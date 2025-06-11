РКФ начала проверку после жалоб на выставку собак в Подмосковье

Все меры безопасности приняли на выставке «Россия 2025», где, по словам участников, погибли собаки. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Российской кинологической федерации.

Выставка проходила 7–8 июня в Дмитрове на территории «Максима Парка». Владельцы пожаловались на жару и нехватку навесов, из-за чего животные получили тепловой удар. Некоторые участники заявили о халатном отношении владельцев к своим питомцам.

«Организатор обязан создать все условия для того, чтобы владелец, который по определению несет полную ответственность за благополучие своей собаки, был проинформирован о специфических правилах техники безопасности в жаркую погоду, имел доступ к воде и возможность укрыть собаку от солнца, а, главное, чтобы он в любой момент мог обратиться за экстренной ветеринарной помощью и получить ее. На выставке „Россия 2025“ все эти меры были предприняты», — подчеркнули в РКФ.