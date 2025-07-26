Сына депутата и дочь поварихи нашли мертвыми под Москвой. Что толкнуло их на самоубийство

В августе 2018 года в Подмосковье произошла трагедия. Около девяти часов утра в городе Железнодорожный у 14-этажного дома нашли тела парня и девушки — на руках у них были наручники. Оказалось, что погибли 18-летний сын экс-депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина Роман и его возлюбленная, 17-летняя Катя (имя изменено).

«Я ухожу любя»

Ровно за час до гибели у каждого из молодых людей в соцсетях появились прощальные сообщения.

«Объяснить свои переживания я большинству людей не могу, вы не поймете. А если даже и поймете, то не смогли бы помочь», — написал Роман.

Катя опубликовала пост, в котором говорила, что «умирать с тем, кого любишь, намного легче».

«Представить, что могло бы быть иначе, невыносимо. Я ухожу любя», — добавила она.

Возлюбленные не состояли на учете в психоневрологическом диспансере, оба они — из благополучных семей, хоть и разного достатка. Мать девушки работала помощником повара в столовой, Роман — сын депутата.