Сегодня 16:01 «Ты что делаешь?». Серийный живодер напал на сибирячку и ее собаку с выдвижной дубинкой

Новосибирец с выдвижной металлической палкой избивает собак и женщин на Шлюзе. Его последней жертвой стала собачница, которая выгуливала свою дворняжку в лесу Советского района.

Первой жертвой новосибирца с палкой стала женщина, выгуливающая в лесу мальтипу. История произошла еще летом. Тогда неизвестный подошел и замахнулся палкой на пса. Подробности 360.ru сообщил редактор Telegram-канала «У нас на Шлюзе» Павел Константинов. «Она начинает ему кричать: „Вы что делаете?“ Он налетает на нее, он ударил ее в висок и потом по плечу, по ключицам, телефон выхватил, выбросил в лес и убежал. Не знаю, что он там смотрел. Скорее всего, боится, что она его сфотографировала», — отметил собеседник 360.ru. Пострадавшая подала заявление в полицию, но, по словам Константинова, никаких подвижек по делу не было.

Фото: Медиасток.рф

После случившегося Константинов опубликовал в Telegram-канале пост о ЧП. Было затишье. «Позавчера мне пишет в личку женщина, наша подписчица, она прекрасно знает об этой ситуации, что какой-то там неадекват бегал по лесу», — сказал Константинов. Читательница рассказала ему, что на этот раз она стала жертвой нападения. Вместе с соседкой женщина отправилась выгулять своего питомца. Из ниоткуда на них выбежал, предположительно, тот же человек с палкой и замахнулся на собаку.

Она поняла, что это, скорее всего, тот человек, и на эмоциях кричит ему: „Тварь, ты что делаешь?“ И он переключается на нее — бьет наотмашь в висок. Хорошо, у нас нулевые температуры, она в шапке шерстяной была. Саданул, голова у нее болела. Кулаками давай бить. Девочка-соседка пыталась телефон достать, заснять его — на нее накинулся. Павел Константинов

На помощь соседкам пришел прохожий.

Фото: Медиасток.рф

Нападавшего пока найти не удалось. Как отметил собеседник 360.ru, на вид ему 49 лет, бегун, одет во все спортивное, рост около 175 сантиметров. Также Константинов уточнил, что несколько лет назад в другом микрорайоне тоже было несколько нападений на собак. По его мнению, у мужчины, бегающего с палкой по лесу и бьющего женщин и собак, может быть психологическая травма. Других объяснений его поведения пока нет. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области 360.ru сообщили, что заявление от граждан по факту того, что неизвестный причинил телесные повреждения, поступило в полицию. Проводится проверка.