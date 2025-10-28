Сегодня 09:07 Сегодня Прокшино, завтра Арбат: после побоища мигрантов россияне призвали сделать выбор 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Происшествия

Актриса Яна Поплавская резко отреагировала на забег группы мигрантов с камнями, палками и инструментами в Новой Москве — толпа мужчин вышла на улицу, стала пугать и избивать людей, портить дома и машины. Полицейские задержали 40 человек после беспорядков. По мнению артистки, если не принять меры, то ситуация может повториться.

«Новые москвичи» «Вот такая „новая Москва“, где живут „новые москвичи“, которые могут позволить себе устроить подобные разборки. Настоящие же москвичи смотрят на это с глазами, полными ужаса. Под „замес“ чуть не попали отец с маленьким ребенком, которые гуляли на улице», — заявила Поплавская в Telegram-канале.

По данным журналистов, во время ЧП прохожие заметили у местной чайханы черный Mercedes без номеров. Вероятно, оттуда хулиганам могли давать указания.

Интересно Больше 80 человек задержали после массовой драки мигрантов на палках и лопатах в Новой Москве, 19 из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. У двоих участников конфликта могут отобрать российское гражданство. На 65 человек составили административные протоколы, некоторым грозит депортация из России. Больше 80 человек задержали после массовой драки мигрантов на палках и лопатах в Новой Москве, 19 из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. У двоих участников конфликта могут отобрать российское гражданство. На 65 человек составили административные протоколы, некоторым грозит депортация из России.

«Завтра это может повториться не в Прокшино, а, скажем, на Арбате. Кстати, в Москва-Сити подобное уже было», — написала актриса. По ее словам, «необузданных дикарей» заселились в столицу под видом «ценных специалистов». Также в публикации артистка оставила видео, на котором видно, как большое число иностранцев бегут вперед со швабрами и громко кричат.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Драки происходят системно «Справедливости ради надо сказать, что массовая драка в Прокшино — уже не первая подобного рода за последние годы. До этого в разных местах уже происходили такие „боестолкновения“, но, правда, оценивались они правоохранителями и судами как мелкое хулиганство», — отметил в своем Telegram-канале председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Происходили они на рынках и строительных площадках, в новых микрорайонах, перечислил он. Такие бои бывали на палках, лопатах и даже с применением оружия. Да, возможно, они не были такие дерзкие, но и это не столь важно.

«Главное, что это происходит на улицах наших городов уже системно, а творят это иностранцы (вне зависимости от их офстатуса), которые тем самым демонстрируют полное неуважение и игнорирование наших законов и порядков, отсутствие страха перед наказанием за творимый ими беспредел и свое превосходство», — возмутился Кабанов.

Для большего количества людей и чиновников становится все более очевидным, что эти мигранты-моджахеды представляют реальную опасность для российских граждан и внутриполитической стабильности нашей страны. Кирилл Кабанов

Другая серьезная проблема, по его словам, состоит в попытках замять такие преступления, скрыть их истинные причины. И до тех пор, пока это происходит, число аналогичных массовых инцидентов будет только расти, а этническая преступность становится сильнее и наглее.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Так же как и дальше будет возрастать недовольство в обществе. И остановить этот разрушительный для России процесс полумерами и отговорками невозможно. Для полной победы над данной угрозой и обеспечения безопасности нашей страны и граждан необходимо честно признать проблему и объединить усилия государства и общества в борьбе с ней», — убежден он. В заключение Кабанов выразил уверенность, что государству нужно определиться, что на деле является приоритетом: доставка еды, новые человейники или безопасность россиян. «Для меня и моих соратников, как, думаю, и большинства коренных граждан России выбор очевиден», — резюмировал общественник.