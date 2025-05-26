Реанимация и смерть. Почему купающиеся в Черном море туристы могут загореться?

В этом году Роспотребнадзор запретил отдыхать на анапских пляжах. После крушения танкеров и выбросов нефтепродуктов купальный сезон приостановили. Однако многих отдыхающих предупреждение не смутило. В Сети появилось множество видео с отдыхающими там туристами. Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал 360.ru, чем рискуют такие люди.

Чем опасны нефтепродукты для здоровья?

«Продукты нефтепереработки являются для нашего организма чужеродными. И если мы говорим о том, что человек оказывается в таких ситуациях, когда он вынужден [их вдыхать], то мы сразу понимаем, что органы дыхания наши не приспособлены к тому, чтобы противостоять вот этой агрессии», — сказал он.

По словам доктора, у попавшего в токсичную атмосферу человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно если он вдохнул пары вредного вещества. При длительном контакте с испарениями он может отравиться и попасть в больницу.

«Надо понимать, что это очень серьезная проблема. С ней мы столкнулись, когда туда попали первые волонтеры, которые работали в серьезном ключе. <…> Люди даже просили провести реабилитацию. Были очень большие проблемы со здоровьем», — сказал Кондрахин.

Он напомнил, как много рыб, птиц и других животных пострадали из-за мазута. На организм человека нефтепродукты тоже оказывают негативное воздействие.