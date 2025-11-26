«Ребенка уже не вернешь». Астраханцы призвали наказать виновных в появлении дороги смерти

Жители устроили митинг после гибели школьницы на опасной дороге в Астрахани

Без фонарей, светофоров и лежачих полицейских. На улице 1-й Виноградной в Астрахани произошла очередная трагедия: 23 ноября под колесами авто погибла 14-летняя девочка. Эта дорога уже не в первый раз становится местом гибели пешеходов.

Опасный участок и не первый труп

Улица 1-я Виноградная соединяет Астрахань с Камызяком. Это важная артерия, связывающая областной центр с селами Приволжского и Камызякского районов. Поэтому движение на этом участке всегда оживленное.

По обеим сторонам улицы — дачи. Люди обустроили на своих участках дома и стали жить здесь круглый год. Так микрорайон Тридцатки превратился в жилой район. Причем очень густонаселенный.

Дорожная инфраструктура здесь осталась примитивной, рассчитанной на дачников, которые приезжают пару раз в неделю. Улицы не освещены, тротуаров вдоль трассы нет. Местным жителям приходится ходить по проезжей части, сообщило издание Astrakhanpost.ru. На улице 1-й Виноградной есть только один пешеходный переход, и тот без светофора.

В воскресенье, 23 ноября, 14-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В темноте ехала иномарка под управлением 63-летнего мужчины.

По словам очевидцев, водитель не снизил скорость, увидев знак «Пешеходный переход». В итоге девочка оказалась под колесами машины.

Врачи не успели помочь юной астраханке. Эвелина умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. Это третья жертва на этом участке дороги за 2025 год.