Собаки почти разорвали на части ребенка в Татарстане: кто ответит за своры псов-людоедов Минниханов призвал принять меры против нападений свор бездомных собак

Разгуливающие по улицам агрессивные своры собак все чаще становятся темой острых дискуссий среди россиян. И пока в Сети спорят о том, как гуманно и не слишком затратно решить проблему, бездомные голодные животные набрасываются и на взрослых, и на детей. На днях новая трагедия произошла в Татарстане.

За жизнь ребенка борются врачи Последним громким случаем нападения собак на людей стала история с девятилетней девочкой в СНТ «Здоровье» в Васильево. Школьница возвращалась из школы домой, когда свора набросилась на нее на остановке. Крики девочки услышала соседка и отогнала собак с помощью электрошокера. Девочка потеряла сознание, почти не дышала и была настолько обезображена, что прохожие решили, что она умерла, и накрыли пакетом. Несмотря на травмы, школьница выжила — ее в тяжелом состоянии доставили в Зеленодольскую ЦРБ, а затем перевели в ДРКБ. Псы практически растерзали ребенка: девочка получила множественные рвано-укушенные раны лица и головы, шеи, туловища, конечностей и ягодиц. Школьница — старший ребенок в многодетной семье, которая переехала в СНТ «Здоровье» примерно год назад. За три дня до нападения своры девочка отпраздновала день рождения.

Фото: РИА «Новости»

Откуда взялись собаки Жители поселка пожаловались, что садоводы привозили собак из города и прикормили их. Всего по СНТ бегали девять псов. С наступлением холодов дачники разъехались, а голодные животные начали бросаться на людей. Чтобы защитить себя и детей, жители поселка еще до случая с нападением на девочку подали в администрацию Зеленодольского района заявление, в котором просили отловить безнадзорных животных. Несмотря на это, животных тогда не поймали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Администрация Зеленодольска подтвердила, что часть собак, напавших на девочку, удалось поймать. Животных решили не возвращать в прежнее место обитания. Также в администрации рассказали, что работники отлова нашли домик с девятью щенками. «Их маму тоже будут искать и заберут. Это стихийное размножение бездомных животных имеет место. Скорее всего, ощенилась собака, которую „заботливые“ хозяева взяли на лето на дачу, а потом просто оставили там. Вот так и возникают такие ситуации», — отметили в пресс-службе.

Нападение на ребенка прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов. «Это еще раз сигнал, что собака должна иметь хозяина. Если у нет хозяина, она должна быть в приюте или еще где-то. Обратите внимание, представьте, это девятилетний ребенок. У нее уже есть увечья. Тем более для девочки, конечно, это трагедия. А вы посмотрите состояние родителей, состояние соседей. Ты своего ребенка как спокойно можешь отпускать на улицу?» — отметил он на совещании в Доме правительства. Глава Татарстана заявил, что необходимо принять меры, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение собак и нападения свор на людей.

«Когда на детей нападают собаки, кто для нас важнее: собака или наши люди? Под лозунгом „Мы бережем животных“ создавать такой бардак непозволительно!» — возмутился Минниханов. Сейчас пострадавшая девочка находится в реанимации. Ее прооперировали, врачи продолжают бороться за ее жизнь. После хирургического вмешательства пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких и подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Фото: РИА «Новости»

Нападения участились после смягчения мер О необходимости предпринять меры для контроля ситуации с бездомными животными не раз говорили и зооактивисты, и депутаты Госдумы, и разные блогеры. Один из них — основатель школы операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» Александр Картавых — привел мнение чиновника из Татарстана, выступающего за более жесткие меры. Мужчина напомнил, что даже диких животных застреливают, если они нападали на людей, но для собак почему-то делается исключение. «Даже медведей, волков, которые человечину пробуют, все, их сразу убивают. Будь это белый медведь или бурый медведь. А тут собак, да, их возвращают в естественную среду после чипирования, на ухо делают бирку зеленую такую», — отметил чиновник.