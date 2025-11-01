Сегодня 08:55 «Шансы, что они живы, минимальные»: названо место возможного нахождения Усольцевых Спасатель Щетинин: семья Усольцевых могла упасть в тектонический разлом 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

Пропавшую в тайге в Красноярского края семью Усольцевых до сих пор не нашли — спасатели прочесали весь лес, но не смогли обнаружить даже их тела. Специалисты допускают несколько вариантов исчезновения супругов и пятилетнего ребенка.

Версия с провалом в разлом Семья отправилась в поход в район Минской петли 28 сентября и бесследно исчезла — около поселка Кутурчин нашли лишь машину с вещами пропавших. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с Инфо24 не исключил, что супруги и их пятилетняя дочь могли упасть в тектонический разлом, не заметив его под снегом. Специалист уточнил, что уже сталкивался с подобным. По его словам, в таких случаях тела находят только весной, когда растает снег. Версию о побеге Усольцевых из-за долгов Щетинин назвал неправдоподобной. Он объяснил, что туристы бросили машину и пошли пешком. По его мнению, семья бы не отважилась бы на такой отчаянный шаг даже при наличии серьезных проблем с бизнесом.

Это Сибирь, тайга. Пешком идти с ребенком, с собакой? Вряд ли. Без техники тяжело уехать. Это что-то из области фантастики. Сергей Щетинин Заслуженный спасатель России

Спасатель не исключил, что на туристов напали дикие животные, и признал, что в лесу «всякое может быть». Он выразил сомнения в том, что путешественников найдут, но не исключил такого поворота событий. «Шансы, пусть и минимальные, что они могут быть живы, есть», — подчеркнул он.

Маньяк и подражание старообрядцам Необычную версию исчезновения семьи также выдвинул бывший следователь Вадим Багатурия. Он отметил, что причиной пропажи Усольцевых мог оказаться маньяк, который долгое время скрывался, а теперь вышел на охоту. Багатурия оговорился, что такая догадка звучит как конспирологическая теория, однако злоумышленник действительно может действовать в любой местности. «Он может быть активным, замкнутым или залечь на дно», — подчеркнул экс-следователь. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с aif.ru призвал не исключать вариант с добровольным побегом семьи. По его мнению, Усольцевы могут быть живы и просто не хотят выходить на связь. «Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Потому что они сами хотели, чтобы о них забыли. Вот я думаю, что это самая прекрасная версия», — отметил он. Фаза активных поисков Усольцевых завершилась. Погода в тайге ухудшается — заморозки и выпавший снег снижают шансы на то, что семью удастся найти живыми. Сейчас поиском занимаются только профессионалы и аттестованные спасатели.