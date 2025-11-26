«Ребенка уже не вернешь». Астраханцы призвали наказать виновных в появлении дороги смерти
Жители устроили митинг после гибели школьницы на опасной дороге в Астрахани
Без фонарей, светофоров и лежачих полицейских. На улице 1-й Виноградной в Астрахани произошла очередная трагедия: 23 ноября под колесами авто погибла 14-летняя девочка. Эта дорога уже не в первый раз становится местом гибели пешеходов.
Опасный участок и не первый труп
Улица 1-я Виноградная соединяет Астрахань с Камызяком. Это важная артерия, связывающая областной центр с селами Приволжского и Камызякского районов. Поэтому движение на этом участке всегда оживленное.
По обеим сторонам улицы — дачи. Люди обустроили на своих участках дома и стали жить здесь круглый год. Так микрорайон Тридцатки превратился в жилой район. Причем очень густонаселенный.
Дорожная инфраструктура здесь осталась примитивной, рассчитанной на дачников, которые приезжают пару раз в неделю. Улицы не освещены, тротуаров вдоль трассы нет. Местным жителям приходится ходить по проезжей части, сообщило издание Astrakhanpost.ru. На улице 1-й Виноградной есть только один пешеходный переход, и тот без светофора.
В воскресенье, 23 ноября, 14-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В темноте ехала иномарка под управлением 63-летнего мужчины.
По словам очевидцев, водитель не снизил скорость, увидев знак «Пешеходный переход». В итоге девочка оказалась под колесами машины.
Врачи не успели помочь юной астраханке. Эвелина умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. Это третья жертва на этом участке дороги за 2025 год.
«Ребенка уже не вернешь»
Местный певец Денис Камазз рассказал 360.ru, что погибшая была подругой его дочери.
«Они буквально утром еще виделись с моей дочкой, гуляли. Очень хороший, отзывчивый, добрый ребенок. И вечером она переходила дорогу по пешеходному переходу с включенным фонариком, и машина сбила ее», — сообщил он.
Этот участок дороги длиной около двух километров проходит от поселка Тридцатка до села Карагали. С одной стороны дороги находится городской район Советский, а с другой — Приволжский район, который относится к области. Они не могут договориться, кто должен обустроить этот участок дороги: провести освещение, сделать тротуары и установить лежачих полицейских.
За последние только полгода там насмерть сбили уже нескольких человек. Одна женщина лежит в коме, у нее осталось трое детей, и самому младшему из них полтора года. <…> Я считаю, что у виноватых вполне конкретные фамилии, потому что есть люди, которые отвечают за благоустройство города, за благоустройство дорог.
Денис Камазз
Поэтому этот участок дороги нужно оборудовать освещением, тротуарами, лежачими полицейскими, чтобы впредь такого не происходило, уверен он.
«Несколько лет назад на этом пешеходном переходе и мою дочку тоже ударила машина. Слава богу, без последствий. Сейчас быстро кинулись там все делать, оборудовать, но ребенка уже не вернешь, и людей, которые там погибли, тоже. Я считаю, что люди, ответственные за этот участок дороги, должны понести уголовное наказание», — подчеркнул певец.
Жители устроили митинг
После очередной смертельной аварии жители Тридцатки вышли на митинг с требованием немедленно установить освещение и искусственные неровности на месте, где гибнут люди. Об этом 360.ru рассказал депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев. По его словам, фонари должны были установить еще летом, но почему-то этого не сделали.
«Наверное, ждали, что вот такой случай трагический произойдет», — иронично заметил он.
Дунаев добавил, что из-за отсутствия света водителям кажется, что они выехали из города, а дорога на 1-й Виноградной — объездная. В итоге автомобилисты разгоняются до 80-100 километров в час, летят как угорелые и теряют бдительность.
Он отметил, что митингующие хотели, чтобы их улицу, где происходят трагедии, обновили, сделали освещение и положили лежачих полицейских.
В администрации Астрахани 360.ru сообщили, что жители города жаловались на состояние дороги на улице 1-я Виноградная. В итоге ее включили в план ремонта на 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
«В ноябре прошлого года дорога была полностью отремонтирована, после укладки асфальтобетонного покрытия нанесли соответствующую дорожную разметку. Все пешеходные переходы были обозначены дорожными знаками со светоотражающей поверхностью», — заверили в администрации.
В июне этого года подготовили проект и смету для строительства линии наружного освещения на улице 1-я Виноградная. Она будет длиной два километра 200 метров. По контракту установят 42 опоры и 53 светильника. Сейчас выбирают подрядчика через торги.
Строительные работы планируется завершить до 20 декабря. Со вчерашнего дня на четырех пешеходных переходах по улице 1-я Виноградная началась установка искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков, таких как «Ограничение скорости» и «Искусственная неровность».
Администрация Астрахани
Скоро на каждом переходе появятся светофоры Т7 с мигающим желтым светом, подчеркнули власти. Установка искусственных неровностей займет четыре дня.