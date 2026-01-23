Сегодня 12:16 У богатейшего бизнесмена Красноярска похитили сына. Теперь за ребенка просят 30 миллионов 0 0 0 Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю/Ekaterina Sychkova/URA.RU / www.globallookpress.com Происшествия

Двое подростков пропали в один день в Красноярском крае. Обоим по 14 лет. Известно, что один из них — сын успешного бизнесмена, входившего в топ-100 самых богатых людей региона в 2025 году. Вторая исчезнувшая — его ровесница. 360.ru собрал все, что известно о случившемся к этому часу.

От отца похищенного подростка требуют 30 миллионов О ЧП с 14-летним мальчиком стало известно рано утром 23 января. В прокуратуре региона рассказали, что его похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор. По словам отца подростка, он узнал о том, что сын исчез, когда вернулся домой поздно вечером 22 января. Вместе с ребенком из сейфов исчезли три миллиона рублей.

«Позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше похищенной суммы», — добавили в ведомстве.

Сейчас оперативники и следователи проверяют версию о том, что мальчик действует под влиянием мошенников. В региональном СКР уточнили, что уже возбудили дело о похищении человека. Все причастные к случившемуся устанавливаются. Также в канале следственного управления опубликовали видео, на котором видно, как мальчик идет по дороге вместе с неизвестным человеком.

По информации Mash, отец похищенного ребенка — известный в регионе бизнесмен, директор компании «АвтоСпецМаш». В 2025 году он вошел в топ-100 богатейших людей Красноярска, отметил Shot. В рейтинге мужчина тогда занял 58-е место.

Что известно о пропавшей девочке Позже несколько телеграм-каналов сообщили, что в тот же день в Красноярске пропал еще один подросток — 14-летняя девочка. Причем живет она совсем рядом с домом исчезнувшего сына бизнесмена.

Участвующие в поисках девочки волонтеры рассказали RT, что пропавшая растет в благополучной семье, конфликтов перед исчезновением с родителями у нее не было, хотя она «в целом с характером».

Источник Shot говорит, что девочка пропала днем 22 января. Ушла из дома в районе 15:00 и больше ее никто не видел. Помимо этого, собеседник канала обратил внимание, что описание ее одежды, указанное в ориентировке, совпадает с внешним видом человека, с которым камеры зафиксировали пропавшего сына бизнесмена, — черная куртка, капюшон, угги. Пока правоохранителям удалось установить личность девушки-таксиста. «Девушка-таксист везла парня. Он был с девушкой. Куда именно их везли, пока не знаю», — сообщила в беседе с РИА «Новости» представитель прокуратуры.

Пропажи детей, скорее всего, никак не связаны между собой, убеждена руководитель ПСО «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. «Они не знакомы. Просто так совпало, что один район проживания. Обе семьи благополучные. Скорее всего, подростковый максимализм», — заявила она 360.ru. Также известно, что ребята ходили в разные школы. Видео с камер наблюдения уже показали матери исчезнувшей девочки. Женщина не узнала в сопровождавшей похищенного сына бизнесмена свою дочь. По словам Торгашиной, сейчас продолжается в том числе активный информационный поиск: анализируются связи подростков, кроме того, поисковики ищут очевидцев, которые могли их видеть. По последним данным, девочка нашлась. Мать школьницы заявила журналистам, что дочь цела и невредима. Но где она была все это время — пока не говорит.