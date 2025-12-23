Сегодня 14:58 Российский актер ждал курьера, а нашел вещи на асфальте: заказ запросто отдали незнакомке Актер Ярмущик рассказал, как его доставку с костюмом отдали случайной прохожей 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

В соцсети Instagram* вирусится шокирующая история актера Алексея Ярмущика, которого кинул курьер — мужчина зачем-то отдал доставку артиста незнакомой женщине и закрыл заказ. В итоге Ярмущик обнаружил свои вещи валяющимися у подъезда дома. В поддержке ему при этом отказались помочь, сославшись на позднее время. Подробности — в материале 360.ru.

Курьер отдал вещи другому человеку По словам Алексея, привезти заказ ему должен был курьер сервиса «Яндекс Доставка». Это был важный заказ — там был костюм, в котором артист должен был играть на следующий день. И если бы с ним что-то случилось, Ярмущик мог попасть на большой штраф.

В итоге все, что могло пойти не так, — пошло не так. Доставку актер ждал ближе к ночи, а затем бегал по улице искал курьера и пытался связаться с поддержкой.

Фото: Алексей Ярмущик / Соцсети

«Друзья, я просто в шоке, я не знал, что такое бывает. Я заказал „Яндекс Доставку“, и курьер отметил, что привез заказ. Я звоню ему, он говорит, что подошла женщина на улице и сказала, что перепутала подъезд, и он отдал заказ ей. Я сейчас в три часа ночи выхожу его искать и реально нахожу около подъезда вот это», — рассказал актер в своем рилсе. Тут же он показал гору вещей, валяющихся на асфальте у подъезда.

Это мои вещи. Они реально просто взяли эту сумку (там лежала моя черная сумка), а все остальное, что им не нужно было, просто кинули вот так на улице около подъезда. Смотрите, это костюм. Если бы я не нашел его сейчас, если я хотя бы одну вещь потерял из этого костюма, у меня был бы огромный штраф — я завтра играю сказку. Алексей Ярмущик

Шокированный артист обратился в поддержку «Яндекс Доставки», но эффективность этого была нулевой.

«Они мне отвечают, что не могут решить мой вопрос, потому что слишком позднее время. Вы понимаете, я уже звонил на какой-то номер и мне женщина говорит, что у „Яндекс Доставки“ не работает поддержка, только через чат. В чате мне сказали, что не могут решить мой вопрос. Вы, вообще, понимаете, в сумке могло быть что угодно», — заявил Ярмущик.

Фото: Алексей Ярмущик / Соцсети 1/2 Фото: Алексей Ярмущик / Соцсети 2/2

По мнению актера, если бы он не вел свой блог, ему бы вообще никто не помог, но из-за количества подписчиков он сможет создать резонанс и осветить случившееся. «Теперь у меня нет сумки, спасибо, „Яндекс Доставка“, это просто великолепно. Он доставил уже в час ночи, а сейчас уже почти четыре утра. <…> Мне кажется, что эта ситуация из ряда вон выходит. Я не знаю, как они смогут расплатиться, это просто треш», — заключил артист. Накануне Алексей в сторис рассказал, что начал собирать подобные случаи, чтобы постараться повлиять на работу сервиса и исключить подобные ситуации.

Фото: Алексей Ярмущик / Соцсети

Что ответили в «Яндекс Доставке» В пресс-службе «Яндекса» на запрос 360.ru ответили, что искренне сожалеют о случившемся. «Курьер не сверил данные заказа и передал посылку другому человеку. Мы вернули клиенту деньги за оформление заказа и предложили страхование утраченных вещей, чтобы компенсировать причиненные неудобства», — заявили в пресс-службе. Там же добавили, что в отношении курьера приняли меры в соответствии с правилами сервиса. «Мы внимательно относимся к таким случаям и делаем все возможное, чтобы подобное не повторялось», — заключили в «Яндексе». 360.ru также пытался связаться с пострадавшим артистом, но получить комментарий на момент публикации материала не удалось. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.