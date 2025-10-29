«Ты что делаешь?». Серийный живодер напал на сибирячку и ее собаку с выдвижной дубинкой
Новосибирец с выдвижной дубинкой избил собачниц на Шлюзе
Новосибирец с выдвижной металлической палкой избивает собак и женщин на Шлюзе. Его последней жертвой стала собачница, которая выгуливала свою дворняжку в лесу Советского района.
Первой жертвой новосибирца с палкой стала женщина, выгуливающая в лесу мальтипу. История произошла еще летом. Тогда неизвестный подошел и замахнулся палкой на пса. Подробности 360.ru сообщил редактор Telegram-канала «У нас на Шлюзе» Павел Константинов.
«Она начинает ему кричать: „Вы что делаете?“ Он налетает на нее, он ударил ее в висок и потом по плечу, по ключицам, телефон выхватил, выбросил в лес и убежал. Не знаю, что он там смотрел. Скорее всего, боится, что она его сфотографировала», — отметил собеседник 360.ru.
Пострадавшая подала заявление в полицию, но, по словам Константинова, никаких подвижек по делу не было.
После случившегося Константинов опубликовал в Telegram-канале пост о ЧП. Было затишье.
«Позавчера мне пишет в личку женщина, наша подписчица, она прекрасно знает об этой ситуации, что какой-то там неадекват бегал по лесу», — сказал Константинов.
Читательница рассказала ему, что на этот раз она стала жертвой нападения. Вместе с соседкой женщина отправилась выгулять своего питомца. Из ниоткуда на них выбежал, предположительно, тот же человек с палкой и замахнулся на собаку.
Она поняла, что это, скорее всего, тот человек, и на эмоциях кричит ему: „Тварь, ты что делаешь?“ И он переключается на нее — бьет наотмашь в висок. Хорошо, у нас нулевые температуры, она в шапке шерстяной была. Саданул, голова у нее болела. Кулаками давай бить. Девочка-соседка пыталась телефон достать, заснять его — на нее накинулся.
Павел Константинов
На помощь соседкам пришел прохожий.
Нападавшего пока найти не удалось. Как отметил собеседник 360.ru, на вид ему 49 лет, бегун, одет во все спортивное, рост около 175 сантиметров.
Также Константинов уточнил, что несколько лет назад в другом микрорайоне тоже было несколько нападений на собак.
По его мнению, у мужчины, бегающего с палкой по лесу и бьющего женщин и собак, может быть психологическая травма. Других объяснений его поведения пока нет.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области 360.ru сообщили, что заявление от граждан по факту того, что неизвестный причинил телесные повреждения, поступило в полицию. Проводится проверка.