Штраф и удар по репутации. Необдуманный поиск в Сети стал опасным?
Россиянина оштрафовали на 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов
Суд впервые оштрафовал россиянина, который искал в Сети информацию о батальоне «Азов»* — по новой статье КоАП осудили медбрата из Каменска-Уральского. Подробности — в материале 360.ru.
Загуглил слово в автобусе
По информации Telegram-канала Baza, о поиске запрещенного контента правоохранителям сообщил оператор сотовой связи. Силовики выяснили, что 20-летний мужчина из Каменска-Уральского вбил в поиске запрос о шевронах и другой символике «Азова»*. Позже в его телефоне нашли подписки на проукраинские паблики и десятки ссылок, в которых фигурируют и другие террористические организации.
По версии следствия, сентябрьским утром медбрат гуглил запрещенный контент, когда ехал в автобусе.
Адвокат Сергей Барсуков рассказал, что его подзащитный увидел пост в интернете, но посчитал его неприемлемым и закрыл.
Защитник добавил, что о правонарушении сообщило «неустановленное лицо, позвонившее в дежурную часть». В итоге суд признал медбрата виновным в поиске экстремистских материалов. Житель Каменска-Уральского отделался штрафом в три тысячи рублей, но решение стало прецедентом. Адвокат заявил, что планирует его обжаловать.
Что известно о статье
Новая статья в КоАП вступила в силу 1 сентября 2025 года, она предусматривает наказание за поиск «заведомо экстремистских материалов». Соответствующие поправки появились при втором чтении законопроекта, который регулировал деятельность экспедиторов и транспортных компаний.
Адвокат Дмитрий Джулай рассказал «Газете. Ru», что оператор действительно может в инициативном порядке обращаться в полицию, если в поисковых запросах зафиксируют определенные слова.
Юрист добавил, что многое будет зависеть от судьи. Вполне остаточно, чтобы оперативник сделал скриншот со своего монитора.
Если обвиняемому не удастся доказать, что он писал научную работу, посвященную экстремизму, его могут привлечь по статье, обратил внимание защитник. Формально максимальное наказание предусматривает штраф до пяти тысяч рублей и… потерю репутации.
*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.