13 декабря 2024 00:18 Религия с украинским акцентом. Что за секта «АллатРа» и чем она занималась в России Адептов украинской секты «АллатРа» задержали в Москве и Подмосковье 0 0 0 Фото: Julie Bull / Global Look Press Происшествия

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В Москве и Подмосковье задержали группу адептов украинской секты «АллатРа»*. За два года пребывания в России они умудрились собрать с последователей более 100 миллионов рублей. Чем известна и что проповедует эта странная религиозная организация, а также какую подрывную работу против России она ведет — в материале 360.ru.

Задержания сектантов в Москве и Подмосковье Полицейские провели обыски у 10 последователей украинской секты «АллатРа»* в Москве и Подмосковье. По версии следствия, эти люди получали задания по дискредитации властей России и налаживали контакты с оппозицией, сообщила пресс-служба СК. Известно, что сектанты переводили крупные суммы своему организатору Владимиру Алексееву. Он неоднократно пытался устроить в России акции протеста и, будучи главным редактором медиаресурса «АллатРа* ТВ», публиковал интервью с офицерами ВСУ, в том числе и из нацбатальонов. Хотя «АллатРа»* еще в 2023 году признали нежелательной организацией в России, книги сектантов можно свободно (хотя и дорого) купить на российских маркетплейсах.

История основания «АллатРа»* Религиозное движение «АллатРа»* основали на Украине. Как часто бывает с сектами, это — смесь ближневосточной мифологии, зороастризма, гностицизма, теософии и агни-йоги в очень вольном прочтении и интерпретации. В 90-х годах прошлого века житель города Макеевки Игорь Данилов начал промышлять лечением заболеваний позвоночника. Никаких подтвержденных данных, что этот персонаж имел хотя бы начальное медобразование, нет. Но в те годы люди верили, что через телевизор можно зарядить воду, так что клиентов у «целителя» хватало.

Фото: Purbu Zhaxi/Xinhua / Global Look Press

В новом веке он сообразил, что в Киеве можно заработать побольше и переехал. Денег и наглости у Данилова хватило, чтобы открыть свою клинику, причем не где-нибудь, а на территории Киево-Печерской лавры. Там вместе с дончанкой Галиной Яблочкиной он и начал свою деятельность гуру. Сначала появилось «движение гелиаров», или «воинов света», потом в 2011-м родилось общественное объединение «Лагода». Его активисты принимали участие в социальных проектах, вроде фестиваля «ДоброТы». А уж потом, в 2014 году обе эти компании стали соучредителями «АллатРа»*.

Интересно Учение Данилова получило название от имени бога-абсолюта — АллатРа. Он в свою очередь имеет два божественных начала: женское Аллат и мужское Ра. Учение Данилова получило название от имени бога-абсолюта — АллатРа. Он в свою очередь имеет два божественных начала: женское Аллат и мужское Ра.

Никакое учение не обходится без священных текстов. Вот и тут появилась серия изданий от имени Анастасии Новых (псевдоним Яблочкиной). Их активно продвигали на рынке — ну не только же кедры должны звучать или карма диагностироваться? Скоро появилась и полновесная священная книга «АллатРа»*. Сторонников стало прибывать. Книга учила почитать в качестве бодхисатв и пророков Будду, Иисуса, Мухаммеда и православного святого Агапита Печерского. Реинкарнацией последнего выступал как раз отец-основатель Данилов. Он же Утешитель Святой Дух, он же Машиах, он же Ригден Джапо, он же Калки, Майтрея и, наконец, Имам Махди.

Хотя «АллатРа»* позиционировала себя как общественный союз, действующий вне политики и вне религии, секта со временем все сильнее напоминала «Белое братство», которое тоже родом с Украины. Некоторые журналисты даже подозревали, что его экс-руководительница Мария Дэви Христос в деле.

Секта «Белое братство» Секта «Белое братства Юсмалос» была основана в 90-х годах прошлого века в Киеве. У руля стояли кандидат технических наук Юрий Кривоногов и его жена, член КПСС и журналистка Марина Цвигун, тоже дончанка. Первый принял «сценическое имя» Иоанн Свами, разумея себя новым пришествием Иоанна Крестителя. Вторая нареклась Марией Дэви Христос, она же Матерь Мира и новое воплощение Христа.

Фото: РИА «Новости»

Учение было простым: вот-вот в мир придет Сатана, всех чипирует, вакцинирует, подключит к спутниковой сети и будет управлять сознанием. Дальше все погибнут в геенне огненной, а спастись и составить шестую расу землян смогут, как вы понимаете, только последователи Марии Дэви и компании. Таким образом удалось заморочить множество людей, чаще всего молодежь лет 20-ти: они уходили из дома и отдавали последнее этим проходимцам, выдававшим себя за воплощения богов. Детей буквально зомбировали и это не шутки или красивые слова.

Светловолосая худощавая девушка ходит по залу ожидания вокзала в Запорожье и с улыбкой предлагает купить журналы «Белого братства». Люди отказываются: дорого. Какая-то тетка говорит, что это мошенники. Лицо девушки меняется — со стеклянными глазами и звериным оскалом она хрипит: «Еще слово и я тебе глотку вырву!». Женщина в страхе пятится. Девушка уходит. Воспоминание очевидца о встрече с представителями «Белого братства»

Не последнюю роль в затуманивании мозгов сыграла и подготовка Кривоногова. В свое время он работал в Институте клинической и экспериментальной медицины в Новосибирске, сотрудничал с Николаевским центром психотроники, где изучали разработки контроля над разумом. Секта быстро вышла за пределы Украины и начала свою деятельность в России и Польше. Финал наступил 10 ноября 1993: несколько десятков членов «Белого братства» попытались захватить Софийский собор в Киеве и провести там молебен с последующим массовым самосожжением. К счастью, милиция наконец вмешалась.

Цвигун и Кривоногова задержали. В 1996 году экс-Мария получила четыре года колонии общего режима, Кривоногов сел на шесть лет. После освобождения они сменили имена: Виктория Преображенская перебралась в Москву, Юрий Сильвестров женился снова и живет в Киеве. Но сказать, что «Белое братство» окончательно умерло еще нельзя.

Фото: Adil Abass/Keystone Press Agency / Global Look Press

«АллатРа»* сегодня Вернемся к «АллатРа»*. Если поначалу там набирали сторонников в социальных сетях и на собраниях в разных городах Украины, то со второй половины 2019 года сектанты уже могли позволить себе рекламные билборды, собственный YouTube-канал, публикации в прессе, в том числе и за рубежом, запустили свое телевидение. Грамотно используя кумовство, последователи «гуру» договаривались со своей с влиятельной родней, чиновниками и людьми в погонах, чтобы те всячески помогали секте. Например, провести лекции о своей деятельности в общеобразовательных школах Киева и показать детворе мультики об «Аллатрушке»*.

Фото: Andrey Shapran / Global Look Press

Со временем «АллатРа»* даже дотянулась до Соединенных Штатов и организовала телемост с Атлантой, штат Джорджия. Также они пробовали «окучивать» Европу, в частности ее славянское население. Разумеется, пытались они пустить корни и на российской земле. Вся эта деятельность привела к тому, что секту признали нежелательной организацией в России. На Украине в конце концов тоже поняли опасность секты. Так что «АллатРа»* на сегодня существует подпольно, пытаясь то в России, то на Украине как минимум состричь купоны с доверчивых простодушных людей.

* — признана нежелательной организацией в России