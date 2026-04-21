«Трупы подкинули»: владелец нашел убитых собак через неделю поисков под Калугой

Сбежавших с участка собак Сашу и Миру нашли застреленными в поле в Боровском округе Калужской области через неделю после исчезновения. Как рассказал 360.ru владелец убитых животных Максим, место обнаружения питомцев он осматривал за два дня до этого, и никаких трупов там не было. Мужчина допустил, что их подкинул живодер, который расправился с псами.

Убитых собак нашли по наводке

По словам владельца животных, Саша и Мира жили у него несколько лет и никогда не проявляли агрессии. Собаки сбежали во время Пасхи, когда игравшие на участке дети забыли закрыть калитку.

Максим пояснил, что первые два дня ездил по соседним селам в поисках пропажи. После чего опубликовал объявление в пабликах. По одному из сообщений с ним связалась женщина, которая заявила, что Сашу и Миру видели в селе Киселево.

«Я поехал туда, ничего не нашел», — рассказал хозяин убитых животных.

Он добавил, что потом получил еще одно странное сообщение о том, что собаки лежат в поле, но точных координат добиться не смог. Только через несколько дней, когда Максим запустил слух, что готов забрать даже трупы, чтобы похоронить питомцев, с ним связались и сказали, что нужно вернуться на поле, где он уже был.

«Я приехал, и там на обочине валяются собаки, которых там не было ни вчера, ни позавчера. Я уверен, что трупы подкинули», — заявил собеседник 360.ru.