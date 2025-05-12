Россиянин в Турции сломал позвоночник после прыжка с пирса пятизвездочного отеля

Турист из России спрыгнул с пирса на территории турецкого пятизвездочного отеля. В результате он получил перелом позвоночника и пережил клиническую смерть, рассказала 360.ru мать пострадавшего.

Прыгнул с оборудованного пирса

Родственница сообщила, что 29-летний россиянин не знал о мелководье. Путешественник заселился в отель, после чего персонал гостиницы вручил ему алкогольный коктейль.

«По дороге, наверное, какое-то количество глотков отпил. После чего прошел на оборудованный, длинный, вдающийся глубоко в море пирс. Он посчитал, что там достаточная глубина, чтобы спрыгнуть и окунуться», — отметила мать пострадавшего.

По ее словам, в тот момент ее сын не был пьян и алкоголь не влиял на его решение. В гостиницу он тоже заселился в трезвом состоянии.

На пирсе не было никаких предупреждений о том, что там мелководье, добавила россиянка.

«Страховая компания запросила документы из больницы, и по ним у него 0,33 промилле. <…> В Турции водят автомобиль до 0,5 промилле. То есть это остаточное явление нескольких глотков коктейля, которые он выпил по дороге», — объяснила женщина.

Сломал позвоночник и чуть не утонул

В результате турист получил перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое. Мать пострадавшего отметила, что туристическая компания до сих пор не связалась с родственниками и не предложила оказать помощь.