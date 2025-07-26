Сына депутата и дочь поварихи нашли мертвыми под Москвой. Что толкнуло их на самоубийство
В августе 2018 года в Подмосковье произошла трагедия. Около девяти часов утра в городе Железнодорожный у 14-этажного дома нашли тела парня и девушки — на руках у них были наручники. Оказалось, что погибли 18-летний сын экс-депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина Роман и его возлюбленная, 17-летняя Катя (имя изменено).
«Я ухожу любя»
Ровно за час до гибели у каждого из молодых людей в соцсетях появились прощальные сообщения.
«Объяснить свои переживания я большинству людей не могу, вы не поймете. А если даже и поймете, то не смогли бы помочь», — написал Роман.
Катя опубликовала пост, в котором говорила, что «умирать с тем, кого любишь, намного легче».
«Представить, что могло бы быть иначе, невыносимо. Я ухожу любя», — добавила она.
Возлюбленные не состояли на учете в психоневрологическом диспансере, оба они — из благополучных семей, хоть и разного достатка. Мать девушки работала помощником повара в столовой, Роман — сын депутата.
«Не понимаю, что случилось»
Молодые люди предупреждали о своих планах заранее. Катя передала подруге книгу с запиской и попросила не открывать ее раньше 18 августа. Приятельница все же нашла письмо — там девушка Романа говорила, что хочет наложить на себя руки.
При этом отец юноши утверждал, что сын ни о каких проблемах не рассказывал.
«Я не понимаю, что случилось. Мой сын никогда не пытался покончить с собой, не употреблял наркотиков. Курил только сигариллы, изредка по праздникам мог выпить вина. Летом поступил во второй вуз, собирался учиться одновременно и на эколога», — отметил Шингаркин.
По его словам, у Романа были небольшие проблемы с учебой, но отец купил ему пособия.
«Но это не те проблемы, из-за которых можно решиться на самоубийство», — подчеркнул экс-депутат.
Мнение психиатра
Молодые люди публично сообщили о намерении покончить с собой — это говорит о том, что они нуждались в помощи, но их не услышали или не успели помочь, заявил психиатр-криминалист Михаил Виноградов kp.ru.
«Возможно, они надеялись, что их отговорят. Чувствуется, что у обоих было недопонимание с родителями. К сожалению, сейчас это очень острая проблема: взрослые заняты зарабатыванием денег и редко кто говорит своим детям: „Какие у тебя проблемы? Давай решим их вместе“. Поверьте, все начинается с семьи», — объяснил специалист.