонова нашла новую подругу. В марте 2015-го она познакомилась с 79-летней Валентиной Улановой, что жила в соседнем доме на той же улице Димитрова. Женщины стали тепло общаться, даже выяснили, что у них были общие приятельницы. Через некоторое время Самсонова попросилась пожить к Улановой. Дескать, ремонт дома делают, спасу нет, а я и по хозяйству помогу заодно. Та согласилась. Они провели вместе несколько месяцев, и скоро гостья поняла, что очень не хочет съезжать из просторной и светлой квартиры. Но хозяйка изрядно устала от подруги и прямо попросила ее вернуться к себе домой.

Фото: Упаковка феназепама. Schekinov Alexey Victorovich. / Википедия

Разъяренная квартирантка не собиралась сдаваться. Она отправилась в Пушкин и там обманом и подкупом убедила аптекаршу продать ей без рецепта феназепам. Затем уже в Петербурге прикупила в супермаркете оливье, который любила Уланова. Дома размолола в кофемолке полсотни таблеток, всыпала порошок в салат, захватила бутылку водки и отправилась к подруге. Уланова замертво упала на кухне в третьем часу ночи 23 июля. Самсонова, орудуя двумя ножами и пилой, отделила голову, затем расчленила тело и за семь ходок вынесла из дома. Останки, завернутые в пластиковую занавеску и разбросанные на соседнем пустыре, нашли только через три дня. Головы и кистей рук снова не было.

Фото: Сергей Анашкевич / РИА «Новости»

Признания Тамары-потрошительницы Полицейские довольно скоро установили личность убитой и тот факт, что в последнее время она проживала с подругой, некой Самсоновой. Ее, кстати, застали в квартире жертвы. Там же были и плохо замытые следы крови на полу и ножах, а в ванной комнате отсутствовала занавеска. Пенсионерка не отнекивалась: призналась в убийстве и даже уточнила, что орудовала не одна, а в компании соседки. Правда, очень быстро выяснилось, что это наглая ложь и упомянутой женщины вообще не было в городе. Самсонова легко согласилась, что намеренно оговорила ее из-за давней неприязни. Соседи расчленительницы рассказывали, что она общалась с ними сухо и редко. Открывала дверь только на условный стук. Уверяла, будто к ней домой кто-то постоянно приходил и резал одежду — доказательством служил изношенный халат с протертой от солидного возраста дырой. Но в злоупотреблении алкоголем Самсонова замечена не была.

Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

Много лет покупала продукты только в одном магазине, расположенном в десяти минутах ходьбы от дома. Как-то, несколько раз случайно встретившись с соседом, заподозрила, что он за ней следит. И с упоением воевала с пожилой парой и их маленькой собакой. Они в ответ жаловались на Самсонову и требовали изолировать ее от нормальных людей. При обыске среди прочего хлама у убийцы-пенсионерки нашли зачитанную книжку по эзотерике. Там не хватало страниц. Тут кто-то из старых оперативников вспомнил историю с расчлененным трупом, найденным у детсада в 2003 году. Тогда вместе с останками убитого татуированного мужчины тоже нашли страницы оккультных текстов — как раз из этого самого издания. Самсонова и тут призналась. А в качестве бонуса рассказала, что извела еще двоих своих жильцов. Но чуть позже от этого отперлась. Между тем пенсионерка, как оказалось, вела дневники: писала вперемешку на немецком, английском и русском языках — всеми ими она владела блестяще. Описывала, что делала, куда ходила, какие фильмы и… как минимум десяток убийств.

Фото: Томара Самсонова во время суда. Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Психиатрия с мистическим уклоном Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Самсонова невменяемая, страдает шизофренией, представляет опасность для себя и окружающих. Следствие доказало только два убийства, совершенных пенсионеркой, и ее отправили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу в Казани. Однако в деле осталось довольно много вопросов. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, в обнаруженных фрагментах останков Улановой ни феназепама, ни алкоголя не выявлено. Экспертизу в 2003 году вообще не делали, и эксгумация уже ничего не даст. Так что в обоих случаях «причина смерти не установлена». Все истории о таблетках следователи узнали исключительно от Самсоновой. В то же время ее дневник, в котором говорилось о других убийствах, к делу не был приобщен: мало ли, что пишет помешанный человек. Ходили слухи, что это сделали специально: не хотели портить имидж Северной столицы, которую и так часто называют Расчленинбургом. До сих пор неизвестно, куда убийца дела головы и руки своих жертв. Возможно, выбросила в Волковский канал, до которого можно было дойти за 10 минут. Однако искать там не стали: слишком дорого. Есть и те, кто подозревает пенсионерку в оккультных практиках. Не зря же у нее была соответствующая книга. Да и некоторых внутренних органов жертв, говорят, недосчитались.