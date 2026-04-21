«Трупы подкинули»: владелец нашел убитых собак через неделю поисков под Калугой
Неизвестный застрелил двух собак в Калужской области, трупы псов нашел хозяин
Сбежавших с участка собак Сашу и Миру нашли застреленными в поле в Боровском округе Калужской области через неделю после исчезновения. Как рассказал 360.ru владелец убитых животных Максим, место обнаружения питомцев он осматривал за два дня до этого, и никаких трупов там не было. Мужчина допустил, что их подкинул живодер, который расправился с псами.
Убитых собак нашли по наводке
По словам владельца животных, Саша и Мира жили у него несколько лет и никогда не проявляли агрессии. Собаки сбежали во время Пасхи, когда игравшие на участке дети забыли закрыть калитку.
Максим пояснил, что первые два дня ездил по соседним селам в поисках пропажи. После чего опубликовал объявление в пабликах. По одному из сообщений с ним связалась женщина, которая заявила, что Сашу и Миру видели в селе Киселево.
«Я поехал туда, ничего не нашел», — рассказал хозяин убитых животных.
Он добавил, что потом получил еще одно странное сообщение о том, что собаки лежат в поле, но точных координат добиться не смог. Только через несколько дней, когда Максим запустил слух, что готов забрать даже трупы, чтобы похоронить питомцев, с ним связались и сказали, что нужно вернуться на поле, где он уже был.
«Я приехал, и там на обочине валяются собаки, которых там не было ни вчера, ни позавчера. Я уверен, что трупы подкинули», — заявил собеседник 360.ru.
Он подчеркнул, что за убийством явно стоит житель села Киселево, который вывез животных, привязал и выстрелил в упор. Максим пояснил, что Мира носила пластиковый конус, так как незадолго до бегства поцарапала морду.
«Мире выстрелил за ухо, потому что дробь не разлетелась. А Саше — прямо в сердце», — добавил Максим.
Не первые жертвы
Владелец убитых животных пояснил, что разговаривал с сельчанами, пытался договориться, чтобы ему вернули питомцев, но они попали в руки живодера. По его словам, местные жители рассказали, что Саша и Мира стали не первыми, кто пропал в Киселеве. До этого туда забежали еще три собаки и исчезли. Максим обратился в полицию и отвез тела убитых собак на экспертизу.
В пресс-службе калужского главка МВД сообщили, что в минувший понедельник, 20 апреля, получили заявление о возможных противоправных действиях против домашних животных.
Выехавшие на место следователи обнаружили у убитых собак глубокие раны и ружейную дробь. Криминалисты начали проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.