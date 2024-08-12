Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Неизвестный в Волоколамске сбил собаку и уехал, цинично бросив израненного пса умирать. Владелец джек-рассел-терьера уверен — водитель сделал это специально. Собственник машины отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что собака была без поводка, а за рулем в том момент и вовсе находился не он. В истории разбирался 360.ru.

Сбили специально

Владелец собаки Алексей Мелещенин рассказал 360.ru, что собака действительно была без поводка.

«Она шла рядышком. Соответственно, когда автомобиль стал приближаться, она по команде села на обочине. А дальше автомобиль сделал очень странный маневр, непонятно для чего. Вильнул вправо, к собаке, вернулся на свою траекторию и скрылся», — объяснил он.

«Она села, подергалась, и все — кровь пошла», — сказал Мелещенин.

Хозяин собаки уверен — водитель был сильно пьян.

«Надо вопрос, наверное, ставить так: не почему [собака была] с поводком или без поводка, а зачем скрываться было? И этого владельца я за несколько минут видел, как он пьяный в хлам садился в автомобиль», — добавил мужчина.

Давний конфликт

Собственник автомобиля и владелец строительной компании Александр Алябьев рассказал 360.ru, что у него есть несколько автомобилей, а за рулем в тот момент находился вписанный в страховку человек.

«Машина моя, конечно. У меня много машин, у меня водители работают. А еще на машине есть видеорегистратор», — отметил он.

Он считает, что виноват не водитель, а хозяин, собака которого бегала без поводка и выбежала на проезжую часть под колеса несущейся машины.

«Виновник — хозяин, у которого собаки бегают без поводка. Жалко собаку. Виновник тот, чья это была собака, которая бегает по поселку за машинами и на повороте лезет под заднее колесо», — подчеркнул он.

Бизнесмен сообщил, что предложил владельцу собаки компенсировать ущерб, но тот отказался.

«К сожалению, у нас с ним давний конфликт, поэтому хозяин собаки напирает на то, что машина моя, и виноват я», — объяснил предприниматель.

Видеорегистратор с записью ДТП он намерен отдать следователям, с 360.ru Алябьев поделиться отказался.

Виновного не установили

Мелещенин рассказал, что бизнесмен уехал, а на место ДТП прислал своего подчиненного.

«Он вызвал своего водителя. Да, наверное, он у него водителем подрабатывает. Парень с абсолютно круглыми глазами, ошарашенный», — вспомнил мужчина.

По его словам, сотрудники ДПС пока не смогли установить, кто точно был за рулем.

«В протоколе было неустановленное лицо. Но сотрудники ДПС связались с собственником автомобиля, он им рассказал, что он не в поселке находится, а в Волоколамске. Сказал, что за рулем был водитель», — объяснил собеседник 360.ru.

Он предположил, что питомца могли сбить намеренно.

«Это был странный маневр. Мне кажется, это был специальный наезд на собаку», — заявил он.

Мужчина добавил, что у него есть адвокат, и он будет добиваться продолжения расследования.

Кто ответит за сбитого пса

Ситуацию 360.ru прокомментировала юрист Яна Бондаренко. Она рассказала, что обстоятельства случившегося важны, но кому-то все равно придется понести ответственность за сбитое животное.

«Если собаку можно там выгуливать, но она должна быть на поводке, это не дает права автомобилисту сбивать животное. В любом случае водитель транспортного средства будет компенсировать утрату имущества, потому что по Гражданскому кодексу животное является имуществом. Компенсация морального вреда будет», — отметила она.

Собеседница 360.ru объяснила, что хозяину собаки необходимо обратиться в суд с иском к собственнику автомобиля.

«Изначально иск выдается на владельца источника повышенной опасности <…> если неизвестно, кто был за рулем. Собственник будет рассказывать, он был или не он. Более того, он должен будет представить доказательства того, что это был не он», — добавила она.

Бондаренко подтвердила, что правоохранители должны установить, кто именно сбил собаку. По ее словам, на расследование дается два месяца.