10 июня 2025 14:15 Собаки пострадали на выставке в Подмосковье. Хозяева винят во всем жару и пробки Участники выставки собак в Подмосковье рассказали о пострадавших питомцах 0 0 0 Фото: 360.ru Происшествия

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В Подмосковье на национальной выставке собак из-за теплового удара пострадали несколько животных. Официальных данных о случившемся пока нет, но в чатах вместе с тем распространяют данные о том, что среди собак даже есть погибшие. Некоторые участники винят в случившемся организаторов, другие — самих владельцев питомцев.

Выставка собак проходила 7-8 июня в «Максима Парк» в Дмитрове. «Из подтвержденного — погибли три собаки», — рассказала 360.ru одна из участниц мероприятия. По ее словам, причиной послужили несколько факторов: жара и палящее солнце, неподготовленность участников и халатное отношение к собакам. «К сожалению, некоторым было важнее вывести собаку на ринг, а не побеспокоиться о ее здоровье (собак могли ограничивать в воде, не разрешали им ложиться на прохладный грунт, чтобы сохранить шерсть чистой и нужной формы и так далее)», — объяснила девушка.

Фото: РИА «Новости»

Некоторые, по ее словам, оставляли собак в машине без кондиционера, хотя организаторы требовали не делать этого. Но вместе с тем, продолжила она, нельзя не сказать о том, что для размещения участников в тени не хватало навесов. При этом многие хендлеры и грумеры огораживали их для себя. «В первый день там не было дежурных ветврачей, а врачи „Максима Парк“ не оказали помощь собакам. На территории стояли кулеры с водой, работали кафе, где можно было купить воды и даже взять лед», — возмутилась собеседница 360.ru.

С ней согласилась еще одна девушка. По ее словам, защиты от солнца очень не хватало, но владельцам собак нужно было до последнего ждать, пока им выпишут дипломы. «Большинство должны находиться до конца выставок, а лучших собак выбирают вообще в конце второго дня, то есть нужно и во второй день привозить на жару, мы ездили всего на один день…» — пояснила она.

Фото: Медиасток.рф

Другая участница пожаловалась на гигантские пробки на подъезде к месту проведения выставки.

Организаторы не рассчитали парковку и отправляли машины уже в какие-то дальние поля, от которых приходилось с кучей вещей и собакой идти еще минут 10 точно. участница выставки

Собакам действительно становилось плохо на 30-градусной жаре. Но владельцам тоже нужно было учитывать погодные условия в тот день, отметила третья собеседница 360.ru. По ее оценке, кто-то подготовился должным образом, но были люди, которые отнеслись к безопасности своих собак безалаберно.

«Они пишут, что на выставке не было воды и мисок. Ну, во-первых, вода была, а миски у собак всегда свои. Что за бред? Я еду на улицу в жару, само собой, возьму с собой воду, я же не больная… Возьму охлаждающий жилет для собаки, зонт», — подчеркнула женщина.

Фото: Медиасток.рф

Не согласилась эта участница и с претензией относительно пробок. По ее словам, заторы по пути были, но как на это могли повлиять организаторы — не очень понятно. «А так… Выставка прошла как всегда. Не впервые там. Но конечно, хотелось бы больше укрытий от солнца», — поделилась она. Организатором мероприятия выступила Российская кинологическая федерация. 360.ru обратился с запросом о случившемся, на момент публикации оперативный ответ о ситуации получить не удалось.