Реанимация и смерть. Почему купающиеся в Черном море туристы могут загореться?
Врач Кондрахин: купание в Анапе грозит дыхательной недостаточностью
В этом году Роспотребнадзор запретил отдыхать на анапских пляжах. После крушения танкеров и выбросов нефтепродуктов купальный сезон приостановили. Однако многих отдыхающих предупреждение не смутило. В Сети появилось множество видео с отдыхающими там туристами. Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал 360.ru, чем рискуют такие люди.
Чем опасны нефтепродукты для здоровья?
«Продукты нефтепереработки являются для нашего организма чужеродными. И если мы говорим о том, что человек оказывается в таких ситуациях, когда он вынужден [их вдыхать], то мы сразу понимаем, что органы дыхания наши не приспособлены к тому, чтобы противостоять вот этой агрессии», — сказал он.
По словам доктора, у попавшего в токсичную атмосферу человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно если он вдохнул пары вредного вещества. При длительном контакте с испарениями он может отравиться и попасть в больницу.
«Надо понимать, что это очень серьезная проблема. С ней мы столкнулись, когда туда попали первые волонтеры, которые работали в серьезном ключе. <…> Люди даже просили провести реабилитацию. Были очень большие проблемы со здоровьем», — сказал Кондрахин.
Он напомнил, как много рыб, птиц и других животных пострадали из-за мазута. На организм человека нефтепродукты тоже оказывают негативное воздействие.
От купания в Черном море можно загореться?
В легких есть особое вещество — сурфактант, которое не позволяет им «спадаться» и обеспечивает нормальное дыхание, продолжил специалист. Если человек вдыхает опасные химические соединения, это вещество может разрушаться. В результате легкие перестают работать правильно, развивается дыхательная недостаточность.
В некоторых случаях ситуация усугубляется до реанимации. Именно в этом и заключается главная опасность воздействия токсичных веществ. Кроме того, сам по себе мазут тоже опасен.
«Мазут очень тяжело отмыть, он может действительно повредить кожу, слизистые. И в прямом смысле слова закупоривать дыхательные пути, человек может погибнуть. Он как своего рода клей», — сказал Кондрахин.
Также он напомнил, что это пожароопасное вещество. Летучие соединения доставят проблемы человеку. После такого плавания он банально «может загореться», если будет находиться рядом с источником огня.