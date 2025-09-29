С портретом гуру на груди. Сектантка захотела отобрать у дочери квартиру в Москве

Московская пенсионерка пытается отсудить у дочери квартиру с помощью сектантов. Она заваливает суды исками, заявляет о побоях и странно себя ведет. Об этом 360.ru рассказала дочь пенсионерки Светлана.

Сектанты объявились на похоронах

Она объяснила, что за свои деньги приобрела в Москве квартиру, записала ее на родителей и спустя три месяца получила ее обратно по дарственной от матери.

«Мой муж — француз. Я вышла замуж и уехала во Францию, но ему предложили работу в Москве, и так как у нас был ребенок, то, чтобы он ходил во французский колледж на Лубянке, нужна была квартира», — объяснила женщина.

Светлана призналась, что понятия не имела о связях матери с сектантами. Это выяснилось, когда в 2018 году на похороны ее отца пришли не только родственники, но и какие-то странные люди. Им не понравилось, что покойного отпевал православный батюшка — они потребовали, чтобы обряды проводил «свой» священник.