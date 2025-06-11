РКФ начала проверку после жалоб на выставку собак в Подмосковье
Все меры безопасности приняли на выставке «Россия 2025», где, по словам участников, погибли собаки. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Российской кинологической федерации.
Выставка проходила 7–8 июня в Дмитрове на территории «Максима Парка». Владельцы пожаловались на жару и нехватку навесов, из-за чего животные получили тепловой удар. Некоторые участники заявили о халатном отношении владельцев к своим питомцам.
«Организатор обязан создать все условия для того, чтобы владелец, который по определению несет полную ответственность за благополучие своей собаки, был проинформирован о специфических правилах техники безопасности в жаркую погоду, имел доступ к воде и возможность укрыть собаку от солнца, а, главное, чтобы он в любой момент мог обратиться за экстренной ветеринарной помощью и получить ее. На выставке „Россия 2025“ все эти меры были предприняты», — подчеркнули в РКФ.
Владельцев предупредили о недопустимости оставлять собак в салонах авто без кондиционера. У выставочных площадок оборудовали тенты.
В непосредственной близости от рингов разместили кулеры с питьевой водой, на мероприятии в течение всего времени работы дежурило 12 государственных ветеринарных специалистов, каждый из которых имел при себе необходимые препараты и был готов оказать помощь собаке по первому же сигналу.
пресс-служба РКФ
Ни одного обращения по поводу перегрева собак не поступало, ни единого факта гибели питомцев не зарегистрировали.
«Но мы тоже читаем социальные сети и знаем, что у кого-то из наших участников случилось несчастье по дороге с выставки. Сейчас мы проводим тщательный анализ ситуации и пытаемся понять, почему владельцы не обратились туда, где им могли и были готовы помочь, и не было ли какого-то сбоя в нашей цепочке информирования и помощи», — добавили в пресс-службе.
В РКФ не исключили ужесточение условий ветконтроля и усиления санкций по отношению к владельцам, пренебрегающим здоровьем питомцев.