С портретом гуру на груди. Сектантка захотела отобрать у дочери квартиру в Москве
Московская пенсионерка подала в суд на дочь из-за квартиры в Хамовниках
Московская пенсионерка пытается отсудить у дочери квартиру с помощью сектантов. Она заваливает суды исками, заявляет о побоях и странно себя ведет. Об этом 360.ru рассказала дочь пенсионерки Светлана.
Сектанты объявились на похоронах
Она объяснила, что за свои деньги приобрела в Москве квартиру, записала ее на родителей и спустя три месяца получила ее обратно по дарственной от матери.
«Мой муж — француз. Я вышла замуж и уехала во Францию, но ему предложили работу в Москве, и так как у нас был ребенок, то, чтобы он ходил во французский колледж на Лубянке, нужна была квартира», — объяснила женщина.
Светлана призналась, что понятия не имела о связях матери с сектантами. Это выяснилось, когда в 2018 году на похороны ее отца пришли не только родственники, но и какие-то странные люди. Им не понравилось, что покойного отпевал православный батюшка — они потребовали, чтобы обряды проводил «свой» священник.
Ко мне подходит такого пожилого вида мужчина и говорит: «Вы нам должны 25 тысяч». Таким образом я узнала, что моя мать находится в секте.
Светлана
Завалили многомиллионными исками
Собеседница 360.ru отметила, что в основном проживает во Франции, но не прижилась там и часто посещает Россию. Квартира полностью принадлежит ей, но по договору дарения. Именно этим фактом решили воспользоваться юристы секты. Ни в одну комнату россиянка заселиться не может, потому что они все сданы.
«Мать подала заявление, что я якобы ее избила в момент, когда я была за границей и вырезала ей здоровый глаз тупым ножом. Это все прописано, я не сочиняю. Настоящее зазеркалье», — поделилась женщина.
По ее словам, пенсионерка прямо в суде привязывала к груди портрет гуру, но никаких замечаний от судьи не получила. Также собеседница 360.ru рассказала об угрозах в свой адрес от одного из сектантов.
Написал в Telegram, что меня пустят по кругу, что мне вынесут двери и за ним стоят супербольшие люди. Требовал продать квартиру сейчас, как она есть, а не долю, потому что доля будет порядка семи миллионов, а всю как есть — миллионов 25. Разумеется, они заинтересованы в большей доле
Светлана
Суды длятся уже шесть лет. За это время один из исков признали полностью сфальсифицированным.
Иск на 62 миллиона 50 тысяч рублей был подан в город Королев, хотя я и моя мать прописаны в Хамовниках. В иске подделано все: от начала и до конца. Об иске я узнала только в конце 2023 года, потому что мой муж умирал от рака, я уехать не могла с 2022 года и в Москве появилась только в конце 2024 года
Светлана
Несмотря на имеющиеся на руках документы, женщина по-прежнему судится. По ее словам, у матери в квартире везде висят портреты гуру, пенсионерка «пишет письма ангелам адвентистов», в которых просит о выигрыше в суде.