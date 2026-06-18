Сегодня 18:39 Спасение потерявшегося — дело рук самого потерявшегося. Как выжить в лесу одному — советы спасателя Спасатель Дударев: перед походом в лес необходимо сообщить о себе родным 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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На днях в Ленобласти волонтеры нашли 79-летнюю пенсионерку, которая потерялась на прогулке в лесу. В итоге пожилая женщина провела несколько дней в условиях выживания. Что делать в подобных случаях и как не паниковать, выяснил 360.ru.

Выживала трое суток На прошлых выходных, 13 июня, бабушка пошла прогуляться в лес в Ленобласти и не вернулась. Пропажу соседки заметили наутро и сразу сообщили полиции. На поиск женщины отправились волонтеры поисково-спасательных отрядов «Северо-Запад», «Лиза Алерт» и «Экстремум». Они прочесали все дорожки, провели осмотр береговой линии с лодки. В итоге пропавшую нашли около пяти часов вечера 16 июня. Бабушку экстренно эвакуировали и передали медикам. Как выжить в лесу Как подготовиться к походу в лес — что сделать и взять с собой Даже если человек собирается в лес ненадолго, с собой все равно всегда должна быть бутылка воды, рассказал 360.ru председатель высшего совета Россоюзспаса и Братства спасателей Алексей Дударев. «Лучше надеть яркую одежду, потому что в ней человека гораздо проще обнаружить в случае ЧП», — отметил эксперт.

Фото: Объединение добровольных спасателей «Экстремум»

Сейчас в лесу много клещей, поэтому нужно предварительно обработать одежду и при необходимости взять баллончик с репеллентом с собой. Также нужно захватить спички или зажигалку, чтобы в случае необходимости можно было развести огонь и согреться, не получив переохлаждения. Что еще нужно взять: полностью заряженный телефон;

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компас, если человек умеет им пользоваться. Дударев посоветовал предварительно зарегистрироваться у спасателей, сообщить им примерный маршрут похода и время выхода из леса. Если человек не выйдет к этому сроку к людям, его сразу же отправятся искать.

Фото: Медиасток.рф

Как ориентироваться в лесу Если человек все же потерялся, а возможности сориентироваться по телефону или позвать на помощь нет, следует двигаться в сторону звука. Его источником может быть либо человек, либо ручей, что тоже неплохо: рядом будет вода, а ее течение может вывести в населенный пункт. Еще один способ ориентироваться — смотреть направление по солнцу. Там, где солнце заходит, — запад. А еще важно обращать внимание на то, где находится солнце, когда человек заходит в лес: оно поможет при выходе, если на него ориентироваться. А вот в темноте лучше не пытаться выбраться из чащи, так как велика вероятность куда-то провалиться, пораниться или сломать ногу. Кроме того, можно наткнуться на дикое животное.

Фото: РИА «Новости»

Как организовать ночлег «Самое лучшее на темное время суток — обустроить себе ночлег. Можно из лапника, из веток еловых или сосновых сделать лежанку, какое-то укрытие, чтобы переночевать там. Утром, отдохнув, опять двинуться в путь», — пояснил Дударев. Для ночлега нужно выбрать сухое место. Желательно, чтобы это была возвышенность или углубление под деревом, где нет сырости. Что есть и пить в лесу Прежде чем отправляться в лес, следует выучить съедобные растения, ягоды и грибы этого места, научиться отличать ядовитые экземпляры. «Если не уверены в ягодах, лучше их не трогать. То же самое касается грибов — очень много обманок, которые могут только навредить», — отметил спасатель. Если вода закончилась, но с собой есть нож, можно попробовать сделать надрезы на березе и попить ее сока. Рано утром в лесу бывает роса, которой станет возможно утолить сильную жажду. «Если есть приспособление, то можно с помощью фильтра прогнать воду даже из лужи. Но лучше найти ручей», — объяснил Дударев.

Фото: Медиасток.рф

Как согреться Если с собой нет спичек или зажигалки, лучше всего обустроить себе сухую лежанку, постараться укрыться от ветра еловыми ветками — они задержат тепло тела. Что делать при встрече с дикими животными Важно помнить, что дикие животные сами боятся человека. По этой причине разжечь костер — хорошая идея, в этом случае животные будут по запаху определять, где находится человек, и обходить эту локацию стороной. Но если путник все же набрел случайно на зверя, то от него нельзя ни в коем случае бежать. «Может сработать охотничий инстинкт, и животное атакует. Желательно медленно встать, не шевелиться, не размахивать руками: животное, скорее всего, расценит это как нападение. Если зверь не видит человека, то лучше затаиться, чтобы он прошел мимо», — отметил Дударев.

Фото: Медиасток.рф

Как подать сигнал спасателям Если удалось сообщить по телефону спасателям о себе, следует никуда не двигаться и ждать помощи. Можно дать им ориентиры, развести костер, выйти на пригорок и сообщить специалистам об этом. Если с собой нет телефона или дозвониться до спасателей или родных не удалось, то развести огонь будет хорошей идеей: пойдет дым, и люди смогут увидеть его и прийти на помощь. «Если человек идет в лес с ночевкой, то есть у него будет палатка, то тоже желательно, чтобы она была яркой, — так легче обнаружить человека. Лучше поставить ее на опушке — пятно будет легко заметить», — отметил Дударев. Самая главная ошибка потерявшегося в лесу В лесу очень важно не паниковать. Потерявшемуся придется сначала успокоиться, чтобы с холодной головой решить, как спастись. Ведь нужно подумать, как выйти, найти укрытие, придумать, как подать сигнал о помощи. А для этого потребуется максимальная концентрация. «Можно использовать дыхательные упражнения, которые позволяют расслабиться. Ведь когда вы уже потерялись, чего паниковать? Вы уже потерялись — далее нужно действовать. Поэтому лучше взять себя в руки, успокоиться, глубоко подышать и принять все возможные меры, чтобы сообщить о себе и выжить до появления специалистов», — подытожил спасатель.