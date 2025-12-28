Забили насмерть и поглумились. Цыгане убили русского парня под Иркутском

В Иркутской области цыгане жестоко убила 20-летнего русского парня-сироту. После расправы над телом поглумились — исписали ручкой. Теперь цыгане пытаются переложить вину на подростка, чтобы уйти от ответственности. Подробности — в материале 360.ru.

По версии следствия, 20 декабря в рабочем поселке Михайловка трое взрослых и подросток вломились напали на 20-летнего парня. Они забили молодого человека до смерти. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования. Уголовное дело завели в отношении четверых фигурантов от 15 до 19 лет, уточнили в пресс-службе ведомства.

Изверги глумились над телом Как пишут местные СМИ, погибший вышел в магазин за продуктами. На обратном пути он столкнулся с группой бандитов. Они пристали к нему и спровоцировали конфликт. Предположительно, преступники были под воздействием запрещенных веществ. Циничным и жестоким назвал убийство председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Трое молодых цыган, включая одного подростка, напали на 20-летнего Даниила после отказа дать им сигареты. Проследили за русским парнем до подъезда, силой затащили в съемную квартиру, где несколько часов буквально забивали до смерти. Леонид Слуцкий председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам

После того как юноша перестал подавать признаки жизни, изверги поглумились над телом — исписали его оскорблениями. Местные жители говорят, что эту банду подозревали в торговле наркотиками. По словам депутата, Даниил уже не раз обращался в полицию из-за преследования цыган, но его жалобы остались без внимания. «Погибший был сиротой, и заступиться за него было некому. <… > А вот родственники убийц всем цыганским кланом хотят „отмазать“ подонков, пытаясь переложить вину исключительно на 14-летнего участника расправы», — подчеркнул парламентарий. Это не первый подобный случай, напомнил Слуцкий. Молодые люди из этнических общин нередко ведут себя дерзко. Так, этой весной в городе Сасово Рязанской области цыганские подростки унизили и оскорбили русскую школьницу, снимая происходящее на телефон.

Каждый подобный случай вызывает праведный гнев наших людей, и их можно понять. Если прямо сейчас не принять жестких мер, дождемся того, что народ начнет их принимать самостоятельно, а допустить такого сценария ни в коем случае нельзя! Леонид Слуцкий председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам

Слуцкий намерен лично обратиться к Бастрыкину с просьбой взять под особый контроль расследование иркутского убийства и разобраться в бездействии местных правоохранителей.