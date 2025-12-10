Штраф и удар по репутации. Необдуманный поиск в Сети стал опасным?

Суд впервые оштрафовал россиянина, который искал в Сети информацию о батальоне «Азов»* — по новой статье КоАП осудили медбрата из Каменска-Уральского. Подробности — в материале 360.ru.

Загуглил слово в автобусе

По информации Telegram-канала Baza, о поиске запрещенного контента правоохранителям сообщил оператор сотовой связи. Силовики выяснили, что 20-летний мужчина из Каменска-Уральского вбил в поиске запрос о шевронах и другой символике «Азова»*. Позже в его телефоне нашли подписки на проукраинские паблики и десятки ссылок, в которых фигурируют и другие террористические организации.

По версии следствия, сентябрьским утром медбрат гуглил запрещенный контент, когда ехал в автобусе.

Адвокат Сергей Барсуков рассказал, что его подзащитный увидел пост в интернете, но посчитал его неприемлемым и закрыл.