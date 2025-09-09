Сегодня 14:13 «Теперь представьте ситуацию с имамом». Пьяный мигрант швырял камнями в батюшку в Пушкино 0 0 0 Фото: РИА Новости / www.globallookpress.com Происшествия

Четверо молодых людей устроили отвратительную попойку у храма Святой Великомученицы Ирины в Пушкино. Один из приятелей — 16-летний мигрант — в какой-то момент перешел все границы и помочился на церковную ограду. Когда живущий при храме батюшка попытался прогнать вандала, иностранец начал швырять в него камнями.

Попойка и побоище у храма Пикник с алкоголем и громкой музыкой приятели устроили днем ранее. По какой-то неведомой причине местом для отдыха выбрали территорию около храма. Они пили, громко ругались матом, и ничего их не смущало — ни близость церкви, ни то, что они могут кому-то помешать. В какой-то момент один из приятелей (как выяснилось позже, 16-летний мигрант) решил справить нужду у церковной ограды, но это вовремя заметил священник. Батюшка сделал ему замечание и попытался прогнать.

Тут же на выручку пьяному другу подоспели собутыльники, а парень начал кидать камни в священнослужителя. К счастью, серьезных трав мужчина не получил, но решил добиться справедливости и обратился в полицию.

Фото: РИА «Новости»

В региональном главке МВД сообщили, что нарушителей смогли найти в кратчайшие сроки. Четверых молодых людей доставили в отдел. Против них возбудили дело о хулиганстве. Ход расследования взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. «С выродками жестко разберутся» На вопиющий случай обратила внимание актриса Яна Поплавская. В своем Telegram-канале она сообщила, что знает этого священника. Сейчас с ним все в порядке, побои сняты, а те, кто напал на него, должны отвечать по всей строгости закона.

«Отца Александра знаю лично, были всей семьей в храме Святой Великомученицы Ирины на богослужениях на Рождество и Пасху», — написала она.

Фото: РИА «Новости»

Актриса отметила, что батюшка очень сильный, мог «кадилом в лоб засадить так, что мозгов бы не осталось», однако сан священнослужителя не позволяет так поступать. Тут же она призвала представить обратную ситуацию. «Представьте, что было бы с тем, кто решился бы помочиться на мечеть и бросить камень в имама… Я надеюсь, что с выродками, напавшими на отца Александра, жестко разберутся…» — заключила Поплавская.