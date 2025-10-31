Сегодня 16:30 Матери хотели разорвать его от горя. Как судили грабителя и педофила Иртышова 0 0 0 Фото: Игорь Иртышов. Скриншот с видео / «ВКонтакте» Происшествия

Серийный насильник, педофил и убийца Игорь Иртышов девять месяцев держал в страхе весь Санкт-Петербург. Его преступные деяния не поддавались логике: он нападал, когда хотел. Вычислить душегуба было очень не просто, но милиции это удалось.

Педофил из Петербурга Родителей на опознания не пускали. На первом же из них, стоило мальчику указать на насильника, как несколько дюжих милиционеров с трудом оторвали мать ребенка от маньяка. После этого детей заводил в комнату вместе кем-то из следователей, но потерпевшие могли назвать своего мучителя только в коридоре — практически все впадали в ступор от ужаса. Это было понятно: пусть на счету преступника меньше десятка жертв, свои нападения он устраивал с особым садизмом. Все началось в декабре 1993 года: братья 11 и 12 лет на свою беду шли через Сосновский парк. Мужчина пригрозил детям ножом, увел в безлюдное тихое место и поочередно жестоко изнасиловал. Во второй раз педофил поймал ребенка в Колпинском районе. Будучи пьяным он не рассчитал сил и задушил жертву. Когда тело мальчика нашли, милиционеры окончательно уверились, что в городе орудует маньяк. Начались активные поиски, проверяли всех, кто раньше попадался на подобных преступлениях.

Фото: Крайний слева Игорь Иртышов на очной ставке. Скриншот с видео / «ВКонтакте»

Биография Игоря Иртышова Игорь Иртышов родился в августе 1971-го на хуторе Красный в Краснодарском крае. Отец и мать были алкоголиками, впрочем, любящий папа ушел из семьи, когда сыну было 7 лет. Через три года мальчик попал в автокатастрофу, получил серьезную черепно-мозговую травму и диагноз «олигофрения в степени умеренной дебильности». Мать отдала сына в специальный интернат — и до того троечник, обычную школу он уже не тянул. Затем парень поступил в ПТУ и выучился на столяра. Однако с работой не клеилось, так что приходилось трудиться уборщиком, поваром, даже дояром. Наконец Иртышов рискнул поехать в Москву. Однако жить там оказалось не легче, так что перебивался случайными заработками, а иногда и попросту голодал. Однажды в 1993 году Иртышов познакомился с проводником и тот предложил переехать жить к нему в Санкт-Петербург. Новый знакомый был представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*, но парня это не смутило и он согласился. В городе на Неве его пристроили мыть посуду в кафе «Пегас». Когда же он рассорился с приятелем, съехал от него в пригород — в поселок Металлострой.

Фото: Игорь Иртышов. Скриншот с видео / «ВКонтакте»

В кафе Иртышов скоро стал официантом. Еще нашел подработку на панели, благо в кафе часто собирались потенциальные клиенты. Ради этого второго «бизнеса» парень тщательно следил за собой: хорошо одевался, не жалел денег на парфюм, кремы, модно стригся и красил волосы. К тому же оказалось, что он не прочь участвовать в БДСМ-играх. Увы, вот с личной жизнью не клеилось. Характер у Иртышова был откровенно гадкий. Лживый, агрессивный, вороватый, он без спроса брал вещи и продукты своих приятелей, закатывал им истерики. Кстати, практически никто не знал, что тот общается с проституткой с диагнозом. Парень предпочитал врать о себе и своем прошлом, часто представлялся студентом.

Фото: Вид на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, 90-е годы. Сергей Компанийченко / РИА «Новости»

Поимка маньяка Иртышов никогда не выслеживал своих жертв. Просто видел детей, ощущал желание овладеть ими и, если была возможность, нападал: запугивал, уводил в тихое место и насиловал. В мае 1994 года белым днем он заманил 10-летнего мальчика на чердак дома на Рижском проспекте и, после того, как зверски надругался, руками разорвал ему промежность. Ребенок остался инвалидом. Через месяц Иртышов изнасиловал на берегу Невы еще двух мальчиков 11 и 12 лет. Потом, в сентябре, замахнулся было на подростка, но 15-летний парень смог отбиться и убежать. В этот же день насильник нашел новую жертву — девятилетнего мальчика. Изнасиловал его в подъезде дома, где жила жертва, а после вырвал у него девять метров кишечника.

Жители Санкт-Петербурга и все, кто знал о преступлении, в рекордный срок собрали пострадавшему деньги на пересадку кишечника — такую сложную операцию на тот момент могли сделать лишь в США. Врачи сделали все, что могли, но мальчик так и не поправился. В 2000 году, несмотря на старания медиков, он умер.

Звериная жестокость преступления потрясла всех и милиционеры делали все, чтобы это преступление садиста было последним. Благо, подросток, что отбился от маньяка, смог подробно его описать. Фоторобот насильника напечатали во всех газетах, показывали по телевизору, развешивали на столбах и досках объявлений, словесный портрет передавали по радио. Клиенты и партнеры сразу же опознали Иртышова и начали обрубать с ним контакты. Прятать маньяка никто не захотел и тот, перекрасив волосы, сбежал в Мурманск, но не надолго — своим вздорным характером он и тут довел очередного приятеля, так что его через месяц выставили на улицу. Тогда педофил решил вернуться в Санкт-Петербург. Насильника задержали 28 ноября 1994 года в общежитии Кировского завода, где он обосновался у очередного любовника. Сдал маньяка другой его бойфренд. Оказалось, что после последнего изнасилования Иртышов прихватил рюкзак своей жертвы и похвастался им. Партнер заподозрил неладное — о зверском нападении на ребенка знал весь город — и обратился в милицию.

Фото: Сотрудники лаборатории криминалистики МВД. И. Зенин / РИА «Новости»

Следствие по делу Иртышова Доказательств против насильника хватало: следователи нашли его отпечатки пальцев на месте преступления, запачканные кровью жертв джинсы и обувь. Однако арестованный педофил отпирался и отказывался признаваться в преступлениях. При этом лоск с него слетел буквально через пару дней пребывания в камере: перестал мыться, плохо брился и уже не следил за собой. Первое время маньяк устраивал театр одного актера: высокомерно отказывался разговаривать с женщиной-следователем, заявлял, будто брезгует подписывать протоколы, к которым прикасались милиционеры. Следователи решили, что садист лучше разговорится с мужчиной и угадали.

Фото: Игорь Иртышов. Скриншот с видео / «ВКонтакте»

С новым следователем педофил охотно рассказывал о себе: как жил с родителями, как его били в интернате и однажды, 16-летнего, напоили и изнасиловали. Как обижали и били его клиенты в Питере. Правда, эти самые клиенты в один голос рассказывали, что именно Иртышов был склонен садизму и издевательствам. Редко кто обращался к его услугам второй раз. Особенно душегуб напирал на тот факт, что он спал и с женщинами, правда следователям удалось найти только одну такую даму. Педофил легко рассказывал о своих преступлениях, участвовал в следственных экспериментах. На вопрос, почему нападал на детей, отвечал: «Просто захотелось». Похоже, единственный человек, к которому он испытывал сочувствие, был он сам. Интеллектом насильник не блистал: знаменитого «Медного всадника» называл «мужик на лошади», православный крестик в его версии был «украшением: крест с человеком». Чуть что — обижался, мгновенно вспыхивал, но любил порисоваться и представиться «образованным человеком», как он себе это представлял.

Фото: Игорь Иртышов на скамье подсудимых. Скриншот с видео / «ВКонтакте»

Когда маньяка направили на обследование к психиатрам, спецназовцам пришлось нести его на руках: Иртышов кричал, вырывался, активно сопротивлялся, бился в конвульсиях. Он очень боялся попасть в общую палату с другими обследуемыми, подозревая, что его «будут обижать». Однако потом садисту даже понравилось «лежать в больнице». Психиатрическая экспертиза, хоть и выявила ряд отклонений, в целом признала маньяка вменяемым. Многие эксперты-криминалисты были уверены, что если бы не арест, Иртышов начал бы не только насиловать, но и целенаправленно убивать своих жертв. Для маньяка вердикт врачей стал ударом. Он уже настроился, что его отправят на принудительное лечение. Пусть насовсем, только не в тюрьму. На допросах Иртышов продолжал разыгрывать карту психически неполноценного: то и дело закатывал истерики, хамил, пускал слюни, мог внезапно обнажить гениталии.

Фото: Алексей Куденко / РИА «Новости»

Финал для маньяка Суд Иртышов ждал в знаменитых «Крестах» и ждал долго — ему никак не могли найти адвоката: никто не хотел защищать такое чудовище. Сидя в камере, он бросался в надзирателей своими фекалиями и пачками писал жалобы во все инстанции. Процесс начался в мае 1996 года и проходил в закрытом режиме — милиционеры всерьез опасались, что родители жертв и просто возмущенные горожане прорвут оцепление и растерзают садиста. Он же, уразумев, что «больница» не светит, рыдал и приговаривал: «Я ведь ненормальный, раз такое натворил… Точно ненормальный! Я не хочу в тюрьму, положите меня в больницу, навсегда!». Педофила признали виновным в убийстве, изнасилованиях и нанесении тяжких телесных повреждений. Его приговорили к расстрелу, но после введения в России моратория на смертную казнь, вердикт заменили пожизненным лишением свободы. Маньяка отправили в мордовскую исправительную колонию № 1, где сидят серийные убийцы, главари банд и педофилы. Говорят, в колонии Иртышов окончательно сошел с ума. Он то визжал, то заходился истеричным хохотом, а то впадал в апатию. Речь стала почти неразборчива, зато строчил письма Борису Ельцину и… Деду Морозу. В феврале 2021 года скончался от сердечной недостаточности. *ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.