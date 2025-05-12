Россиянин в Турции сломал позвоночник после прыжка с пирса пятизвездочного отеля
Российский турист пережил в Турции клиническую смерть после прыжка с пирса
Турист из России спрыгнул с пирса на территории турецкого пятизвездочного отеля. В результате он получил перелом позвоночника и пережил клиническую смерть, рассказала 360.ru мать пострадавшего.
Прыгнул с оборудованного пирса
Родственница сообщила, что 29-летний россиянин не знал о мелководье. Путешественник заселился в отель, после чего персонал гостиницы вручил ему алкогольный коктейль.
«По дороге, наверное, какое-то количество глотков отпил. После чего прошел на оборудованный, длинный, вдающийся глубоко в море пирс. Он посчитал, что там достаточная глубина, чтобы спрыгнуть и окунуться», — отметила мать пострадавшего.
По ее словам, в тот момент ее сын не был пьян и алкоголь не влиял на его решение. В гостиницу он тоже заселился в трезвом состоянии.
На пирсе не было никаких предупреждений о том, что там мелководье, добавила россиянка.
«Страховая компания запросила документы из больницы, и по ним у него 0,33 промилле. <…> В Турции водят автомобиль до 0,5 промилле. То есть это остаточное явление нескольких глотков коктейля, которые он выпил по дороге», — объяснила женщина.
Сломал позвоночник и чуть не утонул
В результате турист получил перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое. Мать пострадавшего отметила, что туристическая компания до сих пор не связалась с родственниками и не предложила оказать помощь.
Стабильное тяжелое состояние у него все восемь дней. Ему не становится хуже, не становится лучше. Невозможно понять настоящую картину, потому что, поскольку он на ИВЛ, его не могут начать будить.
Мать пострадавшего
Сейчас близкие путешественника собирают деньги на вторую операцию и содержание в реанимации. Пока непонятно, когда мужчину можно будет транспортировать в Россию.
Сестра туриста рассказала, что мать навестила пострадавшего в больнице, и он отреагировал на ее появление.
«Пыталась поговорить с ним. Не совсем понятно, понял ли он, в этот момент двигал шеей, пытался открыть глаза, прийти в себя», — написала девушка в Telegram-канале.
По словам врачей, мужчина приходил в сознание, открывал глаза и вертел головой. Это свидетельствует о хорошем состоянии головного мозга, написала сестра путешественника.