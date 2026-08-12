«Шел на детей и хотел схватить»: жители Армавира пожаловались на неадекватного нудиста

Неадекватный мужчина несколько недель преследует детей и женщин в Армавире, но поймать его пока не удалось. Фотограф Камилла рассказала 360.ru, что впервые столкнулась с ним еще 19 июля.

Она пояснила, что в тот день проводила съемку для детей в городской роще.

«Я фотографировала ребенка, а рядом стояла подруга, которая сказала, что сзади — голый мужчина. Я обернулась, но услышала только шорохи в кустах», — рассказала Камилла.

Девушка добавила, что после этого собрала всех участников съемки и вызвала полицию.

«Пока мы стояли, он выскочил из кустов на корточках. С начала приближался тихо, а потом побежал в нашу сторону», — поделилась она.

Камилла подчеркнула, что мужчина что-то прокричал, а потом снова убежал в кусты. По ее словам, полицейские только поверхностно осмотрели окрестности.

Собеседница 360.ru снова увидела мужчину на видео в интернете и узнала по татуировке. Кадры, о которых упомянула Камилла, опубликовала мама двух девочек — Гоар. Ее дочерей неадекватный мужчина напугал 10 августа.

Женщина пояснила, что в тот день девочки с подружками играли рядом с домом, когда мужчина в красной футболке подкрался к компании.

«Было видно, что он шел на детей и хотел схватить», — заявила Гоар.

В момент, когда раздались детские крики, она сама находилась дома с мужем. Супруги выбежали на улицу, но там уже никого не было. По ее словам, мужчина зашел за угол дома и снял футболку, чтобы его не узнали. Гоар добавила, что неадеквата искали всем районом, но он бегал очень быстро.

После публикации видео на связь вышли соседи мужчины, которые заявили, что он употребляет наркотики и только три месяца назад вернулся домой из наркологии или психиатрической клиники, где нанес себе ножевое ранение.

«Мы хотим, чтобы его изолировали, пока он кому-нибудь не навредил», — добавила Гоар.

В пресс-службе краснодарского главка МВД сообщили, что получили заявление от жительницы Армавира на мужчину, который вел себя неадекватно в присутствии детей. Правоохранители начали проверку для установления личности неизвестного.