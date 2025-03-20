Сегодня 04:11 Следы изнасилования, старые друзья. Расследование убийства 23-летней крымчанки почти завершилось 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

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Расследование кошмарной смерти юной Джессики К. почти завершилось в Крыму. Девушка неожиданно перестала выходить на связь, а позднее ее растерзанные останки нашли в лесу. В деле быстро появились «старые друзья» нерусской национальности, на теле Джессики нашли следы изнасилования — 360.ru выяснил, что еще известно о жестоком убийстве.

Любила рисовать и сидеть дома Джессика зарабатывала на жизнь, работая официанткой в одном из местных кафе. Девушка с детства привыкла к самостоятельности — мать в разъездах по работе, отец семью бросил. Рядом оставалась только тетя, которая отзывалась о ней как о спокойной и уравновешенной девушке, домоседке. По словам родственницы, Джессика после работы обычно возвращалась домой. Девушка любила рисовать, изредка встречалась с подругами, любовных отношений она не заводила. Пропала вместе с кошкой Контакт с мамой Джессика поддерживала каждый день. Поэтому та и удивилась, когда не получила от дочери ни одного сообщения с самого утра и до вечера. Домой девушка не возвращалась — что еще более странно, пропала и кошка, которую Джессика очень любила.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Друзья нерусской национальности Следствие быстро вышло на след подозреваемых. Уголовное дело завели по статье «Убийство». Как рассказала мать убитой, в полиции ей сообщили, что к преступлению причастны мужчины «нерусской национальности», с которыми ее дочь была знакома через работу. Оба молодых человека работали продавцами в одном из местных торговых центров. Подозреваемых задержали спустя четыре дня. Сначала они упорно молчали, но под давлением правоохранителей один из них признался, раскрыв страшную правду: Джессику заманили в частный дом, где ее хладнокровно убили.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

За что убили 23-летнюю красавицу Оказалось, что пара приятелей решила выручить легкие деньги. Парни узнали, что Джессика скопила за время работы около полумиллиона рублей. В доме смелые ребята надавили на юную девушку, но та не поддалась — «старые друзья» пошли на крайние меры. Останки несчастной Джессики волонтеры и полиция нашли в глухом лесу. Экспертиза показала, что девушку, скорее всего, изнасиловали. Кто это сделал, выяснит следствие. Как ответят убийцы Любителям легких денег «светит» долгая и вряд ли счастливая жизнь в местах не столь отдаленных. Работали они в паре, так что Следственный комитет с легким сердцем уточнил и без того тяжкое «Убийство» до пункта «Убийство группой лиц по предварительному сговору», что в перспективе гарантирует преступникам до 20 лет лишения свободы. Свою вину уже полностью признал один из злоумышленников. Второй сознаваться пока не торопится — он согласился признать вину лишь частично.