«Сама виновата». Сбившего пенсионерку подростка в Бурятии попытались оправдать

Дочь пострадавшей пенсионерки в Бурятии: подросток на питбайке сломал ей руку

В Бурятии 15-летний школьник на питбайке сбил пенсионерку во дворе дома и скрылся. Полиция нашла его и составила протокол. Дочь пострадавшей рассказала 360.ru о состоянии матери и попытках оправдать виновника.

Подросток на питбайке

Авария произошла 29 июля около 20 часов в Гусиноозерске. Трое подростков катались по двору, не имея прав, на питбайках, относящихся к спортивному инвентарю и не предназначенных для дорог общего пользования. Один из парней на Progasi сбил 73-летнюю женщину, она рухнула на землю.

Прохожие попытались остановить гонщиков, но, по информации пресс-службы МВД Бурятии, виновнику удалось скрыться. Впоследствии его все-таки задержали. Парню всего 15 лет.