Сегодня 22:27 «Так издеваться нельзя». Москвичи вызвали спасателей к запертым в машине собакам Источник 360.ru: в Москве хозяйка на три дня заперла двух собак в машине 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Собаки

Животные

Москва

Жители района Бирюлево Западное вызвали полицию из-за оставленных в машине собак. Животные провели взаперти трое суток и боялись прохожих. Очевидцы рассказали 360.ru, что готовы забрать опостылевших хозяйке питомцев.

Автодом для собак Экстренные службы приняли вызов днем 15 сентября, сообщил источник 360.ru. К тому моменту две собаки провели в Lada Granta на парковке возле дома в проезде Булатниковском уже около трех дней. Владельцев машины поблизости не оказалось. Авто использовали как конуру. Легковушка стояла со спущенными колесами, грязными окнами и ржавчиной на корпусе. Местные жители рассказали, что узников заметила собачница, которая выгуливала поблизости своих питомцев. Она рассказала обо всем соседке, и та вызвала полицию.

Фото: Телеканал «360»

«Приезжала полиция, мы написали заявление о том, что собаки долго здесь без еды, без всего. Нам сказали, чтобы вскрыть машину, вызывайте МЧС. А куда собак тогда девать? Потом вызвали 101, они приехали, полиция приехала. Ну, а что они могут сделать? Нашли только хозяйку», — сказала женщина. Условия содержания Владелица авто и собак пообещала подъехать, подтвердил источник 360.ru. Один из очевидцев предположил, что она регулярно приходит к псам по ночам, поэтому ее никто не видел. «Это жительница этого дома. Какая причина ее заставила, так сказать, поселить в машине двух собак, я не знаю, но можно предположить, что у нее может быть капитальный ремонт в квартире, а собак некуда. <…> Не грязно в салоне, есть вода, вроде бы сделана конура, кормушка», — сказал он.

У собравшихся во дворе людей накопились к хозяйке машины претензии. В разговоре с 360.ru они призвали ее найти псам новых хозяев или выпустить их на улицу, но не держать в закрытой машине. Одна женщина вызвалась их приютить. «Та [собака] вообще не поднимается почти, лежит. Она так сильно привязана, что они там и двигаться не могут. <…> Если [хозяйке] не нужны собаки, пусть она отдаст, мы их заберем. Но так издеваться нельзя, просто нельзя», — заявила женщина. Полицейский, как рассказал один из собеседников 360.ru, вызвал владелицу машины на профилактическую беседу, потому что других рычагов давления на нее законом не предусмотрено. По его словам, женщина согласилась прийти.