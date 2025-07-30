«Сама виновата». Сбившего пенсионерку подростка в Бурятии попытались оправдать
Дочь пострадавшей пенсионерки в Бурятии: подросток на питбайке сломал ей руку
В Бурятии 15-летний школьник на питбайке сбил пенсионерку во дворе дома и скрылся. Полиция нашла его и составила протокол. Дочь пострадавшей рассказала 360.ru о состоянии матери и попытках оправдать виновника.
Подросток на питбайке
Авария произошла 29 июля около 20 часов в Гусиноозерске. Трое подростков катались по двору, не имея прав, на питбайках, относящихся к спортивному инвентарю и не предназначенных для дорог общего пользования. Один из парней на Progasi сбил 73-летнюю женщину, она рухнула на землю.
Прохожие попытались остановить гонщиков, но, по информации пресс-службы МВД Бурятии, виновнику удалось скрыться. Впоследствии его все-таки задержали. Парню всего 15 лет.
«К административной ответственности привлечена 41-летняя мать подростка, который совершил наезд, за передачу прав управления несовершеннолетнему. Кроме того, возбуждено административное производство по факту нарушения ПДД остальными подростками», — сообщила полиция.
Состояние пострадавшей
Пенсионерка, по информации правоохранителей, сломала большеберцовую кость. Ее дочь сообщила 360.ru, что кроме травмы ноги врачи диагностировали перелом руки. Пострадавшая находится в больнице.
«Рука сломана левая — она на звонки отвечает и смотрит сообщения», — рассказала она.
Защитники гонщика
Несмотря на видео, версию следствия и показания очевидцев у подростка нашлись защитники в интернете. Когда запись с камеры видеонаблюдения попала в паблики, некоторые комментаторы принялись его защищать — заявили, якобы женщина сама бросилась под колеса, пытаясь остановить питбайк.
Там и папу уже обвинили, что он там тормозил водителей и типа из-за него наезд случился. И бабушка, мама моя, что сама виновата — останавливать пыталась мотоцикл.
Дочь пострадавшей
За пострадавшую заступились жители Гусиноозерска, в том числе бывшие ученики — до пенсии она преподавала в школе иностранный язык, получила звание заслуженного учителя. Они уверены, что женщина не могла поступить настолько безрассудно, чтобы пытаться остановить байк, она находится в своем уме и здравой памяти.